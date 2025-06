Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Siena

La città del Palio ha sempre avuto un mercato immobiliare movimentato grazie ai tanti turisti italiani e stranieri che amano visitare il Centro Storico, il patrimonio storico, artistico e per i tanti giovani che si trasferiscono per frequentare l’Università o il Conservatorio. Siena è considerata da sempre uno dei gioielli del nostro Paese e l’Unesco ha inserito il suo Centro Storico nel Patrimonio dell’Umanità.

Anche per questo c’è sempre particolare fermento nel settore immobiliare e lo studio di Idealista ci permette di capire quale quartiere è il più richiesto per comprare casa a Siena. Per farlo è stato estrapolato l’indice di domanda relativa che considera la pressione della domanda sull’offerta calcolando le richieste di contatto avvenute per gli annunci nel primo trimestre del 2025.

I quartieri più richiesti di Siena

A conquistare il primo posto del quartiere più richiesto di Siena è il Centro Storico ma non è il solo. A pari merito con lo stesso indice di domanda relativa, 1,3, c’è Porta Tufi-Porta Romana.

I quartieri Ovile-Ravacciano-Pispini, Cerchiaia-Arbia e Le Scotte-San Miniato-Ponte a Bozzone occupano la seconda posizione con 1,0.

Un’altra coppia è al terzo posto ed è composta da Monastero-Costalpino-Leccio e Camollia-Petriccio-Ben Servita dove l’indice di domanda relativa è di 0,9. Chiude la classifica il quartiere San Prospero-Cappuccini-San Marco con 0,8.

Quartiere Indice di domanda relativa Centro Storico 1,3 Porta Tufi-Porta Romana 1,3 Ovile-Ravacciano-Pispini 1,0 Cerchiaia-Arbia 1,0 Le Scotte-San Miniato-Ponte a Bozzone 1,0 Monastero-Costalpino-Leccio 0,9 Camollia-Petriccio-Ben Servita 0,9 San Prospero-Cappuccini-San Marco 0,8

I quartieri più costosi di Siena

Come prevedibile nella città della Toscana il quartiere più costoso è il Centro Storico. In questo splendido scenario ammirato in tutto il mondo il prezzo medio al mq per comprare un immobile è di 3.587 euro.

Al secondo posto c’è Ovile-Ravacciano-Pispini dove è possibile trovare casa con un prezzo medio al mq di 2.936 euro. Un po’ più bassi, ma non di molto, le cifre a Le Scotte-San Miniato-Ponte a Bozzone e nel quartiere Monastero-Costalpino Leccio dove il prezzo medio al mq è rispettivamente di 2.890 euro e 2.830 euro.

Si passa poi a San Prospero-Cappuccini-San Marco con 2.738 euro leggermente superiore a Porta Tufi-Porta Romana dove chi vuole comprare casa deve considerare un prezzo medio al mq di 2.702 euro. Camollia-Petriccio-Ben Servita è penultimo con 2.663 euro mentre Cerchiaia-Arbia chiude la graduatoria abbassando ulteriormente le cifre. In questo quartiere di Siena il prezzo medio al mq è di 2.355 euro.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro Storico 3.587 Ovile-Ravacciano-Pispini 2.936 Le Scotte-San Miniato-Ponte a Bozzone 2.890 Monastero-Costalpino-Leccio 2.830 San Prospero-Cappuccini-San Marco 2.738 Porta Tufi-Porta Romana 2.702 Camollia-Petriccio-Ben Servita 2.663 Cerchiaia-Arbia 2.355

I quartieri più costosi in Italia

Il prezzo medio al mq del Centro Storico di Siena non è minimamente paragonabile ai quartieri più costosi in Italia. A dominare la classifica c’è Milano con il suo Centro Storico e prezzo medio al mq di oltre 10.000 euro. La città che sorprende è però Forte dei Marmi che occupa secondo, terzo e quarto posto con tre zone diverse della località turistica e con prezzi medi che oscilllano dai 10.152 euro del Centro agli 8.895 euro di Vittoria Apuana.