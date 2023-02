Carte prepagate usa e getta: come funzionano e quanto costano

Fonte: Shutterstock

Le carte prepagate usa e getta sono uno strumento indispensabile per chi vuole effettuare degli acquisti in tutta sicurezza, senza impiegare una carta di credito o avere un conto corrente.

Queste carte infatti sono sempre più diffuse grazie anche alla versatilità e facilità di utilizzo. Ma ci di domanda come funzionino nel dettaglio questi strumenti di pagamento, e in questo articolo vogliamo spiegarlo al meglio. Indicando anche le principali caratteristiche, i pro e i contro, i costi e le tipologie di carte prepagate usa e getta.

Carta prepagata usa e getta, che cos’è

La carta usa e getta non può essere ricaricata, in quanto contiene al suo interno già un credito precaricato, che rappresenta la somma che può essere utilizzata per gli acquisti. La particolarità di queste tipologie di carte è che non sono legate a nessun conto corrente, e dunque non hanno i medesimi vincoli di una carta di credito o un bancomat. Ovviamente non sono carte nominative, questo significa che possono essere impiegate da chiunque ne abbia il possesso.

Ogni carta prepagata usa e getta dispone di una data di scadenza, entro cui bisogna utilizzare il credito disponibile al suo interno. Generalmente questi strumenti di pagamento appartengono al circuito Mastercard o Visa, potendole dunque usare in numerosi negozi fisici e online.

Talvolta, le medesime carte rappresentano delle gift card, da utilizzare una sola volta e nel negozio di riferimento. Inoltre queste possono essere fisiche o virtuali, aventi comunque le stesse funzioni.

Come funzionano le carte prepagate usa e getta?

La carta prepagata usa e getta in alcuni casi prevede l’attivazione ma il tutto dipende dall’istituto che procede alla sua emissione. Una volta conclusa la procedura, è possibile utilizzare la carta nel circuito indicato sulla stessa nei negozi fisici, oppure per l’impiego della carta prepagata usa e getta per gli acquisti online.

Ovviamente bisogna precisare che questo strumento di pagamento non permette di prelevare denaro contante dagli ATM, poiché si può utilizzare solo il credito riportato sulla carta stessa. Inoltre l’importo può essere speso entro la data di scadenza, periodo entro cui poi non avrà più nessun valore.

Tipologie di carta prepagata usa e getta

Le carte prepagate usa e getta possono essere di vario tipo, aventi caratteristiche e funzioni diverse tra loro. Tra gli esempi più comuni, con riferimento alle classiche carte usa e getta collegate a particolari store, possiamo citare:

la carta prepagata usa e getta di Amazon; la carta prepagata usa e getta di Netflix; la carta regalo del Play Store; la carta prepagata di Google Play; la carta regalo iTunes.

Queste potranno presentare un credito differente, da impiegare solo nel negozio o nel servizio di riferimento. Poi vi sono altre carte prepagate usa e getta, che invece si possono utilizzare in più circuiti, come nel caso della:

carta usa e getta Kalibra , fa parte delle carte prepagate usa e getta tabaccheria , acquistabile nel circuito Sisal e può essere utilizzata per numerosi acquisti sia online che nei negozi fisici;

, fa parte delle , acquistabile nel circuito Sisal e può essere utilizzata per numerosi acquisti sia online che nei negozi fisici; carta usa e getta Intesa San Paolo , si tratta di uno strumento di pagamento non nominativo, ricaricabile fino ai 250 euro e da impiegare nei circuiti MasterCard o Visa;

, si tratta di uno strumento di pagamento non nominativo, ricaricabile fino ai 250 euro e da impiegare nei circuiti MasterCard o Visa; carta usa e getta Chiara, appartenente all’Istituto Centrale Banche Popolari, permette di eseguire dei pagamenti nel circuito Visa Electron.

Quanto costano le carte prepagate usa e getta?

Le carte prepagate usa e getta non possiedono nessun costo se non quello inerente il credito riportato sulla carta stessa. Infatti non sono richiesti costi di attivazione o per il mantenimento.

Si tratta di strumenti ideali come regalo o metodi di pagamento alternativi, utilizzabili sia online che negli esercizi commerciali fisici.

Carta prepagata usa e getta: pro e contro

Il primo vantaggio che fa riferimento all’impiego della carta prepagata usa e getta, è quello legato alla privacy, in quanto si tratta di carte anonime che non sono collegate a nessun individuo. Inoltre non si può clonare, ed è una soluzione ideale per proteggersi dalle frodi soprattutto con riferimento agli acquisti online.

Un altro vantaggio è rappresentato dalla possibilità di eseguire pagamenti con il POS anche se non si dispone di un conto corrente o non si vuole utilizzare.

Mentre con riguardo agli svantaggi è importante menzionare l’impossibilità di eseguire prelievi negli ATM, e che in caso di smarrimento questa non può essere rintracciata.