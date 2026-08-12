Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Migliori offerte voli low cost autunno 2026.

Per chi sta già pensando di organizzare un viaggio in autunno, questo è il momento giusto per approfittare delle migliori offerte di voli low cost per settembre e ottobre. Molte destinazioni in Europa sono più accessibili per chi prenota adesso, perché diverse compagnie aeree stanno proponendo tariffe particolarmente competitive per riempire i voli della stagione autunnale.

Voli low cost in autunno: le città più economiche

Da Parigi a Barcellona, da Praga ad Atene, passando per Bruxelles, Amsterdam e Porto, le principali città europee possono essere raggiunte grazie ai collegamenti e alle promozioni easyJet, con prezzi che, in alcuni casi, partono da meno di 20 euro per tratta.

Tra le proposte più interessanti, ci sono:

Corfù, una delle destinazioni più convenienti, con collegamenti da Milano Malpensa da 15,99 euro;

una delle destinazioni più convenienti, con collegamenti da Milano Malpensa da 15,99 euro; Praga , con voli da Milano Malpensa indicati a partire da 16,49 euro a tratta per settembre 2026;

, con voli da Milano Malpensa indicati a partire da 16,49 euro a tratta per settembre 2026; Barcellona, con partenze sempre da Milano Malpensa a partire da 19,49 euro per settembre.

A seguire, poco sopra i 20 euro ma comunque a un costo più che competitivo, figurano:

Amsterdam , raggiungibile da Milano Malpensa da 22,99 euro a tratta;

, raggiungibile da Milano Malpensa da 22,99 euro a tratta; Porto , da 25,49 euro da Milano Linate;

, da 25,49 euro da Milano Linate; Palma di Maiorca, da 28,49 euro da Napoli.

Tutte le tariffe sopra riportate, è importante precisarlo, si riferiscono a singole tratte (prezzi di sola andata), con tasse incluse ma con disponibilità limitata. Non rappresentano quindi necessariamente il costo di un viaggio completo di andata e ritorno e possono cambiare in funzione della data, della disponibilità dei posti e delle condizioni applicate al momento della prenotazione.

Attenzione ai costi aggiuntivi

Quando si trova un biglietto da 15,99 o 19,49 euro, è importante verificare attentamente le condizioni di viaggio. Il prezzo promozionale indicato, infatti, non comprende:

bagaglio;

scelta del posto;

eventuali modifiche alla prenotazione;

altri servizi che possono aumentare il costo finale, come l’imbarco prioritario.

Per questo motivo, prima di acquistare è opportuno confrontare il prezzo complessivo del viaggio ed eventuali costi extra, e non soltanto quello visualizzato nella prima schermata.

Inoltre, affinché il low cost diventi davvero conveniente, oltre al biglietto economico si devono valutare i costi per alloggiare e visitare la destinazione scelte. La possibilità di partire con un volo low cost consente di destinare una quota maggiore del budget a ristoranti, escursioni e attività. Tuttavia, non bisogna mai perdere di vista il rapporto qualità – prezzo di ogni esperienza, soprattutto quando si tratta di convenienza.

Come trovare le migliori offerte autunnali

Quando si tratta di viaggi ci sono diversi elementi e fattori da considerare se si vuole massimizzare il risparmio:

prima di tutto, bisogna valutare la prenotazione e procedere con un certo anticipo ;

; può fare la differenza, poi, mantenere una certa flessibilità con le date (considerando che viaggiare durante i week end e in prossimità di ponti e feste costa sempre di più);

con le date (considerando che viaggiare durante i week end e in prossimità di ponti e feste costa sempre di più); è molto importante anche procedere con un confronto tra aeroporti vicini e disponibilità, in modo da valutare destinazioni alternative che, se non distanti, possono garantire prezzi più bassi.

La convenienza, però, dipende sempre dalla disponibilità effettiva al momento della prenotazione. Come già detto, le tariffe promozionali sono soggette a variazioni e i posti disponibili alle condizioni pubblicizzate possono essere limitati.