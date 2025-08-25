Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Villa Certosa, la residenza di Porto Rotondo (frazione di Olbia) appartenuta a Silvio Berlusconi, è a un passo dal cambiare proprietario. Secondo diverse ricostruzioni, un investitore del Golfo Persico avrebbe messo sul tavolo un’offerta nell’ordine dei 500 milioni di euro – anche se altre fonti parlano di circa 300 milioni. La trattativa viene descritta come in stato avanzato e c’è massima riservatezza sull’identità dell’acquirente e sui tempi della chiusura del contratto.

Cosa sappiamo della vendita di Villa Certosa

Gli elementi condivisi da diverse testate convergono su tre punti: l’interesse di un acquirente arabo, il range di prezzo da record e uno stato negoziale maturo ma non ancora formalizzato.

Il mandato è nelle mani di Sotheby’s International Realty, affiancata da Knight Castle Real Estate con base a Dubai. In precedenza un ruolo operativo lo aveva avuto Dils. Nessuna agenzia locale, insomma, ma grandi realtà che si rivolgono a una platea globale di super ricchi, in linea con le voci emerse negli ultimi anni e che vedevano protagonisti sceicchi, il sultano del Brunei e volti noti della finanza globale.

Se l’operazione si chiudesse nelle cifre circolate, sarebbe fra le più alte compravendite residenziali mai viste in Italia e la più ricca in Sardegna. Non sarebbe però un fulmine a ciel sereno. In Costa Smeralda la fascia ultra lusso corre da mesi. Ad aprile, la stessa Sotheby’s ha comunicato un record di oltre 160 milioni per una villa della zona.

Persino il mercato Vip più piccolo è mobile nel resto dell’isola. In questi giorni, ad esempio, ha fatto notizia la vendita a tempi rapidi della villa di Whoopi Goldberg a Stintino, nella costa Ovest del Nord Sardegna, a un acquirente privato straniero per la cifra di 12 milioni di euro.

I numeri: 58 ettari di parco e 4.500 mq di immobili

Villa Certosa è un complesso residenziale unico di circa 4.500 metri quadrati, divisi tra un corpo principale con decine di ambienti, quattro bungalow indipendenti, strutture di servizio, un anfiteatro, la serra, la palestra e le piscine per la talassoterapia. Tutti immersi in un parco che supera abbondantemente il mezzo milione di metri quadrati, affacciati sul Golfo di Marinella.

Nei primi anni Duemila, quando Berlusconi era premier, la tenuta fu classificata come sede alternativa di massima sicurezza per la tutela del presidente del Consiglio. Dentro le sue mura si sono tenuti alcuni dei vertici più importanti al mondo. Lì dentro è passato il Gotha della politica internazionale.

Quanto vale dopo la morte di Berlusconi

Tutto iniziò negli anni ’80, quando la proprietà venne acquistata e affidata all’architetto Gianni Gamondi per un ciclo di ristrutturazioni e ampliamenti che trasformarono la tenuta in un microcosmo autosufficiente. Vent’anni più tardi, Villa Certosa entrò stabilmente nel racconto pubblico, diventano la residenza simbolo del potere, della Vita Smeraldi e degli scandali come il bunga bunga, che non hanno mai abbandonato Silvio Berlusconi.

Nel 2021 una perizia aveva calcolato il valore poco sotto i 260 milioni, cifra che oggi appare solo un riferimento storico rispetto alle valutazioni che stanno circolando sulla stampa. Dopo la morte del Cav (e a distanza di 4 anni di inflazione e aumenti che hanno toccato soprattutto il settore immobiliare), infatti, è plausibile che il prezzo sia quasi raddoppiato, sfiorando i 500 milioni.

Tra il 2024 e il 2025 gli eredi di Silvio Berlusconi hanno optato per l’accelerazione della vendita dell’immobile, posizionandolo sul mercato internazionale del super lusso con Sotheby’s e il supporto di un broker specializzato a Dubai, aprendo la strada all’attuale trattativa.