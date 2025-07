La nostra selezione dei teli mare più cool che vedrai in spiaggia quest’estate

Colorati, sostenibili e sempre più fashion: i teli mare dell’estate 2025 diventano veri e propri accessori di stile. Non più solo oggetti funzionali da stendere sulla sabbia, ma protagonisti delle spiagge grazie a stampe grafiche, loghi bold, texture jacquard e materiali innovativi. I brand puntano su cotoni biologici, fibre riciclate e lavorazioni artigianali, con richiami all’estetica Y2K e alle vibe mediterranee. Dalle nuance pastello ai pattern tropicali, il telo mare si trasforma in una dichiarazione di personalità, perfetto da abbinare al costume o da sfoggiare anche come pareo. Un dettaglio da non sottovalutare per chi ama distinguersi sotto il sole. Ecco una selezione dei sei teli mare più cool del momento.