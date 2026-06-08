Zegna sfila a Malibu: Alessandro Sartori porta l’estate italiana sul Pacifico

Sotto il cielo grigio del June Gloom, Alessandro Sartori presenta la collezione Estate 2027: tailoring rilassato, palette mediterranea e l'idea di villeggiatura italiana come stile di vita globale

Foto di Matteo Calzaretta

Matteo Calzaretta

Giornalista

Giornalista pubblicista, collabora con alcune tra le principali testate nazionali di lifestyle e spettacoli.

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Zegna sfila a Malibu: Alessandro Sartori porta l’estate italiana sul Pacifico
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Il finale sul Malibu Pier racconta tutta la palette della collezione in un colpo d'occhio: sfumature acquatiche, verdi che ricordano alghe e fondali, toni sabbia, accenti corallo

C’è qualcosa di profondamente cinematografico nella scelta di Zegna di sfilare a Malibu. Non per il glamour hollywoodiano o per l’ennesima cartolina californiana, ma perché oggi Malibu è un luogo sospeso tra fascino e fragilità. A pochi mesi dagli incendi che hanno segnato la costa, il panorama alterna spiagge iconiche, palme annerite e strutture in ricostruzione. È proprio qui che Alessandro Sartori ha scelto di presentare la collezione Estate 2027, trasformando il celebre Malibu Pier in una passerella affacciata sul Pacifico.

Alessandro Sartori in abito total black cammina sulla passerella del Malibu Pier tra il pubblico con ombrelloni arancioni sullo sfondo
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Alessandro Sartori saluta sul Malibu Pier dopo una sfilata presentata sotto la tipica coltre grigia del June Gloom

Niente tramonti spettacolari né cieli tersi. La sfilata si è svolta sotto la tipica coltre grigia del June Gloom, con il rumore delle onde a sostituire qualsiasi effetto scenografico. Una scelta che ha finito per rafforzare il messaggio della collezione: un guardaroba costruito attorno all’idea di una sofisticazione spontanea, mai ostentata.

Vista aerea del Malibu Pier con file di ospiti seduti ai lati e ombrelloni arancioni sul Pacifico blu durante la sfilata Zegna Estate 2027
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Il Malibu Pier trasformato in passerella sul Pacifico: la scelta della location non è una concessione al glamour hollywoodiano ma una dichiarazione di senso

L’eleganza rilassata di Sartori

Modello con sahariana oversize color sabbia con cintura in vita, pantaloni ampi e scarpe basse crema sul Malibu Pier, ombrelloni arancioni sullo sfondo
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La sahariana reinterpretata da Sartori: oversize, con tasche cargo e cintura in vita, abbinata a pantaloni ampi dello stesso colore sabbia. Una delle silhouette più interessanti della collezione, proposta come overshirt da portare aperta o come capo strutturante dell’intero look

Da diverse stagioni Sartori lavora sul concetto di eleganza rilassata, ma questa volta il risultato appare ancora più naturale. I completi perdono rigidità, si alleggeriscono, si indossano con shorts o pantaloni ampi e sembrano progettati per accompagnare il corpo invece di disciplinarlo. Il tailoring resta centrale, ma viene liberato da ogni formalismo.

Tra i look più interessanti emergono le reinterpretazioni della sahariana – proposta sia nella versione classica sia come overshirt a maniche corte – le giacche doppiopetto dalla costruzione versatile e una continua ricerca sulle proporzioni. Le righe attraversano l’intera collezione, cambiando direzione, spessore e ritmo, mentre i colletti diventano elementi dinamici, trasformabili e intercambiabili.

La villeggiatura come stile di vita

Modello in completo avorio con giacca a un bottone e pantaloni ampi porta due grandi borse in rafia a righe multicolore sul Malibu Pier
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Un completo avorio dalla costruzione sciolta, pantaloni ampi, mocassini in sabbia e due borse in rafia a righe: la cultura della villeggiatura italiana degli anni Cinquanta e Settanta tradotta in chiave contemporanea

La collezione guarda alla cultura della villeggiatura italiana, quella che tra gli anni Cinquanta e Settanta trasformava le vacanze in uno stile di vita. Non una semplice fuga estiva, ma il trasferimento temporaneo di abitudini, rituali e codici estetici. Sartori recupera quello spirito e lo traduce in una visione contemporanea fatta di tessuti leggeri, silhouette fluide e dettagli intelligenti.

Anche la palette racconta una storia precisa. Le sfumature acquatiche e i verdi che ricordano alghe e fondali marini convivono con toni sabbia, accenti terracotta, corallo e nero desaturato. Un equilibrio cromatico che richiama la costa mediterranea più che quella americana.

I dettagli fanno la differenza

Gruppo di modelli sul Malibu Pier con look Zegna Estate 2027: tuta verde petrolio con colletto avorio in primo piano, attorno look in righe multicolore e toni sabbia
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Verde petrolio, righe che cambiano direzione e spessore, toni sabbia: i dettagli che rendono la collezione convincente emergono chiaramente in questo gruppo

A rendere la collezione particolarmente convincente sono soprattutto i dettagli. Un foulard di seta annodato al collo, un maglione appoggiato sopra una giacca già abbottonata, una mule in pelle morbidissima indossata con naturalezza. Piccoli gesti di stile che definiscono un uomo elegante senza apparire costruito.

Con Malibu come sfondo e il Pacifico davanti, Zegna non ha semplicemente presentato una nuova collezione. Ha raccontato un’idea di estate che parla italiano ma si muove con naturalezza in qualsiasi parte del mondo. Una visione cosmopolita che parte dai tessuti, passa attraverso la sperimentazione e conferma ancora una volta la capacità del brand di reinterpretare il guardaroba maschile senza rincorrere le tendenze.