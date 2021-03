Primark si espande in Italia, nonostante il Covid. In arrivo 8 nuove aperture: quando e dove

editato in: da

Per tutti gli appassionati di moda e tendenze low cost, nonostante il Covid arrivano in Italia nuovi negozi Primark. Il colosso di abbigliamento irlandese, arrivato con grande successo in Italia cinque anni fa, ha da poco comunicato l’apertura di ulteriori 8 store entro la fine del 2022.

Avevano fatto discutere gli assembramenti al centro commerciale Maximo di Roma in occasione dei saldi, così come, in positivo, i sandali praticamente identici a un modello di Prada, letteralmente andati a ruba.

Primark, brand irlandese specializzato nella vendita di abbigliamento di tendenza a basso costo e parte della Associated British Foods, opera già da anni, oltre che Italia, in Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda (con marchio Penneys), Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Slovenia.

La storia di Primark

Il primo negozio Primark, ancora in funzione, venne aperto da Arthur Ryan nel giugno 1969 a Dublino, in Mary Street, con il marchio Penneys.

Dopo il successo riscosso in Irlanda, il brand approdò nel Regno Unito, dove nel 1971 venne aperto un grande negozio a Belfast. In Irlanda opera con il nome originale Penneys, mentre per l’estero ha inventato il nuovo nome Primark perché già esisteva la catena di grandi magazzini J. C. Penney.

I negozi Primark in Italia

Ecco i negozi Primark già aperti in Italia (tutti seguono attualmente, per via delle disposizioni Covid, orario da lunedì a venerdì 9-21):

Arese, vicino Milano, Lombardia (via Giuseppe Eugenio Luraghi 11)

Brescia, Lombardia (via Luigi Einaudi 9)

Campi Bisenzio, vicino Firenze, Toscana (via San Quirico 164)

Maximo Shopping Centre, Roma, Lazio (via Laurentina 865)

Rozzano, provincia di Milano, Lombardia (via Eugenio Curiel 25)

Adigeo Shopping Centre Verona, Veneto (viale delle Nazioni).

Le nuove aperture Primark in Italia

Con i nuovi punti vendita il numero di negozi Primark in Italia passerà da 6 a 14. Ecco dove apriranno: