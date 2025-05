Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Dove investono i super ricchi nel 2025? A dircelo è il nuovo BARNES City Index, la classifica delle 50 città più amate dai cosiddetti UHNWIs, gli ultra-milionari con almeno 30 milioni di dollari di patrimonio. La top five vede in vetta Madrid, seguita da Dubai, Miami, Monaco e Milano, con il capoluogo lombardo che fa un balzo in avanti e si afferma tra le destinazioni più ambite del real estate di fascia altissima.

Per i super ricchi, queste città non sono solo mete turistiche o centri finanziari: sono ecosistemi capace di attirare l’attenzione tra sicurezza, scuole e fiscalità. I prezzi, neanche a dirlo, sono altissimi e toccano anche i 23mila euro al metro quadro. L’Italia, con Milano e Roma, si ritaglia un ruolo di rilievo nel panorama globale del mattone di lusso.

La classifica delle città del lusso 2025

Nell’analisi di BARNES, il “City Index 2025” si trova la top 10 delle città di lusso preferite dai super ricchi. Ecco la classifica:

Madrid; Dubai; Miami; Monaco; Milano; Parigi; New York; Londra; Roma; Austin.

Le città in ascesa sono Monaco (+8 posizioni) e Milano (+12). Secondo il rapporto, questa crescita dimostra che il mercato immobiliare del lusso premia le destinazioni definite “autentiche”, ben collegate e capaci di offrire una vita a 360 gradi tra lavoro e benessere.

I criteri di selezione dei super ricchi

Il report di BARNES evidenzia tre criteri chiave che guidano le scelte degli ultra-ricchi:

affettivo;

pratico;

finanziario.

I nuovi miliardari cercano città che offrano qualità della vita, stabilità, vantaggi fiscali e un immaginario culturale e sociale coerente con il proprio status. Da qui il successo di città come Madrid, tra clima, servizi gratuiti e vita culturale o Dubai, tra fiscalità agevolata e sicurezza. Nella classifica delle preferite torna però anche Monaco e risale Milano, che attira per design, arte e prezzi ancora competitivi rispetto ad altri “ecosistemi” europei.

Milano entra tra le big del lusso

Milano è però la vera sorpresa della top five. In meno di una generazione, la città si è trasformata da centro industriale a capitale del design e dell’abitare di prestigio. Gli appartamenti nel centro storico raggiungono oggi i 21mila euro/m² per le proprietà di lusso. Il mercato resta è diversificato: si va dai palazzi storici ai loft contemporanei, fino alle residenze panoramiche con terrazze.

Per 1 milione di euro si può acquistare:

un appartamento di 120 m² in zona Centro Storico;

oppure 180 m² in Parco della Resistenza-

Secondo Barnes, Milano offre fiscalità competitiva, scuole internazionali, un’offerta culturale solida e uno stile di vita distintivo. Ed è per questo che la sua popolarità tra le famiglie di UHNWI continua a salire.