La città di Perugia è la zona più richiesta per cercare casa nel capoluogo umbro ma non è il quartiere più costoso. Ad avere il prezzo medio al mq più alto è San Sisto

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Perugia

Famosa per il patrimonio culturale e l’università, Perugia è il capoluogo dell’Umbria ed è una delle città storiche più importanti del centro Italia. Dal punto di vista del mercato immobiliare è sicuramente un polo attrattivo sia per residenti stabili che per studenti o investitori.

La città è collegata da una rete di trasporto che collega il centro storico alle aree più periferiche. Inoltre la presenza di atenei e ospedali di rilievo nazionale, rende Perugia una scelta interessante per chi cerca una buona qualità della vita a costi contenuti rispetto alle grandi città italiane.

Nel primo trimestre del 2025, il mercato immobiliare ha mostrato segnali di vivacità, con un interesse crescente in diverse aree della città. Secondo i dati Idealista, la domanda si distribuisce tra quartieri centrali e zone semicentrali, con punte di particolare attenzione in alcune aree residenziali consolidate. L’analisi del portale immobiliare si basa sull’indice di domanda relativa che misura il numero di richieste di contatto per ogni annuncio pubblicato, permettendo di valutare il livello di attrattività di ciascun quartiere.

I quartieri più richiesti di Perugia

Nel primo trimestre del 2025, le zone più cercate risultano Perugia Città (1,9) e Madonna Alta (1,8). Seguono Castel del Piano-Fontignano (1,6) e San Sisto (1,5), quartieri ben serviti e vicini a poli scolastici e ospedalieri. Un interesse stabile si registra anche in San Marco e Ponte San Giovanni, entrambi con un indice pari a 1,4. Più bassa la domanda in zone periferiche come San Martino in Campo-San Martino in Colle (1,2) e Ponte Pattoli-Felcino-Valleceppi (1,0).

Quartiere Indice di domanda relativa Perugia Città 1,9 Madonna Alta 1,8 Castel del Piano-Fontignano 1,6 San Sisto 1,5 San Marco 1,4 Ponte San Giovanni 1,4 San Martino in Campo-San Martino in Colle 1,2 Ponte Pattoli-Felcino-Valleceppi 1,0

I quartieri più costosi di Perugia

Analizzando i prezzi al metro quadro, il quartiere più caro di Perugia è San Sisto, con un valore medio di 1.399 euro/mq. Seguono San Martino in Campo-San Martino in Colle (1.294 euro/mq) e Perugia Città (1.287 euro/mq), che comprende il centro storico e aree limitrofe. Prezzi leggermente inferiori si registrano in Ponte San Giovanni (1.267 euro/mq) e Madonna Alta (1.258 euro/mq). Le zone più accessibili sono San Marco, Castel del Piano-Fontignano e Ponte Pattoli-Felcino-Valleceppi, con valori che variano tra i 1.123 e i 1.040 euro/mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) San Sisto 1.399 San Martino in Campo-San Martino in Colle 1.294 Perugia Città 1.287 Ponte San Giovanni 1.267 Madonna Alta 1.258 San Marco 1.123 Castel del Piano-Fontignano 1.112 Ponte Pattoli-Felcino-Valleceppi 1.040

Perugia nel contesto nazionale, i quartieri più costosi in Italia

Rispetto ai grandi centri urbani italiani, i valori immobiliari di Perugia restano accessibili. I quartieri più cari della città non superano i 1.400 euro/mq, mentre al primo posto della classifica dei quartieri più costosi in Italia c’è il Centro Storico di Milano dove il prezzo medio al mq supera i 10.000 euro. La città lombarda supera aree residenziali di lusso presenti a Forte dei Marmi e Roma oppure località turistiche come Porto Cervo, nel comune di Arzachena. In confronto Perugia rappresenta una città con margini di crescita e buone opportunità per chi cerca una soluzione abitativa stabile e a costi contenuti.