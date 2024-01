Nicolai Marciano e Omar Hassan a Pitti Uomo

Fonte: Ufficio stampa. Collezione Guess Jeans, Pitti Uomo 105.

Siamo in pieno Pitti – un gioco di specchi tra passato e presente – così cita il claim di questa edizione numero 105, dove sono i giovani artisti a lasciare il segno nella moda maschile che conta.

Ieri, Nicolai Marciano, 27 anni, figlio di Paul (uno dei quattro fratelli fondatori del celebre marchio USA Guess), ha presentato in anteprima mondiale, in occasione di Pitti Uomo 105, con un mega evento al Teatro del Maggio Musicale, aperto al pubblico fino al 12 gennaio, il suo brand Guess Jeans che usa la nuova tecnologia sostenibile Airwash. Riduce l’uso di acqua, ma anche quello di pietre pomici, ricreando il look stone washed con aria e bolle invece dell’acqua.

Tutti i tessuti, realizzati con materiali organici o riciclati, danno forma a una collezione che è anche pensata per un pubblico giovane. È la prima volta che l’azienda utilizza l’etichetta Guess Jeans, anche se la casa madre ha sviluppato prodotti in denim per anni. Sfruttando questa esperienza, Guess Jeans offrirà un guardaroba completo, che debutterà per la pre-fall 2024 e comprenderà otto lavaggi ad aria tra pantaloni, camicie e giacche in denim. I jeans sono disponibili in quattro tagli per gli uomini: skinny, slim, straight e relaxed.

Fonte: Ufficio stampa.

La collezione Guess Jeans sarà disponibile a partire da giugno in alcuni punti vendita all’ingrosso e al dettaglio in tutto il mondo e online. I pantaloni in denim saranno venduti a 89 euro. Per la prima collezione, l’assortimento comprenderà 58 modelli da uomo. I disegni d’archivio di Guess e gli emblemi grafici degli anni ’80 e ’90 sono distillati nella prima collezione con una rivisitazione moderna e una vestibilità contemporanea.

Fonte: Ufficio stampa.

Omar Hassan per Kiton

L’artista-pugile Omar Hassan, noto per la sua abilità nel “boxare” con le tele, si lancia in una nuova avventura nel mondo della moda. Il 9 gennaio, in occasione di Pitti Uomo 105, ha debuttato la sua prima capsule collection realizzata in collaborazione con Kiton. Questa collaborazione ha coinvolto l’artista italo-egiziano nato a Milano nella creazione di una mini-collezione dallo stile elegante e sportivo.

La capsule, frutto dell’estro creativo di Hassan, classe 1987, presenta motivi unici realizzati dallo stesso pittore. I capi, tra cui blouson, t-shirt e felpe, sono caratterizzati da dettagli a contrasto, composti dai gesti pittorici di Hassan. Questi schizzi di colore conferiscono ai capi un’attitude ricercata.

Le maglie, con una vestibilità oversize e spalle calate, sono perfette per un look contemporaneo. La collezione include anche un completo formale, dei gilet e dei jeans. Secondo l’artista stesso, questa capsule va oltre il concetto di collezione stagionale. «Apre le porte a una nuova filosofia che ripensa il capo in un’ottica artistica che ci accompagna anche quando la moda passa, ma l’arte resta», spiega Hassan.

I capi della collezione, realizzati nei colori primari, sono stati concepiti come delle vere e proprie tele, su cui l’artista ha rappresentato il passare del tempo e la sua filosofia dell’uomo contemporaneo. La capsule collection di Omar Hassan per Kiton si distingue per il suo mix di eleganza sportiva e dettagli artistici.