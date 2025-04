Dove andare per il ponte del 1 maggio? Ecco le mete low cost dove viaggiare senza superare i 100 euro (o poco più) per un volo andata e ritorno

Fonte: 123RF Voli low cost ponte 1 maggio

Il ponte del 1° maggio per molti italiani rappresenta l’occasione perfetta per concedersi qualche giorno di vacanza, sfruttando appunto il weekend lungo dal giovedì alla domenica. Con il crescente aumento dei prezzi, a cui ogni anno assistiamo puntualmente per via della crescente richiesta, non è però sempre facile trovare soluzioni economiche. Tuttavia, anche per chi prenota all’ultimo momento ci sono ancora proposte interessanti, soprattutto sui voli.

L’analisi delle tariffe è stata effettuata il 16 aprile 2025 sui principali motori di ricerca, confrontando le partenze da diverse città italiane.

Ecco dove si può andare senza superare i 100 euro (o poco più) per un volo andata e ritorno.

Voli low cost ponte 1 maggio da Milano

Chi parte da Milano può contare su una vasta scelta di destinazioni europee a prezzi contenuti. In particolare, spiccano alcune città dell’Europa dell’Est, perfette per chi vuole scoprire nuove culture con un occhio al budget.

Tra le migliori offerte ci sono i voli per Rzeszów e Poznań, due città polacche meno note ma ricche di fascino, con tariffe sotto i 100 euro andata e ritorno. Prezzi competitivi anche per Francoforte e Vienna, entrambe raggiungibili con 100 euro, e Budapest, che si conferma tra le capitali europee più amate dai viaggiatori low cost, con voli a 105 euro.

Un’alternativa interessante è Bucarest, leggermente sopra la soglia dei 100 euro, ma comunque accessibile con 121 euro. Infine, per chi desidera un classico, Londra si mantiene sorprendentemente conveniente con 110 euro a/r: un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Voli low cost ponte 1 maggio da Roma

Anche da Roma si trovano opzioni vantaggiose, soprattutto per chi non ha voglia di affrontare voli lunghi e preferisce restare in Italia. Con 60 euro si vola a Bari, e con poco di più si raggiungono Palermo (90 euro) o Napoli, che resta sempre una meta perfetta per un weekend.

Chi preferisce invece spingersi oltre confine può puntare su Liverpool, sorprendentemente sotto i 100 euro (86 euro a/r), oppure su Tirana, la capitale albanese, con 110 euro: un’opzione ideale per chi cerca una destinazione insolita ma accogliente e sempre più popolare.

Voli low cost ponte 1 maggio, partenza da Sud e Isole

Chi parte dal Sud Italia o dalle Isole non deve rinunciare al viaggio, anzi: anche da Catania, Palermo, Bari o Cagliari ci sono ottime occasioni.

Da Catania, per esempio, si vola a Napoli, Venezia e Verona con tariffe comprese tra 85 e 88 euro.

Da Palermo, si arriva a Roma con 50 euro, a Perugia con 60 e a Napoli con 66.

Prezzi contenuti anche da Bari, dove spicca l’offerta per Bologna a soli 30 euro, ma anche per Roma (50 euro), Venezia (70 euro) e persino Tirana, con 70 euro, mentre Sofia, capitale bulgara, è appena sopra i 100 euro (102).

Chi vola da Cagliari può raggiungere Milano con 52 euro, Bologna con 62, Venezia con 79 e Roma con 89.

Tuttavia, è bene ricordare che i prezzi dei voli possono variare rapidamente: bastano poche ore per vedere una tariffa raddoppiare, soprattutto in periodi di alta domanda come quello del 1° maggio.