Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Vacanze in montagna, classifica aumento prezzi e ricavi.

Per la stagione invernale 2026-2027 il fatturato generato dal turismo di montagna è destinato a raggiungere quota 12 miliardi e 836 milioni di euro, registrando una crescita del 5,2% rispetto alla stagione precedente. Questo incremento conferma di fatto la capacità delle località sciistiche italiane di attrarre turisti e generare ricchezza, ma quest’anno è spinto soprattutto dall’aumento dei costi e non, di fatto, da una maggiore richiesta.

A delineare lo scenario è l’Osservatorio italiano del turismo montano di Jfc, le cui stime confermano infatti solo un aumento complessivo delle presenze del 4,1% per il comparto.

Vacanze in montagna, quanto vale il business della settimana bianca in Italia

Secondo le previsioni, il turismo montano genererà oltre 636 milioni in più nel 2026-2027 rispetto al risultato consuntivo della stagione precedente, con una variazione positiva del 5,2%. La crescita degli incassi, tuttavia, non si traduce in un aumento uniforme della domanda interna. A mostrare maggiore difficoltà nel sostenere i costi di una settimana bianca o anche soltanto di un soggiorno di pochi giorni sono soprattutto le famiglie italiane. L’incremento delle spese coinvolge:

l’alloggio;

gli impianti di risalita;

il noleggio delle attrezzature;

la ristorazione.

Tutte voci di spesa che possono incidere sensibilmente sul budget necessario per una vacanza in montagna. Non a caso, il calo trova conferma nelle stime sui pernottamenti:

quelli degli italiani sono previsti in diminuzione del 3,4%;

mentre le presenze degli stranieri dovrebbero aumentare del 5,7%.

Hotel, sci e ristoranti: la classifica dei ricavi

I dati raccolti dall’Osservatorio permettono anche di ricostruire la distribuzione dei ricavi tra le principali attività economiche legate alle vacanze sulla neve.

La graduatoria è guidata dal sistema ricettivo, che concentra quasi la metà del fatturato complessivo, seguito dai servizi collegati agli sport invernali. Ristorazione, commercio e intrattenimento occupano invece la terza posizione. Nel dettaglio, nella stagione sciistica 2026-2027:

strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (alberghi, villaggi turistici, bed and breakfast, residence, baite, chalet, agriturismi, case vacanza e alloggi in affitto), dovrebbero raggiungere 6 miliardi e 392 milioni di euro di fatturato. Rispetto alla stagione precedente, quando il fatturato consuntivo si è attestato a 5 miliardi e 951 milioni di euro, l’incremento previsto è del 7,4%. In termini assoluti, si tratta di circa 440 milioni di euro in più;

servizi per gli sport invernali (skipass, impianti di risalita, noleggio delle attrezzature e lezioni con i maestri di sci) si collocano al secondo posto con 4 miliardi e 987 milioni di euro di fatturato stimato, con un incremento del 3,3% rispetto ai 4 miliardi e 828 milioni registrati a consuntivo nella stagione precedente. La crescita in valore assoluto è pari a circa 159 milioni di euro;

ristorazione, commercio e attività ricreative si posizionano invece al primo posto con 1 miliardo e 457 milioni di euro di fatturato. L’incremento previsto è di circa 37 milioni di euro, ovvero del 2,6% rispetto all’anno scorso.

Dove si spende di più

L’analisi dei ricavi è stata accompagnata anche da un monitoraggio dei prezzi, che ha confermato un trend al rialzo anche per questo settore. Per chi sta progettando la propria settimana bianca in Italia, nella stagione 2026-2027 il soggiorno sulla neve costerà mediamente il 5,6% in più, con alcuni servizi che registrano aumenti decisamente superiori rispetto ad altri.

In particolare, gli aumenti previsti per le singole voci di spesa sono:

+8,2% per hotel nei weekend e in alta stagione;

+7,9% per bar e ristoranti;

+6,6% per camere e servizi alberghieri;

+4,6% per skipass e impianti di risalita;

+3,4% per scuole di sci;

+0,8% per pacchetti per settimane bianche organizzate.

Per quanto riguarda invece gli skipass, da un’indagine di Assoutenti è emerso che, rispetto al 2021, i biglietti giornalieri costeranno di più a:

Livigno (+43,3%);

Bormio (+37%);

Vialattea (+36,6%);

Courmayeur (+33,9%);

Dolomiti Superski (+32,8%).

Per la stagione 2026-2027, il giornaliero arriva a: