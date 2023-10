Villa Frescot, storica Reggia Agnelli, è in vendita per importo a 8 cifre. La villa è stata per anni il quartier generale di Gianni Agnelli

Una delle ville più belle del Piemonte, gioiello della famiglia Agnelli, viene offerta alla vendita a un prezzo certamente proibitivo per le tasche dei più ma che gli esperti del mercato immobiliare definiscono relativamente modico.

Il prezzo di vendita di Villa Frescot

L’ottocentesca Villa Frescot, conosciuta a Torino anche come “Reggia Agnelli”, è in vendita a 10 milioni di euro. Un prezzo di partenza che potrebbe certamente salire. L’annuncio è stato fatto da Margherita Agnelli e la notizia si aggiunge a quelle che riguardano la battaglia giudiziaria per l’eredità fra gli eredi Agnelli. La causa di Margherita contro i tre figli John, Lapo e Ginevra avuti dal primo marito Alain Elkann è attualmente stata sospesa dal tribunale di Torino in attesa che si definiscano i procedimenti già pendenti in Svizzera.

Dove si trova Villa Frescot

Villa Frescot è stata la residenza di Gianni e Marella Agnelli. Si trova in strada comunale San Vito a Revigliasco sulla collina di Torino al confine con Pecetto Torinese. Nei dintorni ci sono altre residenze vip.

L’immobile è costituito da 53 stanze, per un totale di 1.000 metri quadri. Attorno vi sono una piscina, l’heritage, un castagneto, un frutteto e i giardini. Ingenti, naturalmente, i costi di gestione. Nello stesso perimetro di Villa Frescot ci sono anche Villa Bona (residenza di Edoardo Agnelli, figlio di Gianni) e una terza villetta più piccola. Non è esclusa la vendita frazionata a più soggetti.

Si tratta di uno scrigno che custodisce pregevoli e costose collezioni d’arte. L’intenzione di Margherita Agnelli è uno scoop della trasmissione Report, ma la notizia non è stata confermata dall’entourage della figlia di Gianni Agnelli. Secondo i retroscenisti, però, la voce girava già da tempo negli ambienti della upper class torinese. La figlia di Marella e dell’Avvocato avrebbe dato mandato ad alcuni professionisti torinesi di mettere in vendita il bene di famiglia non più abitato. Sempre secondo gossip non confermati, prima di procedere alla messa in vendita l’immobile sarebbe stato offerto ad alcuni familiari, che avrebbero rifiutato l’offerta di acquisto.

Villa Frescot era la dimora preferita di Gianni Agnelli

Quando l’Avvocato Agnelli era alla guida della Fiat Villa Frescot è stata uno dei più caldi centri del potere d’Italia: epicentro del capitalismo italiano, automobilistico e non, e sede di colloqui fra imprenditori, politici e personalità di livello. Da Villa Frescot sono transitati il potentissimo segretario di stato americano Henry Kissinger e il governatore della banca d’Italia Guido Carli, ma anche mostri sacri dello spettacolo come Alberto Sordi e Renzo Arbore e i più grandi campioni di calcio come Michel Platini.

La Reggia è stata la più amata fra le proprietà di famiglia di Gianni Agnelli. L’Avvocato è spirato fra le sue mura il 24 gennaio 2003 a 81 anni, per poi essere tumulato nella cappella di famiglia presso il piccolo cimitero di Villar Perosa. Dopo la morte di Giovanni Agnelli la proprietà è passata alla figlia dell’Avvocato, Margherita con usufrutto in capo a Donna Marella. Per alcuni anni la villa è stata abitata da John Elkann.