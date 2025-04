Fonte: ANSA Nuove regole Ryanair da maggio 2025 su bagaglio a mano e imbarco.

Risparmiare sul biglietto aereo scegliendo una compagnia low cost, per poi spendere una fortuna in sanzioni a causa della mancata attenzione ad alcune regole stringenti.

È quanto potrebbe accadere a chi sceglie di volare con Ryanair, compagnia aerea low cost per eccellenza, che ha deciso di introdurre alcune stringenti regole a partire da maggio 2025.

Misure del bagaglio a mano

Da una parte la compagnia low cost irlandese, tra le più utilizzate in Europa, punta a rendere più efficiente l’esperienza di viaggio, ma allo stesso tempo inasprisce le sanzioni per chi non rispetta le nuove disposizioni. Di seguito un riepilogo delle regole aggiornate e dei comportamenti da adottare per evitare costi imprevisti.

La parola d’ordine di Ryanair a partire da maggio 2025 è una sola: “Tolleranza zero”. Nessun cambiamento sostanziale rispetto al passato, ma i controlli saranno più severi. Resta gratuito solo un piccolo bagaglio personale con dimensioni massime di 40 x 20 x 25 cm, da sistemare sotto il sedile. In caso di superamento anche minimo delle misure consentite, si rischia una multa fino a 70 euro, da pagare direttamente al gate d’imbarco.

Secondo bagaglio

Chi desidera portare in cabina un secondo bagaglio più grande (massimo 55 x 40 x 20 cm) dovrà necessariamente acquistare l’opzione Priority Boarding, che include anche l’imbarco prioritario.

I bagagli più voluminosi dovranno invece essere registrati e trasportati in stiva. L’opzione, naturalmente, comporta un costo aggiuntivo.

Carte d’imbarco digitali

Ma uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda le carte d’imbarco, che potranno essere presentate solo in formato digitale. La compagnia aerea guidata da Michael O’Leary ha infatti deciso di eliminare del tutto i biglietti cartacei stampati in aeroporto. I passeggeri dovranno quindi effettuare il check-in tramite l’app ufficiale della compagnia e scaricare il documento con QR code sul proprio smartphone.

Restano validi i biglietti stampati a casa, ma non sarà più possibile stampare la carta d’imbarco presso i banchi check-in. Chi si presenterà in aeroporto senza carta d’imbarco dovrà affrontare una multa di circa 60 euro, mentre chi ha dimenticato di fare il check-in online potrà pagare circa 23 euro per la stampa del documento.

Fino a 120 euro di multa per chi arriva tardi

Ryanair raccomanda inoltre ai passeggeri di presentarsi in aeroporto con largo anticipo. È necessario arrivare al gate almeno 40 minuti prima della partenza, pena una possibile multa di 120 euro in caso di mancata presentazione o check-in effettuato in ritardo.

Le autorità aeroportuali, come nel caso dell’aeroporto di Dublino, consigliano di arrivare almeno due ore prima per i voli a corto raggio e tre ore prima per quelli a lungo raggio, in modo da rispettare i tempi dei controlli di sicurezza e ridurre i ritardi.

Come evitare sanzioni con Ryanair

Per non incorrere in costi extra e viaggiare senza stress, ecco alcune semplici regole da seguire:

scaricare l’app Ryanair e fare il check-in online in anticipo;

salvare la carta d’imbarco digitale sul proprio smartphone (oppure stamparla a casa);

controllare attentamente le misure del bagaglio a mano;

acquistare Priority Boarding se si desidera portare un secondo bagaglio in cabina;

arrivare in aeroporto almeno due ore prima per evitare ritardi e sanzioni.

Si ricorda, infine, che Ryanair ha recentemente lanciato il programma Ryanair Prime, che permette di accedere a vari vantaggi durante il corso dell’anno.