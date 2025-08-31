Comprare casa usata in Veneto: prezzi elevati a Venezia e Verona, più bassi a Rovigo e Vicenza. I prezzi al mq

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Il mercato immobiliare in Veneto per comprare casa usata

Acquistare un immobile di seconda mano in Veneto significa muoversi in un mercato eterogeneo con differenze di prezzo anche marcate tra capoluoghi e aree turistiche. A luglio 2025, il prezzo medio nazionale si attesta a 1.833 euro/mq con variazione mensile +0,3% e annua –1,6% («secondo l’ultimo indice prezzi di idealista»). In questo quadro, il Veneto mostra un prezzo medio regionale pari a 1.790 euro/mq, valore vicino alla media italiana ma con punte molto elevate nelle città e nelle zone a forte vocazione turistica.

Dove costano di più e di meno in Veneto

Le dinamiche dei prezzi riflettono la centralità urbana, la pressione della domanda per motivi di studio/lavoro, presenza di servizi e collegamenti, oltre al peso del turismo (costa veneziana, laguna e aree montane). Venezia e Verona guidano le quotazioni sia a livello provinciale sia tra i capoluoghi, seguite da Treviso e Padova, che beneficiano di economie locali robuste e buona accessibilità. Vicenza e Belluno mantengono valori intermedi, mentre Rovigo risulta l’area più accessibile.

Sul piano operativo, la forbice tra capoluoghi e resto del territorio è influenzata da fattori micro-locali: vicinanza a stazioni ferroviarie e poli universitari, qualità del tessuto condominiale, classe energetica (centrale per la spesa corrente e la rivendibilità), dotazioni accessorie (box, spazi esterni), stato manutentivo. Questi elementi spiegano scostamenti anche significativi rispetto al dato regionale medio.

Province e capoluoghi: i prezzi di luglio 2025

Prezzi medi per provincia — Veneto (luglio 2025) Provincia Prezzo medio (€/mq) Venezia € 2.621 Verona € 2.226 Belluno € 1.870 Treviso € 1.702 Padova € 1.687 Vicenza € 1.408 Rovigo € 963

Prezzi medi per capoluogo — Veneto (luglio 2025) Capoluogo Prezzo medio (€/mq) Venezia € 4.717 Verona € 2.562 Treviso € 2.333 Padova € 2.245 Vicenza € 1.666 Belluno € 1.368 Rovigo € 1.137

Il Veneto nel confronto nazionale

Il posizionamento regionale del Veneto (1.790 €/mq) è leggermente sotto la media italiana, ma la presenza di poli ad alto valore come Venezia sposta sensibilmente la lettura. In termini comparativi, i livelli veneti risultano inferiori a Liguria e Toscana – regioni storicamente care, trainate da coste e città d’arte – e anche a Lombardia e Lazio, sostenute dai grandi capoluoghi metropolitani. Restano invece superiori a molte aree del Nord-Est e del Mezzogiorno. Per l’acquirente, questo significa che la “media veneta” nasconde mercati molto diversi: da un lato la laguna e i centri turistici, dall’altro territori più accessibili dove la domanda è prevalentemente residenziale e i rendimenti possono risultare più regolari sul medio periodo.

Un altro aspetto è la diversa incidenza del turismo: Venezia registra valori sui capoluoghi che superano in modo netto la soglia dei 4.500 €/mq, mentre Verona, favorita dal doppio canale turistico-culturale e fieristico, mantiene quotazioni alte ma più equilibrate. Treviso e Padova coniugano domanda abitativa stabile, università e buona accessibilità, fattori che sostengono la tenuta dei prezzi. Rovigo conferma la funzione di mercato “ponte” verso soluzioni di ingresso meno onerose.