Il quartiere più richiesto per comprare casa a Napoli è Vomero-Arenella ma non è il più costoso secondo uno studio pubblicato da Idealista. L'analisi della città partenopea

Nella top 20 dei quartieri in Italia con più richieste di acquisto di case rispetto alla domanda c’è anche una famosa zona di Napoli, si tratta del quartiere Vomero-Arenella e il secondo del sud dopo Poetto-Quartiere del Sole di Cagliari. L’analisi è stata effettuata dal sito di annunci immobiliari Idealista che attraverso determinati dati ha creato un indice di domanda relativa che è in grado di misurare

I quartieri più richiesti di Napoli

L’analisi del portale di annunci immobiliari riguarda il primo trimestre del 2025 e l’indice di domanda relativa è stato calcolato considerando quante richieste ci sono state per ogni annuncio pubblicato. Il quartiere più richiesto di Napoli è Vomero-Arenella con un indice di domanda di 5.5, nettamente superiore al resto della città. Basti pensare che il secondo quartiere di Napoli, Centro Storico a pari merito con Capodimonte-Materdei-San Carlo all’Arena ha un indice di 3.8.

A sorpresa Posillipo-Chiaia-San Ferdinando è solo il quarto quartiere più richiesto a Napoli con un indice di 3.6 seguito da Fuorigrotta-Bagnoli e successivamente Chiaiano-Zona Ospedaliera Scampia.

Ad incidere sul successo di richieste del quartiere Vomero Arenella sono gli ampi spazi verdi presenti, i mezzi di trasporto, in primis le diverse stazioni della metropolitana, la qualità degli appartamenti e i tantissimi servizi presenti in zona. Il quartiere più richiesto di Napoli è a pochi chilometri da numerosi ospedali ed è anche un centro della movida cittadina.

Città Quartiere Indice di domanda relativa Napoli Vomero-Arenella 5,5 Napoli Centro Storico 3,8 Napoli Capodimonte-Materdei-San Carlo all’Arena 3,8 Napoli Posillipo-Chiaia-San Ferdinando 3,6 Napoli Fuorigrotta-Bagnoli 3,2 Napoli Chiaiano-Zona Ospedaliera-Scampia 2,9 Napoli Pianura-Soccavo-Camaldoli 2,7 Napoli Secondigliano-Capodichino 2,4 Napoli Poggioreale-Vicaria 2,1 Napoli Ponticelli-San Giovanni a Teduccio 1,8

I quartieri più costosi di Napoli

Nonostante non sia uno dei quartieri più richiesti di Napoli, la zona di Posillipo-Chiaia-San Ferdinando è nettamente il più costoso con un prezzo medio per mq pari a 4695 euro. Vomero-Arenella è al secondo posto con 4169 euro al mq, sul podio Fuorigrotta-Bagnoli, nettamente staccato con la quota che si abbassa a 2656 euro al mq. Simile la situazione al Centro Storico dove di media un mq costa 2543 euro. Buon risultato per Capodimonte-Materdei-San Carlo all’Arena dove il prezzo medio è di 2309 euro al mq.

Agli ultimi posti Chiaiano-Zona Ospedaleria-Scampia, Secondigliano-Capodichino e Ponticelli-San Giovanni a Teduccio.

Città Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Napoli Posillipo-Chiaia-San Ferdinando 4.695 Napoli Vomero-Arenella 4.169 Napoli Fuorigrotta-Bagnoli 2.656 Napoli Centro Storico 2.543 Napoli Capodimonte-Materdei-San Carlo all’Arena 2.309 Napoli Poggioreale-Vicaria 2.150 Napoli Pianura-Soccavo-Camaldoli 2.030 Napoli Chiaiano-Zona Ospedaliera-Scampia 1.674 Napoli Secondigliano-Capodichino 1.471 Napoli Ponticelli-San Giovanni a Teduccio 1.418

La situazione nel resto d’Italia

I prezzi medi per mq a Napoli non si avvicinano alla top 20 dei quartieri più cari in Italia nel primo trimestre del 2025. A guidare la classifica è il Centro Storico di Milano dove il prezzo medio è di 10.286 euro al mq, poi spazio a Forte dei Marmi con tre zone della città. Si va dai 10.152 euro al mq del Centro agli 8.895 euro di Vittoria Apuana. Milano è presente anche per altre quattro zone della città, mentre Roma si piazza al quinto posto con il Centro dove il prezzo medio è di 7549 euro al mq.