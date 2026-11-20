Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Tassa di soggiorno, classifica regioni italiane che hanno incassato di più nel 2026.

L’imposta di soggiorno continua a crescere e si prepara a raggiungere un nuovo record di incassi in Italia. Secondo le ultime stime, nel 2026 il gettito complessivo è destinato a raggiungere 1,308 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,135 miliardi registrati nel 2025.

A fotografare l’evoluzione del fenomeno è l’Osservatorio sulla tassa di soggiorno di Jfc, presentato durante un’iniziativa di Assohotel Confesercenti dedicata alle prospettive di riforma dell’imposta. I numeri confermano il trend al rialzo dal 2011 a oggi, primo anno di applicazione del tributo su scala nazionale, quando appena 13 Comuni avevano introdotto la tassa, incassando complessivamente 77 milioni di euro.

Tassa di soggiorno, quanto incassano i Comuni in Italia

Il gettito dell’imposta di soggiorno è cresciuto negli ultimi quindici anni, trasformandosi progressivamente in una delle entrate più importanti per numerosi Comuni a vocazione turistica. Sempre più amministrazioni, infatti, ricorrono a questo strumento per finanziare servizi e attività legati al turismo, mentre aumentano gli importi richiesti ai visitatori e si ampliano i periodi di applicazione. Basti pensare che, solo nei primi sei mesi del 2026, il gettito nazionale ha già raggiunto 438,3 milioni di euro, il 13% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Secondo l’Osservatorio Jfc, inoltre, gli incassi complessivi dovrebbero aumentare quest’anno di circa 173 milioni di euro, pari al 15,2% su base annua. La crescita, tuttavia, non è e non sarà uniforme sul territorio nazionale. Questo perché alcune regioni registrano incrementi maggiori rispetto ad altre che, invece, hanno stabilito importi medi per presenza turistica inferiori.

La classifica delle regioni che incassano di più

L’introduzione della tassa di soggiorno non è stata accompagnata dall’entrata in vigore di un sistema di applicazione uniforme a livello nazionale. Le amministrazioni hanno pertanto margini di autonomia nella definizione delle tariffe e delle modalità di applicazione, con conseguenze dirette sul costo finale delle vacanze e sulla competitività delle diverse località.

Di conseguenza, nell’ultimo periodo di imposta, il gettito è stato più concentrato in alcune regioni italiane, soprattutto quelle che ospitano località turistiche e grandi città d’arte con un’elevata capacità ricettiva.

Da quello che è emerso dai dati, nella classifica che tiene conto delle entrate derivanti dall’imposta di soggiorno, nel 2025:

al primo posto si è collocato il Lazio, con oltre 300 milioni di euro incassati, equivalenti al 26,5% del gettito nazionale;

al secondo posto si trova la Lombardia, con 158,3 milioni di euro;

al terzo la Toscana, che ha incassato 134,6 milioni;

al quarto il Veneto, con 116,6 milioni;

al quinto posto invece il Trentino Alto Adige, con 98,4 milioni.

Complessivamente, queste cinque regioni concentrano il 71,2% degli incassi nazionali.

Dove cresce di più la tassa di soggiorno, la classifica degli aumenti

Se il Lazio è la regione che raccoglie più risorse in valore assoluto, la situazione cambia quando si considera la crescita degli incassi nel 2026 rispetto all’anno precedente.

In questo caso, infatti, gli incrementi più sostenuti sono stati rilevati soprattutto in quattro regioni, ovvero:

Sardegna, +77,2%;

Abruzzo, +53,5%;

Friuli Venezia Giulia, +48,9%;

Puglia, +42,9%.

La crescita più intensa non coincide necessariamente con i territori che raccolgono i maggiori importi complessivi. In assenza di criteri omogenei, infatti, destinazioni turistiche con caratteristiche simili possono applicare sistemi di tassazione molto differenti, incidendo in maniera diversa sul prezzo finale delle vacanze.