Noleggiare una barca, il boom del turismo lento da Capri ai laghi

L’estate italiana del 2025 abbraccia una nuova filosofia di viaggio: il turismo lento. Un ritorno consapevole alla natura, al tempo dilatato e alla scoperta di luoghi affascinanti lontani dalla frenesia delle mete tradizionali. Sempre più italiani e turisti scelgono di vivere la bellezza del nostro Paese dall’acqua, noleggiando piccole imbarcazioni anche senza patente nautica, per esplorare coste, baie e laghi in totale libertà e relax.

Il turismo lento è oggi una delle tendenze più forti nel panorama delle vacanze estive. Alla ricerca di esperienze autentiche, i viaggiatori si allontanano dalla massa per ritrovare una connessione con la natura e con se stessi. Piccole imbarcazioni, gommoni e motoscafi elettrici diventano perfetti alleati per scoprire l’Italia in modo sostenibile e rilassato, privilegiando le soste nei borghi marittimi, nei ristoranti affacciati sull’acqua e nelle calette nascoste.

I laghi sono le destinazioni più gettonate

Tra le mete predilette di questa estate 2025 spiccano i laghi italiani: il Lago di Como, con le sue ville eleganti e i paesaggi romantici; il Lago Maggiore, perfetto per escursioni e relax; e il Lago di Garda, sempre più amato anche dai giovani per l’atmosfera vivace e le attività outdoor. Accanto a questi, la costa ligure continua ad affascinare con località iconiche come Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure.

Noleggiare una barca senza patente: si può!

Non tutti sanno che è possibile noleggiare barche e gommoni fino a 40 cavalli senza bisogno della patente nautica, a patto di rispettare alcune semplici regole di navigazione. In molte delle località costiere più amate, come Portofino o la Riviera del Conero, si possono trovare modelli pratici e accessibili, perfetti per una giornata o un weekend in mare.

Ecco i modelli noleggiabili senza patente

Tra le imbarcazioni che è possibile noleggiare senza patente nel 2025 troviamo: il gommone BSC 46 Open, agile e ideale per le escursioni giornaliere; il Capelli Tempest 500 Easy, robusto ma leggero; il Selva D.470, perfetto anche per chi è alla prima esperienza; e il motoscafo Ranieri Voyager 17, uno dei più richiesti per affidabilità e facilità d’uso. Tutti questi modelli permettono di vivere un’avventura unica in mare, con comfort e sicurezza, senza l’obbligo di patente nautica.