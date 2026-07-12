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iStock La classifica degli alberghi di lusso più apprezzati al mondo

L’Italia entra tra le protagoniste della nuova classifica La Liste Hotels 2026, dedicata ai migliori hotel di lusso al mondo. Il risultato più importante arriva dalla Costiera Amalfitana, con Il San Pietro di Positano al secondo posto globale. La graduatoria raccoglie i migliori indirizzi dell’ospitalità di fascia alta, mettendo insieme hotel storici, resort esclusivi, boutique hotel e strutture note per servizio, posizione, design ed esperienza complessiva offerta agli ospiti. Per il turismo italiano si tratta di un riconoscimento rilevante anche sul piano economico. Gli hotel di lusso rappresentano infatti una parte strategica dell’offerta turistica nazionale, perché attirano viaggiatori con alta capacità di spesa e contribuiscono alla reputazione internazionale delle destinazioni.

Il San Pietro di Positano secondo al mondo

Il risultato più alto per l’Italia è quello de Il San Pietro di Positano, che ottiene un punteggio di 99.5 e si colloca sul podio mondiale della classifica La Liste Hotels 2026. La struttura è uno degli indirizzi più noti della Costiera Amalfitana. Si tratta di un hotel a 5 stelle costruito nella roccia, affacciato sul mare di Positano, con una proposta orientata al turismo luxury internazionale.

Tra gli elementi distintivi ci sono la posizione panoramica, l’accesso al mare, il servizio di alta gamma e l’offerta gastronomica. Il ristorante Zass, interno alla struttura, è premiato con una stella Michelin. Il secondo posto conferma il peso della Campania nel segmento dell’ospitalità di lusso. La Costiera Amalfitana resta una delle aree italiane più riconoscibili a livello globale per viaggi di fascia alta, matrimoni, soggiorni esclusivi e turismo esperienziale.

Come viene costruita la classifica La Liste Hotels

La Liste Hotels è una graduatoria internazionale che seleziona i migliori hotel di lusso del mondo aggregando diverse fonti di valutazione. La classifica tiene conto di guide di viaggio, graduatorie specializzate di settore e recensioni online relative a strutture luxury e boutique. Il risultato è un punteggio sintetico che misura la reputazione complessiva dell’hotel. I criteri considerati comprendono diversi aspetti dell’esperienza alberghiera: architettura, design degli interni, qualità del servizio, rapporto tra qualità e prezzo e soddisfazione degli ospiti.

L’elemento centrale resta l’esperienza complessiva. Nel segmento del lusso si considerano i servizi offerti: ristorazione, benessere, privacy, cura dei dettagli, personalizzazione e capacità di garantire un soggiorno percepito come esclusivo.

Gli hotel italiani con punteggio più alto

Tra le strutture con punteggio più alto figurano diversi alberghi a quota 99, subito dopo Il San Pietro di Positano. In questa fascia entrano il Castelfalfi Hotel a Montaione, l’Hotel Cipriani, A Belmond Hotel di Venezia, l’Hotel Il Pellicano a Porto Ercole, K. Place Capri, Rosewood Castiglion del Bosco e il Santa Caterina Hotel di Amalfi. L’Hotel Cipriani, in particolare, conferma la forza di Venezia nel turismo di lusso. La struttura combina ospitalità di alto livello, offerta gastronomica e posizione esclusiva sulla laguna, con una terrazza panoramica sospesa sull’acqua.

Campania e Costiera Amalfitana risultano tra le aree più rappresentate:

Il San Pietro di Positano – Positano – 99.5

K. Place Capri – Capri – 99

Santa Caterina Hotel – Amalfi – 99

Le Sirenuse – Positano – 98.5

Caruso, A Belmond Hotel – Ravello – 97

Casa Angelina – Praiano – 97

Monastero Santa Rosa Hotel & Spa – Conca dei Marini – 97

Borgo Sant’Andrea – Amalfi – 95

Mezzatorre Hotel & Thermal Spa – Forio – 95

Hotel Marincanto – Positano – 93.5

Toscana conferma il ruolo centrale nel lusso legato a città d’arte, borghi e paesaggio:

Castelfalfi Hotel – Montaione – 99

Hotel Il Pellicano – Porto Ercole – 99

Rosewood Castiglion del Bosco – Castiglion del Bosco – 99

Borgo Santo Pietro – Palazzetto – 98.5

Four Seasons Hotel Firenze – Firenze – 98.5

Portrait Firenze – Firenze – 98.5

Hotel Savoy – Firenze – 98

Grand Hotel a Villa Feltrinelli – Gargnano – 93.5

Venezia e Veneto restano centrali nell’ospitalità internazionale:

Hotel Cipriani, A Belmond Hotel – Venezia – 99

Aman Venice – Venezia – 97.5

The Gritti Palace – Venezia – 97.5

The Venice Hotel – Venezia – 94.5

Hotel Violino d’Oro – Venezia – 94

Roma e Milano rappresentano il lusso urbano:

K. Place Roma – Roma – 98.5

Mandarin Oriental – Milano – 98.5

Hotel Hassler Roma – Roma – 98

Hotel de la Ville – Roma – 97.5

Hotel de Russie – Roma – 96.5

Bvlgari Hotel Roma – Roma – 96

Portrait Milano Hotel Lungarno Collection – Milano – 96

Villa Spalletti Trivelli Dimora d’Epoca – Roma – 94

Laghi, Dolomiti e resort benessere mostrano il peso crescente del turismo luxury legato a natura e wellness:

Gardena Grödnerhof Hotel & Spa – Ortisei/Bolzano – 97

Grand Hotel Tremezzo – Tremezzo – 97

Passalacqua – Moltrasio – 96.5

Forestis Dolomites – Bressanone – 96

Lefay Resort & Spa – Gargnano – 95

Mandarin Oriental Lago di Como – Blevio – 95

Villa d’Este – Cernobbio – 94.5

Le altre strutture italiane presenti

La classifica include anche indirizzi di fascia alta in Sicilia, Sardegna, Puglia e Liguria. Tra questi compaiono Adler Spa Resort Sicilia a Siculiana, con punteggio 95.5, e il San Domenico Palace di Taormina, con 94.5. In Sardegna sono presenti Petra Segreta Resort & Spa a San Pantaleo e Hotel Pitrizza Costa Smeralda a Liscia di Vacca. In Puglia entra Masseria Le Torri a Polignano a Mare, mentre in Liguria figura Villa della Pergola ad Alassio. L’elenco comprende anche Casa Maria Luigia a Modena, legata a un modello di ospitalità che unisce soggiorno, territorio e alta cucina.