Zegna sfila a Malibu: Alessandro Sartori porta l’estate italiana sul Pacifico

Zegna Il finale sul Malibu Pier racconta tutta la palette della collezione in un colpo d'occhio: sfumature acquatiche, verdi che ricordano alghe e fondali, toni sabbia, accenti corallo

C’è qualcosa di profondamente cinematografico nella scelta di Zegna di sfilare a Malibu. Non per il glamour hollywoodiano o per l’ennesima cartolina californiana, ma perché oggi Malibu è un luogo sospeso tra fascino e fragilità. A pochi mesi dagli incendi che hanno segnato la costa, il panorama alterna spiagge iconiche, palme annerite e strutture in ricostruzione. È proprio qui che Alessandro Sartori ha scelto di presentare la collezione Estate 2027, trasformando il celebre Malibu Pier in una passerella affacciata sul Pacifico.

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Niente tramonti spettacolari né cieli tersi. La sfilata si è svolta sotto la tipica coltre grigia del June Gloom, con il rumore delle onde a sostituire qualsiasi effetto scenografico. Una scelta che ha finito per rafforzare il messaggio della collezione: un guardaroba costruito attorno all’idea di una sofisticazione spontanea, mai ostentata.

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L’eleganza rilassata di Sartori

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Da diverse stagioni Sartori lavora sul concetto di eleganza rilassata, ma questa volta il risultato appare ancora più naturale. I completi perdono rigidità, si alleggeriscono, si indossano con shorts o pantaloni ampi e sembrano progettati per accompagnare il corpo invece di disciplinarlo. Il tailoring resta centrale, ma viene liberato da ogni formalismo.

Tra i look più interessanti emergono le reinterpretazioni della sahariana – proposta sia nella versione classica sia come overshirt a maniche corte – le giacche doppiopetto dalla costruzione versatile e una continua ricerca sulle proporzioni. Le righe attraversano l’intera collezione, cambiando direzione, spessore e ritmo, mentre i colletti diventano elementi dinamici, trasformabili e intercambiabili.

La villeggiatura come stile di vita

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La collezione guarda alla cultura della villeggiatura italiana, quella che tra gli anni Cinquanta e Settanta trasformava le vacanze in uno stile di vita. Non una semplice fuga estiva, ma il trasferimento temporaneo di abitudini, rituali e codici estetici. Sartori recupera quello spirito e lo traduce in una visione contemporanea fatta di tessuti leggeri, silhouette fluide e dettagli intelligenti.

Anche la palette racconta una storia precisa. Le sfumature acquatiche e i verdi che ricordano alghe e fondali marini convivono con toni sabbia, accenti terracotta, corallo e nero desaturato. Un equilibrio cromatico che richiama la costa mediterranea più che quella americana.

I dettagli fanno la differenza

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A rendere la collezione particolarmente convincente sono soprattutto i dettagli. Un foulard di seta annodato al collo, un maglione appoggiato sopra una giacca già abbottonata, una mule in pelle morbidissima indossata con naturalezza. Piccoli gesti di stile che definiscono un uomo elegante senza apparire costruito.

Con Malibu come sfondo e il Pacifico davanti, Zegna non ha semplicemente presentato una nuova collezione. Ha raccontato un’idea di estate che parla italiano ma si muove con naturalezza in qualsiasi parte del mondo. Una visione cosmopolita che parte dai tessuti, passa attraverso la sperimentazione e conferma ancora una volta la capacità del brand di reinterpretare il guardaroba maschile senza rincorrere le tendenze.