Chi è e quanto ha vinto il campione di LOL e come ha deciso di utilizzare quei soldi

L’inaspettato successo di LOL – Chi ride è fuori, fortunato programma della piattaforma streaming di Amazon Prime, ha travolto il web. Il tv show, adattamento italiano di un format giapponese, prevede che 10 comici molto famosi a livello nazionale rimangano intrappolati per 6 ore all’interno di un teatro senza ridere. Come dice il titolo stesso, al primo cenno di risata, anche se celata da una smorfia o dall’uso di oggetti, il concorrente viene prima ammonito e poi espulso dal game show.

Condotta da Fedez e Mara Maionchi, la prima edizione di LOL ha visto come protagonisti Elio (al secolo Stefano Belisari, frontman della band Elio e le storie tese), Katia Follesa, Gianluca Fru (del collettivo The Jackal), Michela Giraud, Caterina Guzzanti, Lillo (del duo comico Lillo e Greg), Frank Matano, Angelo Pintus, Ciro Priello (altro membro dei The Jackal) e Luca Ravenna.

L’incontro tra la vecchia e la nuova scuola di comici ha fatto impazzire milioni di italiani, incollati davanti ai monitor per seguire lo show, distribuito su Amazon Prime per la prima volta in due date diverse, con le prime quattro puntate il 1° aprile e le ultime due l’8 aprile. Tra le scommesse sul potenziale podio e le tante parodie che si sono alternate sul web, in molti si chiedono cosa abbia fatto il vincitore del ricco montepremi in palio.

Chi è Ciro Piriello, il vincitore di LOL – Chi ride è fuori

A vincere la prima edizione di LOL è stato Ciro Piriello, mattatore del gruppo dei The Jackal, attivo dal 2005 nel campo della produzione video, che ha raggiunto la fama prima grazie a YouTube e poi a importanti collaborazioni con il mondo della tv e della pubblicità. I The Jackal (che inglese significa “lo sciacallo”) sono approdati anche in sala con il loro primo film, hanno all’attivo la pubblicazione di un libro e arriveranno presto su Netflix con una serie inedita.

Quanto ha vinto Ciro Piriello con LOL – Chi ride è fuori

Il montepremi di ben 100 mila euro non è stato però intascato dall’attore napoletano. Il regolamento del programma di Amazon Prime prevede infatti che il vincitore, essendo già famoso, devolva la vincita a un ente di beneficenza. Ciro Piriello ha scelto l’associazione ActionAid, impegnata nella lotta alla povertà a livello internazionale e con cui i The Jackal collaborano da anni.

L’attore ha dichiarato di aver avuto modo di vedere il lavoro che ActionAid porta avanti in Africa. “Porto nel cuore i visi e gli occhi di quei bambini, entusiasti di qualsiasi cosa”, ha dichiarato all’Ansa dopo aver vinto LOL.