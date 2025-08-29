Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Il mercato immobiliare in Umbria per comprare casa usata

Acquistare una casa usata in Umbria può rappresentare un’opportunità interessante per chi cerca un immobile a prezzi accessibili rispetto alla media nazionale. Secondo l’ultimo indice dei prezzi pubblicato da Idealista a luglio 2025, la regione presenta valori medi che si collocano nella fascia bassa del mercato immobiliare italiano, offrendo quindi margini di convenienza per famiglie, investitori e giovani acquirenti. Il prezzo medio per le abitazioni in Umbria si attesta a circa 1.046 euro al metro quadro, ben al di sotto della media nazionale che si aggira attorno ai 1.833 euro/mq. Si tratta di un livello che conferma la competitività del mercato umbro, pur con alcune differenze tra province e capoluoghi.

I prezzi delle abitazioni nelle province umbre

In Umbria le differenze territoriali non sono particolarmente ampie, ma emergono comunque alcune variazioni significative. La provincia di Perugia registra i valori più alti con una media di 1.086 euro/mq, mentre la provincia di Terni risulta la più economica con 945 euro/mq. Questa forbice, pur non ampia, riflette la diversa attrattività delle due aree. Perugia concentra infatti un maggiore dinamismo economico e una forte presenza universitaria e turistica, fattori che sostengono la domanda abitativa. Terni, invece, risente di una minore pressione sul mercato, garantendo prezzi più contenuti.

Provincia Prezzo medio (euro/mq) Perugia 1.086 Terni 945

I prezzi nei capoluoghi umbri

Passando ai capoluoghi, Perugia si conferma il mercato più costoso con 1.202 euro/mq, valore che supera la media provinciale e riflette il ruolo della città come polo culturale e universitario. Il centro storico e le aree limitrofe, particolarmente apprezzate dai residenti e dagli studenti, mantengono infatti quotazioni più elevate. Per Terni, invece, non è disponibile un aggiornamento specifico nella rilevazione di luglio 2025, ma i valori si mantengono in linea con la media provinciale, confermando la città come una delle opzioni più economiche del Centro Italia per l’acquisto di una casa usata.

Capoluogo Prezzo medio (euro/mq) Perugia 1.202

Umbria a confronto con le altre regioni italiane

Con i suoi 1.046 euro/mq di media, l’Umbria si colloca tra le regioni più convenienti d’Italia per l’acquisto di abitazioni usate. Basti pensare che in Trentino-Alto Adige i valori superano i 3.100 euro/mq, mentre in Toscana e Liguria le quotazioni si attestano rispettivamente a 2.398 e 2.479 euro/mq. Il confronto diventa ancora più evidente rispetto alle grandi città: a Milano, ad esempio, i prezzi superano i 5.100 euro/mq, mentre a Roma la media si aggira sui 3.200 euro/mq. In questo scenario l’Umbria si presenta come un mercato accessibile, capace di attrarre non solo i residenti ma anche chi desidera investire in seconde case o immobili da mettere a reddito.

Secondo gli esperti, la stabilità dei valori e la qualità della vita che la regione offre rappresentano due punti di forza in grado di sostenere la domanda nei prossimi anni. Le città d’arte, i borghi storici e la posizione geografica strategica tra Lazio e Toscana rendono infatti l’Umbria una destinazione sempre più considerata, anche da chi proviene da fuori regione.