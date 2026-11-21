La nuova guida Gambero Rosso 2027 rivoluziona i voti e premia 2.573 locali: ecco il podio delle Tre Forchette e tutti i vincitori speciali

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

Editor esperta di economia e attualità

123RF Classifica migliori ristoranti italiani del 2027.

È stata pubblicata la guida Ristoranti d’Italia 2027 di Gambero Rosso che, tra grandi conferme e novità, quest’anno ha raccolto 2.573 indirizzi, 316 dei quali nuovi ingressi.

Tuttavia, mentre in passato la valutazione distingueva tre componenti dell’esperienza (cucina, cantina e servizio), nella nuova edizione gli esperti hanno dato un giudizio complessivo, tenendo conto dell’interazione tra tutte le professionalità coinvolte nell’accoglienza del cliente.

Quali sono i migliori ristoranti d’Italia secondo la guida Gambero Rosso 2027

Secondo Gambero Rosso, è il Reale di Niko Romito, a Castel di Sangro, il miglior ristorante d’Italia. L’insegna abruzzese conquista il primo posto ottenendo 99 punti su 100, il risultato più alto mai raggiunto nella storia della pubblicazione. Sul podio, a seguire, troviamo l’Osteria Francescana di Massimo Bottura, a Modena, con 98 punti, e Piazza Duomo di Enrico Crippa, ad Alba, con 97.

Nella categoria delle Tre Forchette, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida ai ristoranti, sono poi stati inseriti sei nuovi nomi, ovvero:

Condividere, a Torino, nato dalla collaborazione tra Ferran Adrià e Bob Noto;

Glam di Enrico Bartolini, ospitato all’interno di Palazzo Venart, a Venezia;

Materia, a Cernobbio, in provincia di Como;

Orma a Roma, guidato da Roy Caceres;

Ristorante Famiglia Rana, a Oppeano, in provincia di Verona;

Signum, a Salina, nelle Isole Eolie (anche se in questo caso non si tratta di un debutto assoluto, ma di un ritorno).

Altri premi assegnati dalla guida

In occasione dei 40 anni di Gambero Rosso sono stati premiati anche i ristoranti che hanno fatto la storia. Il riconoscimento è andato a:

Dal Pescatore Santini di Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova;

Enoteca Pinchiorri di Firenze;

Don Alfonso 1890 di Massa Lubrense, in provincia di Napoli.

Si tratta di tre famiglie della ristorazione italiana che, nel corso dei decenni, hanno costruito identità gastronomiche riconoscibili, e pertanto considerate punti di riferimento per generazioni di professionisti e appassionati.

A questi, si aggiungono poi altri premi assegnati:

Ristorante dell’anno all’Osteria dei Maltagliati, a Torano Nuovo (Teramo);

Novità dell’anno a Sextantio – Cucina, a Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila);

Chef emergente a Genya Malafronte di Legàmi, a Morro d’Oro (Teramo);

Ricerca e innovazione a Somnium, a Eboli (Salerno);

Cucina e territorio a Cascina Lago Scuro, a Stagno Lombardo (Cremona);

Menu degustazione dell’anno a daGorini, a San Piero in Bagno (Forlì-Cesena);

Migliore pasta fresca a Al Cambio, a Bologna;

Migliore valorizzazione dell’olio Evo a Ristorante degli Angeli, a Magliano Sabina (Rieti);

Miglior ospitalità a Michela Scarello, di Agli Amici dal 1887 (Udine);

Miglior sommelier a Luca Belleggia, del ristorante Il Pagliaccio (Roma);

Miglior carta dei vini a Ristorante Del Lago, a Bagno di Romagna (Forlì-Cesena);

Miglior mescita a Hebbo, a Dobbiaco (Bolzano);

Pastry chef dell’anno a Ambra Campodonico del ristorante Sentiero (Isola d’Elba), Rosita Mammone di Uliassi (Senigallia) e Martina Tramis di Lilith (San Cesario di Lecce).

Come vengono assegnati i premi

I migliori ristoranti italiani selezionati per la guida curata da Gambero Rosso vengono scelti attraverso un’attività di valutazione svolta da collaboratori e ispettori che visitano i locali e ne analizzano la proposta gastronomica e l’esperienza complessiva. Le visite sono effettuate in forma anonima, così da valutare i locali nelle normali condizioni di apertura al pubblico.

La classificazione segue queste fasce:

Una Forchetta, punteggio 75-79 su 100;

Due Forchette, punteggio 80-89 su 100;

Tre Forchette, punteggio 90-100 su 100.

Per il giudizio complessivo, la valutazione considera diversi aspetti dell’attività, tra cui:

qualità della cucina e delle materie prime;

ricerca gastronomica e capacità creativa;

selezione e proposta dei vini;

qualità del servizio e dell’accoglienza;

piacevolezza complessiva dell’esperienza.

Discorso diverso, invece, per i premi speciali, che seguono una logica di valorizzazione di particolari meriti professionali e progettuali. Non costituiscono semplicemente una graduatoria basata sul punteggio in centesimi, ma individuano ristoranti, chef e professionisti che si sono distinti per caratteristiche specifiche.