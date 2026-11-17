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iStock L'Istat conferma l'accelerazione dei prezzi, trainata dall'energia (+31,9%) e dagli alimentari freschi (+7,5%). Assoutenti denuncia rincari fino al 61,1% per il gas nel mercato tutelato

L’inflazione in Italia torna a crescere e raggiunge il 5,5% a ottobre 2026, rispetto al 4,2% registrato a settembre. Lo comunica l’Istat, che ha pubblicato i dati definitivi sui prezzi al consumo, rivedendo al rialzo la stima preliminare del 5,4%. L’indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic) registra un aumento dell’1% rispetto al mese precedente. A pesare maggiormente sono i rincari dell’energia, seguiti dagli alimentari freschi e dai servizi di trasporto. L’associazione dei consumatori Assoutenti chiede al Governo interventi urgenti per ridurre il costo delle bollette, soprattutto in vista dell’aumento dei consumi energetici durante l’inverno.

Inflazione ottobre 2026 al 5,5%, perché aumentano i prezzi

Secondo l’Istat, l’accelerazione dell’inflazione dipende soprattutto dai prodotti energetici, i cui prezzi registrano un incremento annuo del 31,9%, contro il 22,6% di settembre. A influenzare il mercato è anche la situazione geopolitica internazional che incide sulle quotazioni delle materie prime energetiche. I prezzi degli alimentari non lavorati, tra cui frutta e verdura fresca, passano dal 5,5% al 7,5% di aumento annuo. Crescono anche i servizi di trasporto, con un incremento del 3,2% rispetto al 2025, contro l’1,6% del mese precedente. L’inflazione di fondo, calcolata escludendo energia e alimentari freschi, sale invece dall’1,6% al 2%.

Bollette luce e gas, aumenti fino al 61% nel mercato tutelato

La crescita dei prezzi energetici rappresenta una delle principali preoccupazioni per le famiglie. Secondo i dati richiamati da Assoutenti, il gas nel mercato tutelato aumenta del 61,1% su base annua, mentre l’energia elettrica registra un rincaro del 60,2%. Anche nel mercato libero si osservano incrementi consistenti:

Gas: +35,7% rispetto a ottobre 2025

Energia elettrica: +33,6% su base annua.

Le percentuali rappresentano variazioni medie degli indici di prezzo e non corrispondono necessariamente all’aumento della bolletta di ogni singola famiglia. La spesa effettiva dipende infatti dal contratto sottoscritto, dai consumi, dalle componenti fisse e dalle condizioni economiche applicate dal fornitore.

Carrello della spesa più caro, aumentano alimentari e beni essenziali

L’inflazione continua a incidere anche sugli acquisti quotidiani. Secondo l’Istat, i prezzi del cosiddetto carrello della spesa aumentano del 2,3% su base annua, rispetto all’1,5% registrato a settembre. La categoria comprende alimentari, prodotti per la cura della casa e articoli per l’igiene personale. I prezzi dei prodotti acquistati più frequentemente crescono invece del 5,8%, contro il 5,2% del mese precedente. Per comprendere l’effetto sui bilanci familiari, una spesa di 500 euro mensili sottoposta a un aumento del 2,3% comporterebbe un costo aggiuntivo di circa 11,50 euro al mese, pari a 138 euro all’anno. Si tratta di una simulazione indicativa: il rincaro effettivo varia in base ai prodotti acquistati e alle abitudini di consumo.

Assoutenti chiede al Governo un taglio dell’Iva sulle bollette

Dopo la pubblicazione dei dati Istat, Assoutenti ha sollecitato misure per contenere gli aumenti dell’energia. “Il dato più preoccupante è senza dubbio quello relativo all’energia”, ha dichiarato il presidente dell’associazione, Gabriele Melluso. L’organizzazione chiede una riduzione dell’Iva e degli oneri di sistema sulle bollette, per alleggerire la spesa delle famiglie durante i mesi invernali. Un’altra richiesta riguarda la proroga del Servizio a Tutele Graduali per tutto il 2027, con l’obiettivo di contenere i costi dell’elettricità per i consumatori interessati. Le proposte rappresentano richieste dell’associazione e non interventi già approvati dal Governo