Chi sono i miliardari che hanno guadagnato di più nel 2021

Il 2021 è stato un anno segnato dalla pandemia, in cui però si è assistiti al ritorno graduale alla normalità, grazie ai vaccini. Per alcune persone, però, il 2021 è stato un anno notevole anche dal punto di vi sta economico, visto che si tratta di miliardari che hanno registrato ingenti ricavi che hanno accresciuto la loro fortuna. Ecco chi ha guadagnato di più.

Quanto ha guadagnato Elon Musk nel 2021

A fare i conti in tasca ci ha pensato Forbes. Secondo delle stime aggiornate al 10 dicembre 2021, Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, conta oggi un patrimonio di 265,4 miliardi di dollari. Nel 2021 ha guadagnato 109,8 miliardi di dollari, poco meno della metà, grazie soprattutto a SpaceX e alla crescita dei titoli Tesla (+44%). Lo scorso novembre è stato il primo essere umano a superare quota 300 miliardi di dollari, ‘abbandonata’ per il calo del 15% delle azioni Tesla, dopo l’annuncio da parte dello stesso Musk di voler vendere alcune sue quote (ecco perché Musk ha venduto 5 miliardi di azioni Tesla).

Chi ha guadagnato di più nel 2021: la top 10

Al secondo posto ci sono Gautam Adani e famiglia: l’imprenditore indiano ha un patrimonio stimato in 81,1 miliardi di dollari e nel 2021 ne ha guadagnati ben 52,5 miliardi grazie alla compagnia elettrica Adani Transmission (+330% in Borsa) e al conglomerato Adani Enterprises (250%).

Al terzo posto c’è Larry Page, uno dei due fondatori di Google, che ha un patrimonio di 126,3 miliardi di dollari e nell’ultimo anno ha guadagnato 49,1 miliardi di dollari. Più del socio Sergey Brin (patrimonio: 121,7 miliardi di dollari), che si è ‘fermato’ a 46,7 miliardi di dollari che gli sono valsi il 5° posto. Tra i due c’è Larry Ellison, che ha visto crescere le sue azioni del gigante del software Oracle del 36% (incrementando il suo patrimonio di 47,5 miliardi di dollari, salendo a 135,7 miliardi di dollari).

Al 6° posto Bernard Arnault e famiglia, che con l’impennata del prezzo delle azioni di Lvmh hanno guadagnato 43 miliardi di dollari (patrimonio: 193,9 miliardi di dollari), piazzandosi davanti a Steve Ballmer (+32,3 miliardi di dollari, patrimonio di 107,5 miliardi di dollari), ex amministratore delegato di Microsoft, il cui titolo è salito del 45% quest’anno.

Più modesta la crescita dei miliardari cinesi, che complessivamente è stata del +4% rispetto al 2020: Zhang Yiming, che ha un patrimonio di 59,4 miliardi di dollari, grazie a TikTok ha incassato 31,7 miliardi di dollari. Più di Robin Zeng: l’imprenditore di Hong Kong, uno dei maggiori fornitori al mondo di batterie per veicoli elettrici, ne ha guadagnati 26,8 di miliardi di dollari, portando il suo patrimonio a 57,6 miliardi di dollari.

Al 10° posto c’è Bill Gates: il suo patrimonio è stimati in 139,2 miliardi di dollari, nel 2021 ha guadagnato 18,9 miliardi di dollari grazie a Microsoft e a società come Republic Services e Berkshire Hathaway.

Bezos fuori dalla top 10: il motivo

Il secondo uomo più ricco al mondo, Jeff Bezos (ecco quando Musk ha preso in giro Bezos), è indietro di circa 70 miliardi di dollari rispetto a Musk, ma è comunque fuori dalla top 10 di chi si è arricchito di più nel 2021. Il motivo è semplice: nell’anno che si sta concludendo, il papà di Amazon ha visto il suo patrimonio crescere di ‘soli’ 6 miliardi di dollari.