Oltre 440 metri quadri per l'abitazione della showgirl scomparsa nel 2021, una vendita quasi impossibile che nessuno è riuscito a chiudere in tre anni

Fonte: ANSA Casa di Raffaella Carrà ancora in vendita, l'immobile vale quasi 2 milioni

La casa di Raffaella Carrà è ancora in vendita e nessuno, a quanto pare, riesce a concludere l’affare. A quasi tre anni dalla morte della cantante e showgirl, infatti, il suo appartamento romano ai “Due Pini” è ancora sul mercato, ma nessuna delle agenzie immobiliari alle quali era stato affidato è riuscito nell’impresa.

La villa, di oltre 440 metri quadrati, è proposta a una cifra da capogiro che a oggi, a pochi mesi dal terzo anniversario dalla morte di Carrà, nessuno ha potuto intascare.

Quanto costa la casa di Raffaella Carrà

Vi avevamo già parlato della super casa di Raffaella Carrà, quella di Vigna Clara nel complesso “Due Pini” di Roma Nord. Un maxi appartamento da oltre 440 metri quadri, di cui 384 di superficie interna e 36 metri quadrati di spazi esterni tra balconi angolari che danno la possibilità di avere un quadruplo affaccio e tanta luminosità.

Un immobile che era stato messo in vendita, in gran segreto, già nei mesi successivi alla morte della showgirl bolognese, scomparsa nel luglio 2021, e del quale inizialmente non si sapeva nulla. Ma oggi, a tre anni dalla morte di Carrà, di dettagli ce ne sono tanti e il prezzo è ormai noto a tutti.

Le trattative private hanno nascosto a tanti il valore, che poi è uscito fuori. Dapprima affidata al gruppo Remax e ora alla Engel & Voelkers, la casa tocca cifre vicine ai 2 milioni.

Nello specifico si tratta di 1 milione e 870 mila euro, cifre che al momento starebbero tenendo lontani tanti possibili acquirenti, nonostante la richiesta sia scesa di quasi 100 mila euro. Un prezzo che è in linea con quello della zona e ha in più, ovviamente, il peso della fama della precedenti inquilina, la regina del Tuca tuca.

La casa di Raffaella Carrà in vendita

Inizialmente chi le era vicino aveva chiesto ai parenti eredi di rendere la sua casa un museo, per ricordare la sua vita, le sue passioni e la sua carriera. Ma la scelta sulla casa di Vigna Clara di Raffaella Carrà è stata un’altra, con la decisione di metterla in vendita già dal 2021.

Da anni sul mercato, l’appartamento come detto si trova all’interno del noto comprensorio “Due Pini”, composto da 15 palazzine e dotato di piscina, campo da tennis, guardia h24 e servizio di portierato. Immobile che, secondo quanto si legge nell’annuncio di vendita, si trova al primo piano di uno stabile di quattro. Dotato di doppio ingresso, l’appartamento può contare su 384 metri quadri interni e 36 di spazi esterni.

L’interno è quasi da reggia, con tre camere da letto, quattro bagni e tante altre chicche che rendono unica l’abitazione. Lo stile prevede un ampio uso di colori pastello e giochi di luce, con una camera da letta i cui muri sono interamente ricoperti da specchi. Un’altra è invece interamente trapuntata, e un’altra ancora ha la carta da parati con motivi floreali.

Una delle camere padronali, tra l’altro, è dotata di una salle de bain con finiture in marmo, vasca idromassaggio e di una comoda sauna per rigenerarsi dopo una lunga giornata di lavoro. Presente anche una doppia sala da pranzo, parte della quale potrebbe essere trasformata in studio.