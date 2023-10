Le più ricercate sono le ville, seguite da appartamenti e casali in Toscana e in Lombardia. Milano e Roma le metropoli con più immobili di pregio

Data journalist, giornalista professionista, copywriter e ghost writer, ha maturato la sua esperienza inizialmente in ambito televisivo per specializzarsi successivamente nel linguaggio web.

Fonte: 123RF Le caratteristiche del mercato immobiliare di lusso in Italia

Se una parte di Italia, sicuramente la maggiore, fa i conti con il caro affitti, il rialzo dei tassi dei mutui e l’inflazione, ce n’è un’altra che non bada a spese per ottenere da una casa tutta sfarzo, comfort e privacy. Parliamo del mercato degli immobili di lusso che continua a registrare una costante crescita.

Lo dicono i dati contenuti nell’Osservatorio Luxforsale 2023, portale di intermediazione immobiliare specializzata nel Real Estate di lusso, grazie ai quali ci si può fare un’idea precisa sulle tipologie di immobili di pregio che vengono ricercate, i luoghi più ambiti e chi sono gli interessati alle compravendite in cui la regola è la “trattativa riservata”. I dati si riferiscono ai 3.317 immobili oggetto di ricerca e compravenduti nel periodo da maggio 2022 a settembre 2023 con un prezzo medio di 1,6 milioni di euro. Una cifra, certo, non alla portata di tutti. Ma chi se lo può permettere?

Quali sono le regioni e le città dove ci sono più case di lusso in vendita

In vetta alla classifica delle regioni con più case di lusso oggetto di compravendita c’è la Toscana, con 698 immobili, che scalza la Lombardia di poche unità (648). Entrambe doppiano la Liguria, che vanta 322 unità immobiliari di pregio, ma surclassano decisamente l’Umbria (224) e, sorprendentemente, il Lazio che mette a disposizione dei compratori facoltosi solamente 184 immobili.

A livello regionale, le sorprese sono sostanzialmente due: l’Umbria che sfila il posto alla Sicilia, sintomo che la “villa al mare” è stata meno attrattiva in quest’ultimo anno rispetto al casale in piena campagna, e la Sardegna, meta da sempre gettonata, che non compare nei primi cinque posti della classifica (registrando tra l’altro anche un calo delle ricerche immobiliari).

Le regioni ad avere meno immobili di lusso in vendita sono il Molise e la Basilicata, con cinque unità a testa, e la Valle D’Aosta (14).

Se si analizza il trend nelle città, non sorprende che Milano e Roma siano le metropoli con più appartamenti di lusso in vendita, rispettivamente 121 e 83.

Ma quando si parla di lusso, non sempre il capoluogo di regione ha la meglio su altre città o borghi. È il caso della Campania dove Napoli compare dopo Caserta e Salerno, oppure dell’Emilia-Romagna, con Ravenna e Rimini in testa. O ancora il Piemonte, dove Asti doppia addirittura Torino con 14 case.

Anche qui le sorprese non mancano: tra le città outsider spiccano i 50 immobili di pregio a Monza e i 39 a Olbia, addirittura rispettivamente al terzo e al quarto posto nella classifica assoluta.

Quanto valgono le case di lusso in Italia

In media 1.616.015, 15 euro, considerando che il mercato del lusso viaggia dai 500 mila euro in su e che 82 immobili hanno valori ben al di sopra dei 10 milioni di euro.

La regione con il valore medio più elevato è il Molise, ma qui occorre fare un ragionamento a parte: essendoci solo pochi immobili compravenduti la base di calcolo è minima. Considerando, invece, solo le regioni con almeno 20 case di pregio, il prezzo medio più alto si registra in Friuli-Venezia Giulia, con un valore di 2.350.416 euro. Seguono, poi, il Veneto (2.228.867 euro) e la Toscana (2.127.832). In linea con la media troviamo la Sardegna (1.694.776 euro), il Lazio (1.691.929 euro), la Campania (1.688.847 euro) e la Lombardia (1.646.656 euro).

Le meno costose, si fa per dire, si trovano in Calabria (872.857 euro), in Valle D’Aosta (1.037.857 euro) e nelle Marche (1.096.525 euro).

Le tipologie di immobili di lusso più ricercate in Italia

Parliamo adesso delle caratteristiche degli immobili di lusso. Luxforsale ha esaminato principalmente 11 tipologie di immobili: ville, casali, palazzi, appartamenti, attività commerciali, castelli, attici, uffici, loft, terreni e operazioni commerciali.

Tra questi la più ambita è certamente la villa, che ha raccolto il 44,22% delle preferenze perché consente una maggiore indipendenza e privacy, seguita dagli appartamenti a pari merito con i casali, con il 17,75% delle richieste.

I meno ricercati, invece, sono i terreni e i loft che registrano preferenze vicine allo zero, anche inferiori alle richieste di soluzioni per operazioni immobiliari, attività commerciali e uffici.

Nella tabella qui sotto sono indicati i numeri degli immobili divisi per tipologia e la preferenza in percentuale.

Tipologia di immobile N. immobili Percentuali preferenze Ville 1467 44,22% Appartamenti 589 17,75% Casali 589 17,75% Attici 146 4,4% Palazzi 121 3,65% Operazioni immobiliari 67 2% Castelli 49 1,48% Uffici 15 0,45% Attività commerciali 9 0,27% Loft 7 0,21% Terreni 7 0,21% Altre tipologie di immobili 7 0,21%

Il mercato delle case di lusso non attira solo compratori italiani. Infatti, quasi il 25% dei potenziali acquirenti arriva dall’estero, principalmente dagli Stati Uniti e, con una quota che aumenta esponenzialmente, dall’India.

Sorprendentemente diminuiscono le richieste da parte di Paesi arabi, come il Kuwait, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, che sono sempre stati tra i primi posti in fatto di investimenti immobiliari in Italia. Al loro posto, però, sta prendendo timidamente piede il Pakistan, sedicesimo Paese nel mondo attratto dal lusso italiano.

Chi, invece, si è fatto strada in Italia sono stati i Paesi balcanici, principalmente l’Albania soprattutto negli ultimi mesi.