Fonte: iStock In Toscana conviene accendere un mutuo, i dati del 2024

La Toscana per un soffio non entra nella top tre in Italia per l’erogazione di mutui. Tra investimenti in Versilia e agriturismi in campagna a fare la differenza con altre regioni è stata anche la storica vocazione turistica del territorio.Lo scorso anno il mercato dei mutui in Italia ha ricominciato a crescere a buon ritmo. Secondo i dati elaborati da Kìon Partner SpA, le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto di abitazioni per un totale di 3.116,5 milioni di euro, con un incremento del +28,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Si tratta della conferma di una tendenza positiva, che prosegue dal secondo trimestre 2024 (+7,0%) e si rafforza nel terzo trimestre (+12,9%). Su base annua, l’importo complessivo dei finanziamenti concessi ha raggiunto i 44.558,4 milioni di euro, pari a una crescita dell’8,1% rispetto all’anno precedente.

Toscana quinta per mutui

Nel contesto nazionale, la Toscana si distingue per una crescita ancora più marcata. Nel quarto trimestre 2024, le famiglie toscane hanno ricevuto finanziamenti per un totale di 1.064,3 milioni di euro, che rappresentano il 7,64% del totale nazionale. Rispetto allo stesso trimestre del 2023, l’incremento registrato è stato del +37,2%, con un aumento di 288,6 milioni di euro. Su base annua, l’importo totale dei mutui erogati in Toscana ammonta a 3.361,3 milioni di euro, segnando una variazione positiva dell’8,3% rispetto all’anno precedente. Questi dati collocano la regione al quinto posto a livello nazionale per volume di erogazioni.

L’importo medio di mutuo erogato in Toscana nel quarto trimestre del 2024 è stato pari a 127.212 euro, superiore di circa il 2% rispetto alla media nazionale. Questo valore risulta in crescita rispetto ai 124.071 euro registrati nello stesso trimestre dell’anno precedente, a conferma di una maggiore capacità di finanziamento per i mutuatari toscani.

Firenze resta in vetta

L’analisi dei dati suddivisi per provincia evidenzia performance differenziate all’interno della regione. Firenze si conferma il territorio con il maggior volume di erogazioni, pari a 303,2 milioni di euro nel trimestre, in aumento del +25,9% rispetto all’anno precedente. Su base annua, il capoluogo ha registrato 1.069,4 milioni di euro di mutui concessi (+9,7%).

Seguono Pisa con 206,8 milioni di euro nel trimestre (+85,8%) e 481,8 milioni nell’anno (+26,4%), e Lucca con 107,2 milioni (+42,3%) nel trimestre e 338,2 milioni su base annua (+4,2%). Livorno ha registrato 97,0 milioni di euro (+41,0%) nel trimestre e 302,2 milioni annui (+4,6%).

Arezzo ha erogato mutui per 62,0 milioni di euro nel trimestre (+22,1%) e 209,3 milioni nell’intero anno (+5,1%). Grosseto ha raggiunto 52,4 milioni nel trimestre (+34,1%) ma su base annua mostra una leggera flessione (-0,3%).

Pistoia e Prato hanno ottenuto rispettivamente 66,9 milioni (+25,6%) e 74,4 milioni (+20,8%) nel trimestre, con volumi annui pari a 216,7 milioni (+4,4%) e 253,5 milioni (invariato rispetto al 2023). La provincia di Siena ha visto erogazioni per 65,8 milioni (+32,1%) nel trimestre e 211,6 milioni su base annua (+7,1%). Massa-Carrara ha registrato 28,7 milioni di euro nel trimestre (+14,6%) e 104,3 milioni annui (+4,4%).

Il futuro in mano alla BCE

Il 2024 si è chiuso con segnali ottimistici per il mercato del credito in Italia, supportato da una domanda crescente e da tassi d’interesse in progressiva riduzione. Secondo Kìon Partner SpA, nonostante l’incertezza del contesto economico mondiale, il settore dei mutui resta solido e anche nei primi mesi del 2025 le previsioni sembrano essere ampiamente rispettate.

Questo però non significa erogazioni fiume. Il futuro del settore dipende sostanzialmente dalle decisioni della Banca Centrale Europea. Ci sono le basi per una politica accomodante ma a tempo determinato. Le misure previste dal governo italiano, come le garanzie Consap introdotte dalla legge finanziaria, potrebbero fare comunque la differenza e continuare a sostenere le erogazioni.