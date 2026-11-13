Dal Grande Fratello alle collaborazioni con i brand, Guendalina Tavassi ha costruito una carriera tra televisione e social network

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

IPA Quanto guadagna Guendalina Tavassi

Uno dei volti più conosciuti della televisione e del mondo dei social italiani, Guendalina Tavassi è diventata famosa grazie alla partecipazione al Grande Fratello nel 2010, negli anni ha trasformato la notorietà televisiva in un’attività professionale che comprende reality show, ospitate, collaborazioni pubblicitarie e creazione di contenuti digitali. Ma a quanto ammonta il suo patrimonio? E quali sono oggi le sue principali fonti di reddito? Ecco cosa sappiamo sui suoi guadagni e sulla sua carriera.

Chi è Guendalina Tavassi e come è diventata famosa

Guendalina Tavassi è nata a Roma il 1° gennaio 1986. Il grande pubblico ha imparato a conoscerla nel 2010, quando, a 24 anni, è entrata nella Casa del Grande Fratello 11. Il suo carattere esuberante, la spontaneità e la capacità di attirare l’attenzione hanno contribuito a renderla una delle concorrenti più riconoscibili di quell’edizione. La partecipazione al reality di Canale 5 ha rappresentato un punto di svolta nella sua vita professionale. Prima della notorietà televisiva, Tavassi aveva svolto diversi lavori, tra cui quello di cubista nelle discoteche. In alcune interviste ha raccontato le difficoltà economiche affrontate quando era molto giovane e doveva occuparsi della prima figlia, Gaia, nata quando aveva appena 17 anni.

Dopo il Grande Fratello, la sua presenza nel mondo dello spettacolo si è progressivamente consolidata. Nel 2012 ha partecipato per la prima volta a L’Isola dei Famosi, mentre nel 2018 è stata tra i concorrenti di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 dedicato alle imitazioni musicali. Nel 2022 è tornata in Honduras per una nuova edizione de L’Isola dei Famosi, questa volta insieme al fratello Edoardo Tavassi, anche lui personaggio televisivo. Nel corso degli anni ha inoltre partecipato a trasmissioni di intrattenimento come opinionista e ospite, lavorando sia con Rai sia con Mediaset.

Che lavoro fa oggi Guendalina Tavassi

La televisione non è l’unica attività attraverso cui Guendalina Tavassi costruisce i propri guadagni. Una parte importante della sua carriera si è spostata negli ultimi anni sul digitale, dove lavora come influencer e content creator. Il suo profilo Instagram, che conta circa 1,3 milioni di follower secondo i dati di HypeAuditor aggiornati a novembre 2026, rappresenta uno dei principali strumenti della sua attività professionale. Attraverso i social racconta momenti della vita quotidiana, la famiglia, i viaggi e le proprie passioni, alternando contenuti personali a collaborazioni commerciali.

Tra i settori nei quali si concentra la sua attività online ci sono la moda e l’abbigliamento, attraverso collaborazioni con marchi e promozioni di prodotti, bellezza e cosmetica, con contenuti dedicati alla cura della persona e ai trattamenti estetici e pubblicità sui social, attraverso post, video e storie sponsorizzate. A queste attività si aggiungono le partecipazioni televisive e le collaborazioni con aziende. Il suo percorso professionale comprende anche esperienze nel cinema e nella recitazione, oltre alla pubblicazione del libro autobiografico Dietro quel sorriso. La mia storia.

Patrimonio di Guendalina Tavassi: quanto guadagna?

Stabilire con precisione a quanto ammonti il patrimonio di Guendalina Tavassi non è semplice. Non sono disponibili bilanci personali pubblici, dichiarazioni patrimoniali o informazioni ufficiali che permettano di determinare il valore complessivo dei suoi beni e delle sue disponibilità finanziarie. Non è quindi possibile attribuirle una cifra certa senza rischiare di diffondere stime prive di fondamento. È tuttavia possibile osservare alcuni indicatori relativi alla sua attività economica, in particolare quelli legati alla presenza sui social.

Nel Grande Fratello Vip, i compensi riconosciuti ai concorrenti più famosi possono variare sensibilmente in base alla notorietà e alla popolarità del personaggio. In genere, i cachet settimanali si collocano in una fascia compresa tra 5.000 e 15.000 euro, anche se gli accordi economici possono essere differenti da un partecipante all’altro. Con un seguito di oltre un milione di follower su Instagram, Guendalina Tavassi può contare anche sulle collaborazioni commerciali con aziende attive nei settori della moda, della cosmetica e del benessere.

Sulla base delle tariffe indicative del mercato dell’influencer marketing per profili con una simile popolarità, una storia sponsorizzata potrebbe essere remunerata tra 1.000 e 2.500 euro, mentre il compenso per un post o un reel pubblicitario potrebbe oscillare tra 2.000 e 4.000 euro. Si tratta di cifre puramente indicative, non di tariffe ufficiali comunicate dalla showgirl, che possono variare in funzione del marchio, della durata della campagna e degli accordi commerciali.