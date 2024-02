Ricco montepremi quest'anno per le Atp Dubai 2024. Ecco la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP

Il Dubai Duty Free Championships 2024, noto anche come ATP Dubai, è iniziato lunedì 26 febbraio. Questo torneo fa parte del campionato ATP World Tour di quest’anno ed è uno dei tredici tornei ATP 500 che si svolgono annualmente a Dubai, la città più popolosa degli Emirati Arabi Uniti.

Tra i partecipanti al torneo attuale c’è il campione in carica e attuale quarto miglior giocatore al mondo, Daniil Medvedev. Sconfitto agli Australiano Open dall’italiano Jannik Sinner, nel secondo turno Medvedev affronterà l’italiano Lorenzo Sonego. Oltre a loro, il torneo vanta la presenza di altre stelle del circuito internazionale, tra cui Andrey Rublev, Karen Khachanov, Hubert Hurkacz, Ugo Humbert, Lorenzo Musetti e Gaël Monfils. Quest’ultimo, per anni, ha fatto parte delle prime posizioni nella classifica dei migliori tennisti al mondo.

Il montepremi e le vittorie di ogni turno per il torneo maschile

Il montepremi totale per il torneo è di €2.718.077, una cifra sostanzialmente in linea con quella dell’anno precedente, che ammontava a 2.794.191 euro.

Nel primo turno dell’evento, i giocatori guadagneranno 21.143 euro , anche se non riceveranno alcun punto per la classifica ATP. Nel turno successivo, il premio salirà a 39.645 euro , accompagnato da 50 punti. Avanzando ai quarti di finale, i giocatori otterranno 74.269 euro e 100 punti. Per coloro che raggiungeranno le semifinali, il premio aumenterà a 145.363 euro e 200 punti. Coloro che arriveranno in finale riceveranno 272.749 euro insieme a 330 punti. Infine, il vincitore del torneo si porterà a casa un premio di 506.927 euro e 500 punti. L’italiano Lorenzo Musetti, da poco vincitore assieme a Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli della Coppa Davis, incontrerà al secondo turno il campione in carica e attuale quarto miglior giocatore al mondo, Daniil Medvedev

Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP:

Primo turno – € 21.143 (0 punti)

Secondo turno – € 39.645 (50 punti)

Quarti di finale – € 74.269 (100 punti)

Semifinale – € 145.363 (200 punti)

Finalista – € 272.749 (330 punti)

Vincitore – € 506.927 (500 punti)

Il montepremi per il torneo femminile

Se confrontiamo il torneo maschile con quello femminile, notiamo cifre differenti. Per l’evento WTA, il montepremi è stato fissato a 2.967.480 milioni di euro, registrando un notevole incremento rispetto ai 2.579.502 milioni di euro dell’anno precedente.

Il torneo femminile ha avuto inizio prima di quello maschile e si è concluso il 26 febbraio. Nel primo turno, le giocatrici hanno ottenuto un premio di 13.733 euro, anche se, come nel caso maschile, non hanno ricevuto alcun punto valido per la classifica ATP. Nel secondo turno, il premio è salito a 19.161 euro, accompagnato da 50 punti, mentre il terzo turno ha visto un premio di 33.862 euro.

Con l’avanzare verso i quarti di finale, le giocatrici hanno visto aumentare il premio a 67.705 euro, insieme a 100 punti. Per le semifinaliste, il premio è stato di 147.485 euro e 200 punti. Le due finaliste, la italiana Jasmine Paolini e la russa Anna Kalinskaya, hanno condiviso un montepremi di 286.092 euro. Tuttavia, è stata Paolini a vincere il primo premio, portando a casa la cifra di 485.745 euro.