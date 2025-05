Dove andare per il ponte del 2 giugno spendendo meno di 100 euro per il viaggio: guida utile ai voli low cost e alle mete più economiche del periodo festivo imminente

Fonte: 123RF Voli low cost ponte 2 giugno 2025

Il ponte del 2 giugno 2025 si avvicina e con esso la possibilità di regalarsi una breve vacanza di primavera. Quest’anno, il calendario è particolarmente favorevole: da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno, si può approfittare di quattro giorni pieni di vacanza per partire. E la buona notizia è che non serve spendere una fortuna per farlo.

Abbiamo analizzato le offerte disponibili sui principali motori di ricerca di voli e siti di agenzie di viaggio, prendendo in considerazione i collegamenti da Roma, Milano e altri aeroporti italiani. Il risultato? Tante destinazioni interessanti, tutte sotto i 100 euro (andata e ritorno) per persona.

Ecco una panoramica delle mete più economiche da raggiungere, con qualche consiglio su cosa aspettarsi da ciascuna.

Da Roma voli low cost per Sud Italia, Balcani e Mediterraneo

Chi parte da Roma ha diverse opzioni economiche per il ponte del 2 giugno. In Italia, le destinazioni più convenienti sono Bari, con voli a partire da appena 31 euro, e Palermo a 75 euro. Due città perfette per chi ama il cibo, la storia e il mare. A Bari, ci si può godere la città vecchia e il lungomare, mentre Palermo offre un mix di cultura araba e normanna, mercati colorati e spiagge nelle vicinanze.

Per chi guarda all’estero, sorprende il prezzo di un volo per Tirana, in Albania, a 47 euro. Una meta ancora poco turistica, ma in forte crescita, perfetta per chi cerca una destinazione diversa dal solito. Interessante anche Barcellona, a 73 euro, per chi desidera un weekend vivace tra spiagge urbane, architettura modernista e tapas. Infine, Nizza chiude la lista a 99 euro: un’occasione per esplorare la Costa Azzurra senza spendere troppo.

Da Milano capitali europee e Balcani in versione economica

Chi parte da Milano può volare in Croazia, a Zagabria, con soli 33 euro. Una città accogliente, verde, perfetta per passeggiare e scoprire la cultura locale. Non meno allettante l’offerta per Londra: 52 euro per raggiungere la capitale britannica, una cifra sorprendente considerando l’alto costo medio di questa tratta in altri periodi dell’anno.

Anche Bruxelles, a 56 euro, è una scelta intelligente: tra architettura Art Nouveau, birrerie storiche e musei d’arte, offre un weekend ricco di spunti culturali e gastronomici.

Da Catania e Palermo Toscana, Balcani e città d’arte a prezzi mini

I collegamenti da Catania consentono di raggiungere l’Italia centrale e l’Europa dell’Est a tariffe contenute. Con 65 euro, si vola a Pisa, punto di partenza ideale per visitare la Toscana. Se si preferisce una destinazione fuori dai circuiti turistici di massa, Tirana e Sofia sono entrambe raggiungibili a 77 euro. La capitale bulgara, in particolare, sta diventando una meta emergente tra i giovani viaggiatori europei.

Partendo da Palermo invece si trovano voli economici verso alcune delle città d’arte più belle del Centro e Nord Italia. I voli per Pisa costano ancora meno rispetto a Catania (54 euro andata e ritorno), ma offerte interessanti ci sono anche per Verona e Venezia, con voli il cui costo raggiunge 56 euro. Quest’ultima in particolare rappresenta un’opportunità irripetibile, data la popolarità e i prezzi (generalmente alti) della Serenissima.

Anche Perugia, a 58 euro (con partenza da Palermo), è una valida alternativa per chi cerca un weekend tra colline verdi, borghi storici e cucina umbra. Parma, infine, si raggiunge con 68 euro: è una delle capitali italiane del gusto, perfetta per chi vuole coniugare cultura e gastronomia.

Da Bari i voli low cost in Italia ed Europa a prezzi stracciati

I voli da Bari sono sorprendentemente competitivi. Con 34 euro si arriva a Venezia, mentre Roma è raggiungibile con 37 euro, un’alternativa comoda per chi vuole visitare la Capitale senza usare il treno. Anche Milano si mantiene sotto i 52 euro.

Chi guarda all’estero ha l’imbarazzo della scelta: Tirana (72 euro) e Sofia (77 euro) offrono esperienze autentiche a prezzi ridotti, ideali per chi ama esplorare città non ancora invase dal turismo di massa.

Da Venezia per scoprire l’Est Europa

Anche da Venezia si trovano voli internazionali sotto i 100 euro. Bruxelles è la più economica, a 39 euro, seguita da Tirana a 51 euro e Bucarest a 64 euro. Tre città ricche di storia, sapori locali e atmosfere originali, perfette per un ponte lungo che unisce svago e scoperta.

Disclaimer: la ricerca dei prezzi indicati in questo articolo è stata effettuata il 29 aprile 2025, considerando diversi voli con check-in venerdì 30 maggio e rientro lunedì 2 giugno. I prezzi riportati sono indicativi e soggetti a variazioni anche significative. Le tariffe possono infatti cambiare in base a diversi fattori, tra cui la disponibilità, la domanda crescente nei giorni precedenti al ponte, eventuali offerte promozionali last minute o, al contrario, aumenti dovuti all’alta stagione, nonché le politiche tariffarie delle piattaforme di prenotazione e delle agenzie online, ma anche delle compagnie aeree.

Si consiglia quindi di verificare in tempo reale la disponibilità e i prezzi aggiornati prima di prenotare.