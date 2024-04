A Torino Primark fa il bis e apre un nuovo negozio con 17 casse self service, sarà il primo in Italia: previste circa 150 nuove assunzioni.

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: iStock Primark apre un secondo negozio a Torino

Primark, il negozio irlandese di proprietà dell’Associated British Foods specializzato nella vendita di abbigliamento, è pronto ad aprire un nuovo negozio a Torino, il secondo per la città piemontese, che avrà anche un’importante novità: sarà il primo nel nostro Paese ad avere le casse self service. L’apertura del nuovo store nel capoluogo piemontese, prevista il 9 maggio 2024 nel centro commerciale To Dream, segue quella della fine del 2022 che aveva portato per la prima volta il negozio di abbigliamento a Torino, a Grugliasco per l’esattezza, nel centro commerciale Le Gru.

Primark apre a Torino con le casse self service

Il nuovo negozio Primark a Torino si estenderà su una superficie di un unico piano di oltre 4.500 metri quadrati e offrirà ai clienti tutti i prodotti di abbigliamento, beauty e per la casa che contraddistinguono l’offerta della catena. Ci sarà, come anticipato, una grande novità, ovvero le casse self service che verranno affiancate a quelle tradizionali. Stando a quanto dichiarato dall’azienda, il progetto del nuovo negozio di Torino prevede l’installazione di 17 casse automatiche che permetteranno ai clienti di velocizzare le operazioni di pagamento.

Primark Italia, previste 600 nuove assunzioni

Luca Ciuffreda, responsabile di Primark Italia, ha così commentato la notizia dell’apertura del nuovo negozio di Torino: “Siamo entusiasti di inaugurare il nostro secondo store a Torino, precisamente all’interno dell’urban district To Dream. Primark è già molto apprezzato a Torino e siamo felici di poter raggiungere, con questa nuova apertura, sempre più clienti”. Va ricordato inoltre che l’azienda aveva nei mesi scorsi annunciato l’apertura di altri cinque store in Italia, tra cui quello di Genova e di Livorno, con un investimento di oltre 50 milioni di euro e la creazione di 600 posti di lavoro in ambito retail, con il totale di dipendenti di Primark Italia che dovrebbe dunque superare la quota di 5mila unità. In relazione al nuovo negozio Primark di Torino, il 16esimo della catena in Italia e il 443esimo in tutto il mondo, è prevista la creazione di circa 150 nuove opportunità di lavoro.

Primark abbassa i prezzi e guarda all’ambiente

Il progetto di investimento di Primark in Italia, con l’apertura dei cinque nuovi store, va in parallelo con la volontà dichiarata dall’azienda di abbassare il prezzo di molti suoi prodotti entro l’estate 2024. Interessati dal sottocosto, più nello specifico, saranno centinaia di capi di abbigliamento e accessori basic per bambini. Vi è poi un’altra dichiarazione d’intenti del colosso, ovvero rendere i propri prodotti sempre più sostenibili. Attualmente il 55 per cento degli indumenti venduti negli store sono realizzati con materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, ma l’azienda ha promesso che entro il 2030 la percentuale arriverà al 100 per cento.

Primark nel To Dream di Torino

A commentare l’arrivo, o per meglio dire il bis, di Primark a Torino è stato anche la Shopping center manager del centro commerciale To Dream, Marcella Turco: “To Dream’ è un progetto di rigenerazione e di radicamento nel territorio, e siamo entusiasti che un marchio tanto popolare tra i giovani e le famiglie abbia scelto di espandere la propria presenza proprio qui. Siamo certi che questa scelta sia in perfetta sintonia con il nostro impegno nel territorio e con la diversificata offerta commerciale che questo luogo offre – ha aggiunto – non solo per la città di Torino, ma anche su scala interregionale. Siamo pertanto molto soddisfatti di questa decisione”.