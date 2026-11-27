Quali sono i numeri del SuperEnalotto? A quanto ammonta il jackpot del Lotto? Quando si gioca al 10eLotto serale?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 26 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (97)
|48 (77)
|32 (76)
|49 (65)
|51 (57)
|Cagliari:
|35 (79)
|84 (71)
|65 (64)
|48 (60)
|14 (56)
|Firenze:
|46 (80)
|59 (64)
|31 (58)
|11 (45)
|3 (44)
|Genova:
|36 (80)
|4 (79)
|15 (73)
|71 (66)
|46 (66)
|Milano:
|77 (73)
|73 (71)
|27 (70)
|42 (65)
|75 (62)
|Napoli:
|54 (72)
|52 (67)
|20 (58)
|89 (49)
|18 (44)
|Palermo:
|67 (86)
|23 (55)
|81 (54)
|1 (54)
|59 (52)
|Roma:
|14 (84)
|42 (73)
|60 (53)
|77 (42)
|63 (37)
|Torino:
|25 (128)
|14 (74)
|63 (57)
|22 (57)
|50 (53)
|Venezia:
|73 (78)
|8 (62)
|83 (58)
|49 (54)
|23 (51)
|Nazionale:
|29 (92)
|4 (76)
|35 (75)
|20 (66)
|31 (60)