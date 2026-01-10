iStock Creative Credit Quali sono gli oggetti proibiti nel bagaglio a mano.

Momenti di panico a bordo di un volo Ryanair partito da Milano Malpensa verso Brindisi a causa dell’esplosione accidentale di una bomboletta di spray al peperoncino nel bagaglio a mano di una passeggera.

L’incidente ha reso l’aria irrespirabile e irritato gli occhi dei passeggeri, ma l’aereo è atterrato regolarmente. La proprietaria del bagaglio è stata denunciata dalla polizia di frontiera per violazione delle norme sulla sicurezza del Codice di navigazione.

Articoli proibiti nel bagaglio a mano

L’incidente, che fortunatamente si è risolto senza drammi seppure con gravi disagi, fa sorgere la necessità di ribadire quali sono gli oggetti pericolosi non ammessi nel bagaglio a mano.

La passeggera avrebbe dovuto ripassare le regole stabilite da Enac per il bagaglio a mano, che proibiscono l’imbarco in cabina di determinati oggetti.

La donna, probabilmente, ha confuso due direttive Enac che riguardano gli spray:

una stabilisce genericamente che non possano essere imbarcati spray di capienza superiore ai 100 millilitri o grammi (uno spray al peperoncino difficilmente supera tale soglia);

la seconda direttiva, però, chiarisce esplicitamente che non possono essere inseriti in bagaglio a mano “gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti” come gli “spray irritanti”, di qualsiasi dimensione siano.

Cosa non si può portare in aereo

Enac (alla pagina web Home > Passeggeri > Articoli vietati in cabina) fa l’elenco di tutti gli oggetti che non possono essere portati in aereo nel bagaglio a mano:

pistole, fucili e armi da sparo di qualsiasi tipo, anche giocattolo che possano essere scambiate per armi vere ed armi ad aria compressa; e ancora fionde, archi, balestre e catapulte (sì, anche le catapulte);

dispositivi per stordire come taser, manganelli a punta elettrificata e sostanze chimiche che possano avere “effetti disabilitanti o immobilizzanti”, incluso il famoso spray al peperoncino;

qualsiasi oggetto dotato di una lama o di punta acuminata come accette, coltelli, coltellini con lame lunghe oltre 6 cm, forbici con con lame lunghe oltre 6 cm misurate dal fulcro, rasoi, spade e sciabole anche ornamentali;

utensili la lavoro e non che possono potenzialmente essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili (trapani e punte di trapano, seghe, cacciaviti, eccetera);

oggetti sportivi che potrebbero in qualsiasi modo essere utilizzati per offendere, come mazze da baseball o da softball o attrezzatura per arti marziali, eccetera;

oggetti che possono incendiarsi o esplodere, come munizioni, detonatori, fuochi d’artificio e qualsiasi altro oggetto contenente polvere da sparo, oltre che naturalmente armi esplosive come mine, bombe e granate.

Liquidi nel bagaglio a mano

Fino a qui è tutto piuttosto intuitivo. Ma nel regolamento Enac figurano anche i Lag (Liquidi, Aerosol e Gel), oggetti di uso comune che rappresentano la maggior parte dei sequestri in aeroporto:

acqua ed altre bevande, zuppe, sciroppi;

creme, lozioni ed oli;

profumi;

spray;

gel (incluso gel per capelli e per doccia);

contenuto di recipienti sotto pressione (incluse schiume da barba, altre schiume, aerosol e deodoranti);

paste (inclusi dentifrici);

miscele liquido/solido;

ogni altro prodotto di analoga consistenza.

A meno che tali liquidi non siano contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari a circa 18cm x 20cm) separatamente dall’altro bagaglio a mano.

Per busta/sacchetto/busta di plastica trasparente richiudibile deve intendersi un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta possa essere richiusa.

I regolamenti delle singole compagnie aeree, inclusa Ryanair, riprendono essenzialmente le indicazioni dell’Enac.