Acquistare una casa usata in Umbria può rappresentare un’opportunità interessante per chi cerca un immobile a prezzi accessibili rispetto alla media nazionale. Secondo l’ultimo indice dei prezzi pubblicato da Idealista a luglio 2025, la regione presenta valori medi che si collocano nella fascia bassa del mercato immobiliare italiano, offrendo quindi margini di convenienza per famiglie, investitori e giovani acquirenti. Il prezzo medio per le abitazioni in Umbria si attesta a circa 1.046 euro al metro quadro, ben al di sotto della media nazionale che si aggira attorno ai 1.833 euro/mq. Si tratta di un livello che conferma la competitività del mercato umbro, pur con alcune differenze tra province e capoluoghi.
I prezzi delle abitazioni nelle province umbre
In Umbria le differenze territoriali non sono particolarmente ampie, ma emergono comunque alcune variazioni significative. La provincia di Perugia registra i valori più alti con una media di 1.086 euro/mq, mentre la provincia di Terni risulta la più economica con 945 euro/mq. Questa forbice, pur non ampia, riflette la diversa attrattività delle due aree. Perugia concentra infatti un maggiore dinamismo economico e una forte presenza universitaria e turistica, fattori che sostengono la domanda abitativa. Terni, invece, risente di una minore pressione sul mercato, garantendo prezzi più contenuti.
|Provincia
|Prezzo medio (euro/mq)
|Perugia
|1.086
|Terni
|945
I prezzi nei capoluoghi umbri
Passando ai capoluoghi, Perugia si conferma il mercato più costoso con 1.202 euro/mq, valore che supera la media provinciale e riflette il ruolo della città come polo culturale e universitario. Il centro storico e le aree limitrofe, particolarmente apprezzate dai residenti e dagli studenti, mantengono infatti quotazioni più elevate. Per Terni, invece, non è disponibile un aggiornamento specifico nella rilevazione di luglio 2025, ma i valori si mantengono in linea con la media provinciale, confermando la città come una delle opzioni più economiche del Centro Italia per l’acquisto di una casa usata.
|Capoluogo
|Prezzo medio (euro/mq)
|Perugia
|1.202
Umbria a confronto con le altre regioni italiane
Con i suoi 1.046 euro/mq di media, l’Umbria si colloca tra le regioni più convenienti d’Italia per l’acquisto di abitazioni usate. Basti pensare che in Trentino-Alto Adige i valori superano i 3.100 euro/mq, mentre in Toscana e Liguria le quotazioni si attestano rispettivamente a 2.398 e 2.479 euro/mq. Il confronto diventa ancora più evidente rispetto alle grandi città: a Milano, ad esempio, i prezzi superano i 5.100 euro/mq, mentre a Roma la media si aggira sui 3.200 euro/mq. In questo scenario l’Umbria si presenta come un mercato accessibile, capace di attrarre non solo i residenti ma anche chi desidera investire in seconde case o immobili da mettere a reddito.
Secondo gli esperti, la stabilità dei valori e la qualità della vita che la regione offre rappresentano due punti di forza in grado di sostenere la domanda nei prossimi anni. Le città d’arte, i borghi storici e la posizione geografica strategica tra Lazio e Toscana rendono infatti l’Umbria una destinazione sempre più considerata, anche da chi proviene da fuori regione.