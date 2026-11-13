Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

IPA Perde una stella Michelin il Cannavacciuolo Bistrot di Torino

È stata presentata il 12 novembre scorso la 72ª edizione della Guida Michelin, che ha aggiornato il panorama dell’alta ristorazione italiana con nuovi riconoscimenti e alcune conferme, ma anche con diverse retrocessioni. Sono 16 i ristoranti che hanno conquistato per la prima volta una stella, mentre tre locali sono saliti al livello delle due stelle. Nessuna nuova insegna ha invece raggiunto il massimo riconoscimento delle tre stelle.

Tra le novità più significative figurano anche alcune perdite eccellenti. Il ristorante Uliassi è passato da tre a due stelle, mentre Antonino Cannavacciuolo ha visto il suo Bistrot di Torino perdere l’unica stella Michelin, pur mantenendo il massimo riconoscimento per Villa Crespi. Anche Carlo Cracco ha perso una stella con Cracco Portofino, in seguito alla chiusura del ristorante, in vista di un nuovo progetto a Rapallo. La perdita di una stella non è soltanto una questione di prestigio. Per un ristorante può avere conseguenze sulla visibilità, sulle prenotazioni e sulla capacità di attrarre clientela italiana e internazionale. Ma quanto vale davvero una stella Michelin? E quali effetti può avere la sua perdita sul fatturato di un locale e sull’economia del territorio?

Che cos’è una stella Michelin e come viene assegnata

La stella Michelin è uno dei riconoscimenti più importanti a livello internazionale nel settore della ristorazione. Viene assegnata dalla Guida Michelin, pubblicazione nata in Francia nel 1900 per offrire agli automobilisti informazioni utili durante i viaggi, compresi gli indirizzi dei ristoranti.

Nel tempo la guida è diventata un punto di riferimento per la gastronomia mondiale. Le stelle vengono attribuite ai ristoranti che si distinguono per la qualità della cucina, attraverso un sistema di valutazione affidato a ispettori professionisti che visitano i locali in forma anonima e pagano regolarmente il conto. La valutazione si basa su cinque criteri principali: qualità degli ingredienti, armonia dei sapori, padronanza delle tecniche di preparazione, personalità dello chef espressa nei piatti e costanza della qualità nel tempo e lungo tutto il menu.

Il riconoscimento viene rivalutato ogni anno. Questo significa che un ristorante non acquisisce una stella in modo permanente, ma deve continuare a soddisfare gli standard richiesti dalla guida per conservarla. Esistono tre livelli di riconoscimento:

una stella Michelin: identifica un ristorante che propone una cucina di qualità, che merita una sosta.

identifica un ristorante che propone una cucina di qualità, che merita una sosta. due stelle Michelin: premiano una cucina eccellente, che giustifica una deviazione durante un viaggio.

premiano una cucina eccellente, che giustifica una deviazione durante un viaggio. tre stelle Michelin: rappresentano il massimo riconoscimento e identificano ristoranti che meritano un viaggio appositamente organizzato.

Le stelle non sono quindi una semplice classifica dei ristoranti, ma un riconoscimento della qualità gastronomica. Due locali con lo stesso numero di stelle possono avere identità, stili e proposte culinarie molto differenti.

Quanto vale economicamente una stella Michelin

Ottenere una stella Michelin può rappresentare un’importante opportunità economica per un ristorante. Il riconoscimento aumenta la visibilità del locale, contribuisce ad attirare nuovi clienti e può favorire l’incremento delle prenotazioni, soprattutto da parte dei turisti stranieri.

A quantificare questo effetto è stata una ricerca realizzata nel 2016 da JFC, società di ricerche di Faenza. Lo studio, pubblicato nell’aprile di quell’anno e basato su 60 interviste ai titolari di ristoranti stellati e sull’analisi di 50 bilanci tra i 334 locali italiani premiati, aveva stimato in 708mila euro il fatturato medio associato a una stella Michelin. La cifra derivava da una media di circa 6.300 clienti all’anno, con una spesa pro capite di 112 euro. Secondo l’indagine, l’ottenimento della prima stella determinava mediamente un incremento del fatturato del 53,2%.

Gli effetti economici risultavano positivi anche per i riconoscimenti successivi: il passaggio da una a due stelle era associato a una crescita del 18,7%, mentre l’ottenimento della terza comportava un incremento medio del 25,6%. Si tratta di dati storici, che non possono essere applicati automaticamente a ogni ristorante o utilizzati per calcolare le perdite di un locale che oggi non conferma il riconoscimento. Offrono però un’indicazione del valore commerciale che può derivare dall’ingresso nella Guida Michelin.

L’indotto dei ristoranti stellati: benefici anche per il territorio

Il valore economico delle stelle Michelin non riguarda soltanto gli incassi dei ristoranti. Un locale riconosciuto dalla guida può diventare una vera e propria attrazione turistica, capace di portare visitatori nella città in cui si trova.

A confermarlo è una successiva ricerca JFC, realizzata nel 2024 in occasione dei 70 anni della Guida Michelin Italia e riferita ai dati del 2023. Secondo lo studio, i ristoranti stellati italiani avevano accolto complessivamente 2,4 milioni di clienti, il 40,7% dei quali provenienti dall’estero e da 43 diversi Paesi. L’indotto generato sul territorio aveva raggiunto 438 milioni di euro, con una previsione di crescita a 498 milioni per il 2024.

Queste cifre non rappresentano il fatturato dei ristoranti, ma la spesa aggiuntiva generata nei settori dell’ospitalità, del commercio e dei servizi locali. In particolare, circa 355 milioni di euro erano riconducibili agli alberghi, 48 milioni al commercio e 35 milioni ai servizi.

La ricerca evidenziava inoltre una relazione tra il numero di stelle e i benefici economici prodotti sul territorio. Ogni ristorante con una stella generava un indotto stimato di circa 805mila euro, valore che saliva a 2,4 milioni per i locali con due stelle e superava i 6,5 milioni per quelli con tre stelle. Un altro dato significativo riguarda il turismo: il 74,6% dei clienti stranieri e il 39,5% di quelli italiani trascorrevano almeno una notte nella località del ristorante o nelle immediate vicinanze.

Cosa significa perdere una stella Michelin per un ristorante

La perdita di una stella può avere conseguenze economiche, ma non comporta automaticamente una riduzione del fatturato. Non esiste infatti un valore fisso che un ristorante perde quando non viene confermato nella guida. Il primo effetto riguarda la visibilità. Un locale stellato beneficia di una maggiore esposizione mediatica e può diventare una destinazione gastronomica per clienti disposti a viaggiare anche da lontano. La presenza nella Guida Michelin rappresenta inoltre un elemento di differenziazione rispetto alla concorrenza. Senza il riconoscimento, il ristorante potrebbe dover lavorare maggiormente per mantenere lo stesso livello di attrattività, soprattutto nei confronti della clientela internazionale e degli appassionati di alta cucina.

Un eventuale impatto potrebbe riflettersi anche sulle prenotazioni, sulla possibilità di mantenere determinati prezzi e sulla capacità di attirare nuovi clienti. Si tratta tuttavia di conseguenze potenziali, che dipendono dalla reputazione dello chef, dalla qualità dell’offerta, dalla posizione del locale e dalla fedeltà della clientela.