La compagnia aerea low cost Ryanair cambierà le regole per il check-in e la carta d’imbarco a partire dal prossimo 12 novembre. L’azienda non accetterà infatti più le versioni cartacee stampate del biglietto aereo al momento dell’imbarco. L’unico modo per accedere ai gate sarà scaricare l’app dell’azienda e mostrare la carta d’imbarco presente al suo interno.

Si tratta soprattutto di una scelta legata alla riduzione dei costi aeroportuali e allo spreco di carta. Al contempo però, dovrebbe rendere anche più semplice l’esperienza del cliente in caso di cancellazione o di rimborso di un biglietto. In caso di mancato check-in è prevista una multa, ma non ci saranno problemi per chi perde il proprio smartphone o se lo ritrova scarico.

Ryanair cambia la carta d’imbarco

Nuovo cambiamento nelle regole di Ryanair. La compagnia low cost irlandese, tra le più importanti in Europa, ha comunicato che a partire dal 12 novembre non accetterà più le carte d’imbarco cartacee. Gli unici biglietti di viaggio considerati validi saranno quelli presenti all’interno dell’applicazione per smartphone della compagnia, in versione quindi digitale.

Si tratta di un passo avanti soprattutto dal punto di vista economico. Ryanair, sempre alla ricerca di possibilità di risparmio nelle spese di una compagnia aerea, ha deciso di eliminare completamente i biglietti cartacei in modo da ridurre ulteriormente le spese di gestione in aeroporto e lo spreco di carta che ne consegue.

Per i passeggeri, inoltre, questo cambiamento dovrebbe anche assicurare un processo di rimborso dei biglietti più rapido in caso di cancellazione del volo o di ritardi. La digitalizzazione del biglietto permette infatti alla società di avere un sistema maggiormente integrato e di rispondere con maggiore prontezza alle richieste dei clienti.

La multa in caso di mancato check-in

Fare il check-in prima di arrivare in aeroporto diventerà quindi fondamentale per poter avere un accesso assicurato al gate senza alcun problema. Il nuovo sistema Ryanair si baserà interamente su quello già a disposizione di tutti i clienti sull’app dell’azienda e sul sito. Questo significa che sarà possibile effettuarlo sempre a partire da 24 ore prima della partenza.

Se si arriva in aeroporto senza aver fatto il check-in, rimane in vigore la regola precedente, la cosiddetta tassa check-in. Effettuare la procedura al gate al momento dell’imbarco costerà 55 euro per ogni passeggero. Si tratta di una sanzione messa soprattutto per scoraggiare la pratica del check-in al gate, che rallenta le procedure d’imbarco.

Cosa succede se si arriva al gate senza smartphone

Nessuna conseguenza, invece, per chi non possiede smartphone o tablet, per chi li smarrisce poco prima del viaggio o per chi si ritrova con la batteria scarica. In questi casi, sempre ammesso che sia stato fatto il check-in in anticipo, Ryanair garantisce una carta d’imbarco cartacea gratuita al momento di arrivo al gate, previa identificazione del passeggero.

In caso in cui un passeggero non possegga dispositivi elettronici, i banchi per il check-in e le biglietterie degli aeroporti continueranno a restare a disposizione per eseguire il check-in.