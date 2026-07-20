Holidu ha elaborato una classifica delle migliori spiagge italiane secondo gli utenti di Google Maps: in testa Lampedusa, tutti i costi e le regole della top 10

ANSA Le spiagge più amate d'Italia

Utilizzando le recensioni lasciate su Google Maps, Holidu ha stilato una classifica delle spiagge più apprezzate dai turisti in Italia. In testa c’è la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, con un punteggio quasi perfetto, ma la graduatoria è sostanzialmente dominata dalla Sardegna.

Nelle prime 10 posizioni, ben 8 spiagge si trovano sull’isola, con la sola Calabria che riesce a inserirsi con la Spiaggia dell’Arcomagno, a San Nicola Arcella.

La classifica delle 10 spiagge più amate

Il principio della classifica di Holidu è semplice: le spiagge vengono ordinate secondo il punteggio migliore su Google Maps, ammesso che abbiano almeno qualche centinaio di recensioni. Nel caso in cui due o più spiagge abbiano lo stesso punteggio, è il numero di recensioni a decidere quale sia quella che si prende il posto più elevato in classifica.

Più è alto il numero di recensioni, più la spiaggia sarà in alto nella graduatoria. Una distinzione fondamentale, visto che delle 30 spiagge prese in considerazione, 25 hanno un punteggio di 4,7. La top 10 recita:

Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Sicilia, 4,9 di punteggio con 3.134 recensioni;

Cala Mariolu, Baunei, Sardegna, 4,8 di punteggio con 6.571 recensioni;

Spiaggia di Tuerredda, Teulada, Sardegna, 4,7 di punteggio con 17.565 recensioni;

Spiaggia Di Is Arutas, Cabras, Sardegna, 4,7 di punteggio con 9.121 recensioni;

Spiaggia di Porto Giunco, Villasimius, Sardegna, 4,7 di punteggio con 7.723 recensioni;

Spiaggia Su Giudeu, Domus de Maria, Sardegna, 4,7 di punteggio con 6.492 recensioni;

Cala Goloritzé, Baunei, Sardegna, 4,7 di punteggio con 4.013 recensioni;

Spiaggia dell’Arcomagno, San Nicola Arcella, Calabria, 4,7 di punteggio con 3.884 recensioni;

Spiaggia di Mari Pintau, Quartu Sant’Elena, Sardegna, 4,7 di punteggio con 3.739 recensioni;

Spiaggia di Cala Li Cossi, Trinità d’Agultu e Vignola, Sardegna, 4,7 di punteggio con 3.488 recensioni.

La Sardegna domina la classifica

La regione maggiormente rappresentata in top 10 è la Sardegna, che occupa l’80% di questa porzione di graduatoria. Anche nel resto della classifica, però, la presenza sarda è massiccia: 18 spiagge sulle 30 prese in considerazione si trovano sull’isola.

Al secondo posto troviamo la Toscana, con tre spiagge, a seguire Calabria e Liguria con due e infine Campania, Puglia e la Sicilia capolista con soltanto una spiaggia.

Le nuove entrate nella graduatoria

Nel 2026 quattro nuove spiagge sono entrate in classifica rispetto al 2025. Sono:

Spiaggia di Varigotti, Varigotti, Liguria, in 14esima posizione;

Spiaggia Della Torre Vignola Mare, Aglientu, Sardegna, in 16esima posizione;

Cala Mar morto, sul Monte Argentario, Toscana, in 18esima posizione;

Spiaggia di Fetovaia, Campo nell’Elba, Toscana, in 24esima posizione.

Costi e regolamenti delle migliori spiagge italiane

La regola che premia il numero di recensioni assicura un posto in classifica alle spiagge più frequentate. Per evitare l’overturism, alcune di queste hanno imposto limiti e regolamenti. La Spiaggia dei Conigli di Lampedusa permette l’ingresso su prenotazione al massimo a 550 persone per turno, con due turni uno al mattino e uno al pomeriggio. Non sono permessi lettini, ombrelloni e animali ed è vietato fumare.

Altre spiagge hanno divieti particolari:

alla Spiaggia Di Is Arutas non si possono asportare i cristalli di quarzo che si trovano sul litorale;

alla Spiaggia di Porto Giunco e alla Spiaggia Su Giudeu è vietato calpestare le dune per raggiungere il mare.

Queste tre sono gratuite, ma diverse delle spiagge più amate hanno invece un ingresso a pagamento:

Cala Mariolu, 2 euro;

Spiaggia di Tuerredda, 3 euro, limite di 1.100 ingressi e obbligo di stuoia;

Cala Goloritzé, 7 euro;

Spiaggia dell’Arcomagno, 4 euro per gli adulti, 2 euro per i bambini.

Le restanti spiagge della top 10 sono gratuite e non hanno divieti particolari, se non il canonico rispetto dell’ambiente.