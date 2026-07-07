Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme: risarcimenti confermati, indennizzi automatici e più tutele per famiglie e persone fragili

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

iStock

Viaggiare in aereo sta per diventare più semplice. Un’ottima notizia per tutti, anche se il cambiamento sarà un po’ più sulla carta che pratico, almeno inizialmente. Il 7 luglio 2026 il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui diritti dei passeggeri aerei (646 voti favorevoli, 12 contrati e 3 astenuti).

Parliamo di un pacchetto di regole che mira a rafforzare le tutele di chi vola. Si va dai risarcimenti in caso di ritardo alle politiche sul bagaglio a mano. Perché allora parliamo di novità sulla carta? Il motivo è semplice e riguarda il fatto che le novità non sono immediatamente operative.

Serve il via libera definitivo del Consiglio dell’Ue, atteso entro i primi di agosto. Da lì in poi, le compagnie aeree avranno poi un anno di tempo per adeguarsi. Vediamo nel dettaglio cosa cambierà a partire dall’estate 2027, dunque.

Risarcimenti e rimborsi: le nuove regole

Uno degli aspetti più importanti riguarda il fronte economico. Le somme dei risarcimenti restano invariate, dai 250 ai 600 euro, a seconda della distanza del volo. È però prevista la possibilità di dimezzare l’indennizzo per le tratte più lunghe, se la compagnia offre una riprotezione in tempi rapidi.

Ben diverse invece le regole generali sui rimborsi. Se il passeggero rinuncia alla riprotezione, il rimborso scatterà in automatico. Addio a lungaggini, ricerche online, regolamenti interni e lotte legali, dunque. La compagnia avrà 30 giorni di tempo per pagare. Almeno sulla carta, sarà così semplice.

Per presentare una richiesta di risarcimento, inoltre, ci saranno a disposizione fino a 9 mesi di tempo. Le compagnie dovranno poi fornire istruzioni chiare entro 4 giorni dall’evento che ha provocato disagio al passeggero.

Bagaglio a mano, famiglie e carte d’imbarco

Non si può parlare di problemi legati ai voli senza tirare in ballo i bagagli. Negli anni abbiamo assistito a varie pratiche che hanno scatenato la rabbia di molti. Pensiamo all’esclusione del bagaglio a mano dal biglietto, in funzione della sola piccola sacca da porre sotto il sedile. Per non parlare poi degli incentivi per i dipendenti a ricercare qualche centimetro extra per far scattare delle multe.

Le nuove regole prevedono che il bagaglio a mano sia incluso nel prezzo del biglietto. Un piccolo effetto personale, come una borsa o uno zaino, invece, saranno totalmente gratuiti. Le famiglie potranno inoltre ottenere l’assegnazione gratuita dei posti per i bambini fino a 14 anni. Questi saranno dunque sempre seduti al fianco dell’adulto di riferimento (genitore o tutore che sia).

Tutele rafforzate in questo ambito anche per i soggetti con disabilità. A loro sarà garantito un posto vicino all’eventuale accompagnatore. Novità anche per la carta d’imbarco. Stop ai costi aggiuntivi per quelle cartacee o per la correzione del nome, con la versione digitale fornita automaticamente.

Sarà infine possibile utilizzare il volo di ritorno di un biglietto andata e ritorno anche senza aver usato la tratta di andata, senza costi extra.

Quando non spetta il risarcimento

Superato il passaggio indicato del Consiglio, le nuove regole per i viaggiatori entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione ufficiale. Alcune compagnie potrebbero adottare subito questa trasformazione ma, di fatto, avranno tempo fino a un anno per mettersi in regola.

Restano confermate le eccezioni già previste dalle norme. Non ci sarà alcun risarcimento quando il disservizio dipende da circostanze fuori dal controllo vettore:

calamità naturali;

guerre;

condizioni meteo estreme;

passeggeri indisciplinati.

Restano però a carico delle compagnie gli obblighi di assistenza, come pasti e, se necessario, sistemazione in albergo per i ritardi più lunghi.