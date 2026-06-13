Dall'8 giugno al 28 agosto 2026 illustratori e fumettisti potranno disegnare le carte su Isee precompilato, bonus nido e congedo paternità

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INPS Via al contest per creare le nuove carte da gioco Inps

L’Inps lancia Crea con noi la prossima carta, un concorso rivolto a illustratori, fumettisti e creativi maggiorenni che dall’8 giugno al 28 agosto 2026 potranno proporre le illustrazioni delle prossime Carte Inps, le card collezionabili pensate per raccontare i servizi dell’Istituto con il linguaggio del fumetto, del gaming e delle trading card. La partecipazione è gratuita. L’iniziativa non è un concorso a premi e non prevede compensi in denaro, ma le opere selezionate finiranno sulle carte ufficiali, citando sempre il nome dell’autore.

Cos’è il gioco di carte Inps

L’iniziativa rientra nel progetto Inps per i giovani e punta ad avvicinare le nuove generazioni al welfare nazionale con un linguaggio vicino a quello di Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh e altri trading card game.

Ogni carta da gioco Inps è costruita come quelle dei Tcg più famosi:

nome (che corrisponde a quello di un servizio dell’Istituto);

punteggio di “XP Previdenziali”;

tipologia (potere);

rarità (comune o rara);

un testo descrittivo;

un effetto attivabile;

un QR code che rimanda al portale Inps dedicato ai giovani;

la firma dell’artista.

Come funziona il contest

Gli artisti dovranno selezionare uno dei tre servizi da illustrare, ognuno con una propria scheda template:

Isee precompilato;

Bonus asilo nido;

congedo di paternità.

Quella dell’Isee precompilato sarà una card comune da 20 XP previdenziali, presentata come la possibilità di “skippare buona parte della quest di compilazione”. Per il Bonus asilo nido e per il congedo di paternità è prevista una card rara da 40 XP.

Le linee guida chiedono illustrazioni originali, coerenti con il servizio scelto, senza simboli politici, brand commerciali o contenuti discriminatori: il mancato rispetto comporta l’esclusione.

Come partecipare al concorso

Dalla pagina del contest sul sito Inps è possibile scaricare regolamento, modulo di adesione e template ufficiale con il layout di ciascuna carta – l’unica parte modificabile è quella relativa al disegno.

L’artista deve realizzare un’illustrazione originale di uno dei tre servizi rispettando le specifiche tecniche:

formato .eps , .pdf , .jpg o .png ;

, , o ; dimensione minima consigliata 3.840 x 2.304 pixel in proporzione 5:3;

in proporzione 5:3; peso massimo 25 MB.

L’illustrazione e il modulo di adesione compilato dovranno essere inviati a contest[at]inps.it. Se si vuole partecipare con più opere, anche sullo stesso servizio, bisognerà inviare un’e-mail separata per ognuna.

Scadenza

Per partecipare bisogna essere maggiorenni alla data di invio e dichiarare di essere autori dell’opera. La scadenza per consegnare elaborato e modulo è il 28 agosto 2026. Gli esiti saranno pubblicati entro il 25 settembre.

Cosa si vince

I vincitori del concorso non riceveranno un premio. Chi sarà scelto cederà all’Inps una licenza d’uso gratuita e non esclusiva, limitata al progetto Inps per i giovani, per la stampa e la diffusione delle carte, la comunicazione istituzionale, l’esposizione in eventi e l’uso su canali digitali.

La titolarità dei diritti d’autore rimarrà in capo all’artista, che potrà continuare a usare e diffondere l’opera citando la partecipazione al contest. Il diritto alla paternità e all’integrità dell’opera, ai sensi della Legge 633/1941 e della Convenzione di Berna, sono inalienabili.