Da Dante a Sordi: le case straordinarie in vendita

Fonte: 123RF Quanto valgono le case messe in vendita di personaggi famosi storici e contemporanei

Oltre al mercato immobiliare per i comuni mortali, ce n’è un altro che riguarda non solo l’extra lusso, ma la storia passata e recente di personaggi che hanno segnato la nostra società e la nostra cultura. Sono “case straordinarie”, dove hanno vissuto “personaggi straordinari” o che sono stati la cornice di gesta o incontri rimasti eterni, come quello tra Dante e Beatrice.

Ecco alcune. Ma a quale prezzo sono state vendute e come sono fatte?

Quanto vale l’appartamento galeotto per Dante e Beatrice

Ben 3,5 milioni di euro. Tanto dovrà sborsare chi vorrà abitare nel luogo in cui il sommo poeta incontrò per la prima volta Beatrice Portinari e se ne innamorò. Lo storico appartamento, che si trova al quarto piano del palazzo Portinari Salviati, si affaccia sul Duomo di Firenze. È appartenuto inizialmente a Folco Portinari, padre di Beatrice, per poi passare nelle mani della famiglia Salviati, e più precisamente a Iacopo Salviati che ci visse con Lucrezia De’ Medici, figlia di Lorenzo il Magnifico.

Si potrà respirare la storia camminando lungo i 174 metri quadrati e osservando i soffitti decorati. Dopo la sua ristrutturazione, rappresenta un elegante connubio tra antico e moderno. Dotato di salotto, collegato al soggiorno, e di una cucina, la casa è composta anche da tre camere da letto e tre bagni.

Trattativa riservata per la villa della Monna Lisa

Non è dato sapere quanto costa, ma si sa che la residenza è composta da 2.800 metri quadrati, suddivisi in tre piani più uno interrato, e da 25 ettari di giardini, parchi e viali alberati. Si tratta di Villa Antinori, nel Chianti, la cui facciata compare anche nell’etichetta di un famoso vino, circondata da un bosco che la ripara.

Immersa nel paesaggio toscano, si trova a Monte Aguglioni, a cinque chilometri da Firenze. Dal 1498 al 1517 fu la residenza della famiglia Del Giocondo, di cui faceva parte l’iconica Monna Lisa, la “Gioconda”, immortalata nella celebre tela dipinta da Leonardo Da Vinci intorno al 1503-1505 ed ora esposta al Louvre di Parigi.

Il numero dei locali è enorme. Tra questi ci sono cinque saloni, un grande soggiorno, tre sale, un’ampia galleria, oltre a cucina, sala da pranzo e locali di servizio. Solo nella zona notte, al primo piano, si trovano cinque camere da letto, tre vani guardaroba e cinque bagni.

In vendita la residenza della famiglia Agnelli

Tra tutte le proprietà, Villa Frescot era quella più amata da Gianni Agnelli. Ora, la figlia Margherita l’ha messa in vendita al prezzo di 10 milioni di euro. La proprietà si trova sulle colline torinesi e si estende su mille metri quadrati, all’interno dei quali sorgono, oltre villa Frescot, altre due ville, tra cui Villa Bona, per un totale di 53 vani. Gli edifici sono immersi nel verde e sono circondati da parchi, giardini e frutteti, oltre alla presenza di una piscina.

Prima di essere acquistata dalla famiglia Agnelli, Villa Frescot era stata la casa della famiglia di pittori Cignaroli e da altri artisti, come lo scultore Francesco Ladetto.

Le case milionarie dei vip moderni messe in vendita

L’ultima in ordine di tempo è quella di Ennio Morricone, vista Campidoglio, messa all’asta per 12 milioni di euro. Si tratta di un attico all’Ara Coeli a Roma di mille metri quadrati, all’interno del Palazzo Muti Bussi. Qui, il compositore ha scritto innumerevoli capolavori, per poi trasferirsi all’Eur.

E se la villa romana di Alberto Sordi è diventata un museo, lo stesso non vale per la sua residenza estiva in Toscana, a Castiglioncello, vicino Livorno, messa in vendita per sei milioni di euro nel 2020. Per Sordi il palazzo ottocentesco Corcos-Sordi era “la villa delle vacanze meravigliose”: a picco sul mare e immerso nel verde è dotata anche di piscina panoramica.

Precedentemente, nel 2015, era stato messo in vendita l’appartamento di Federico Fellini, al quinto piano di un palazzo ai Parioli di Roma. Il famoso regista ci visse per dodici anni. Fu lì che ideò i capolavori come «La dolce vita», «Le notti di Cabiria», «8 e 1/2» e «Giulietta degli spiriti». Non c’è da stupirsi dato il panorama spettacolare: affacciata sul parco di Villa Elia, la casa è composta da tre camere da letto, tre bagni, uno studio, una cucina, una sala da pranzo e una veranda con caminetto.