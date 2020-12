Amazon Prime Video anche su Sky Q e Now Tv: come funziona e cosa cambia per gli abbonati

editato in: da

Nuova rivoluzione in casa Amazon. Il colosso dell’e-commerce guidato da Jeff Bezos ha stretto una nuova partnership pluriennale con Sky.

L’accordo prevede, dal 14 dicembre, il lancio dell’app Prime Video di Amazon sui dispositivi Sky Q e NOW TV in Europa. Per la prima volta, inoltre, l’app NOW TV sarà disponibile anche sui dispositivi Fire TV.

L’app Prime Video è già attiva sui dispositivi NOW TV in Italia, Regno Unito e Irlanda e sui dispositivi Sky Ticket in Germania. Poi approderà su selezionati dispositivi Fire TV in Italia, Irlanda, Austria e Svizzera dai primi mesi del 2021, mentre nel Regno Unito è già arrivata.

Come funziona Amazon Prime Video anche su Sky Q e Now Tv

Grazie alla partnership gli abbonati ad entrambi i servizi possono da oggi guardare su un’unica piattaforma tutte le serie tv del momento, i film, lo sport di Sky e Prime Video e tutte le novità in arrivo per Natale.

Sky Q offre da sempre la possibilità di avere, in un unico posto, un’ampia scelta di contenuti targati Sky, le principali app in streaming e un’esperienza di visione semplice e coinvolgente.

Con l’arrivo delle nuove serie Amazon Original, come il survival-drama da appassionati del “binge-watching” “The Wilds” e “The Grand Tour: A Massive Hunt”, gli abbonati Sky e Prime Video appassionati di cinema potranno godersi una maratona cinematografica grazie alla vasta scelta di nuovi titoli e film per la famiglia.

Senza mai uscire da Sky Q, gli abbonati Sky possono passare direttamente, per fare un esempio, dall’ultima stagione di “Fargo” su Sky Atlantic a “The Boys” su Prime Video. Questo accordo inoltre, permetterà ad ancora più persone di accedere alla app NOW TV attraverso i dispositivi Amazon Fire TV.

Con NOW TV in arrivo su Fire TV, di fatto, i clienti in Italia avranno una scelta incredibile, come mai d’oggi, su cosa vedere.

Prime Video su Sky Q

Cosa cambia in pratica per chi è già abbonato? Gli abbonati Sky Q possono ora accedere a Prime Video dalla sezione app o pronunciando il comando vocale “Apri Prime Video” con il telecomando di Sky Q, per poi associare il proprio account Prime Video a Sky Q.

Gli Amazon Original da non perdere saranno visibili sulla Home di Q accanto ai contenuti Sky e Netflix, rendendo facilissimo scegliere cosa vedere.

Nel 2021, gli abbonati potranno aspettarsi sempre più integrazioni, e sarà anche possibile cercare i contenuti di Prime Video, tra cui serie e film, usando il controllo vocale di Q.

Now TV su Fire TV

L’app di NOW TV sarà disponibile sui dispositivi Fire TV da inizio 2021 con il roll-out su Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite e Fire TV Stick 4K.

Trovare NOW TV sui dispositivi Fire TV sarà semplicissimo anche con Alexa: i clienti potranno utilizzare il telecomando vocale Alexa incluso o il dispositivo Echo associato pronunciando “Alexa, apri NOW TV”.

I clienti Amazon abbonati a NOW TV potranno scaricare l’app e accedere alle produzioni Sky Original, ai più importanti appuntamenti di Sky Sport e ai migliori film per tutta la famiglia di Sky Cinema.

Per chi non è ancora abbonato

Gli abbonati Sky che ancora non sono clienti Prime Video potranno abbonarsi seguendo i passaggi indicati sull’app, ed usufruire della prova gratuita di 30 giorni offerta da Amazon. Per provare Amazon Prime Video potete cliccare qui.

Chi non è ancora cliente NOW TV potrà abbonarsi ai pass Cinema ed Entertainment e Sport sul sito nowtv.it.