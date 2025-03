Il nuovo abbonamento di Ryanair Prime è rivolto a una categoria molto precisa di clienti ai quali permette di risparmiare anche centinaia di euro, ma non è per tutti

La compagnia aerea low cost Ryanair ha lanciato un nuovo abbonamento, chiamato Ryanair Prime, che permetterà di accedere a vari vantaggi durante il corso dell’anno. Si parte da una sperimentazione che dovrebbe verificare l’effettiva sostenibilità economica e attrattiva commerciale dell’offerta.

Già in passato, altre compagnie avevano tentato iniziative simili, con scarso successo. L’obiettivo è quello di attrarre nuovi clienti e spingere i viaggiatori a cercare i voli offerti dalla compagnia per sfruttare al massimo i vantaggi dati dall’abbonamento.

Ryanair Prime verrà lanciato al costo di 79 euro all’anno per viaggiatore e offrirà vari vantaggi a chi lo sottoscriverà, tra cui:

posti riservati gratuiti;

12 offerte dedicate ogni anno;

un’assicurazione viaggio gratuita.

Come per molte altre offerte fedeltà simili, i vantaggi dureranno soltanto per un anno e, alla fine del periodo prestabilito, scadranno senza possibilità di rimborso. L’iniziativa partirà come una sperimentazione e, almeno inizialmente, gli abbonamenti disponibili saranno limitati a 250mila.

L’accesso alla promozione sarà assegnato a seconda dell’ordine di iscrizione sul sito della compagnia aerea irlandese. È già possibile prenotarsi per tentare di accedere. L’abbonamento può essere annullato 30 giorni prima della scadenza annuale. Ryanair avviserà tramite email il cliente entro quella data, superata la quale ci sarà un rinnovo automatico.

A chi è rivolto l’abbonamento e a chi non conviene

Secondo i calcoli della stessa Ryanair, i vantaggi per chi si iscrive a Prime possono raggiungere anche i 420 euro, in caso si prendano almeno 12 aerei con la compagnia irlandese all’anno. Si tratta quindi di un’offerta che è rivolta soprattutto a chi viaggia molto spesso o a chi decide di volare esclusivamente con Ryanair.

Sempre secondo la compagnia aerea irlandese però, non è difficile rientrare del costo annuale dell’abbonamento. Basterebbero infatti tre voli all’anno per risparmiare 105 euro.

Di conseguenza, l’abbonamento non conviene a chi prende l’aereo di rado, per esempio chi lo usa soltanto durante le vacanze estive. Inoltre, questo investimento lega il viaggiatore alla compagnia, limitandone anche le destinazioni, dato che Ryanair, benché sia molto diffusa, non è presente in tutti gli aeroporti.

Le nuove restrizioni di Ryanair su bagagli e ritardi

Insieme a questa nuova offerta, Ryanair ha ribadito la sua rigidità nei confronti delle regole per l’imbarco dei bagagli a bordo dell’aereo e per i ritardi. La compagnia irlandese ha confermato che l’unico bagaglio a mano gratuito concesso è una borsa di misure 40x20x25 centimetri. Ogni valigia con dimensioni maggiori di queste sarà multata di 70 euro al momento dell’imbarco.

La compagnia ha anche sottolineato l’importanza della puntualità dei passeggeri, per garantire un rapido imbarco dell’aereo. Chi vola con Ryanair deve presentarsi al gate di imbarco tassativamente almeno 40 minuti prima dell’orario di partenza indicato sulla carta d’imbarco. In caso contrario rischia una multa fino a 100 euro.

Infine, Ryanair ha confermato il suo impegno nel processo di digitalizzazione dei documenti di viaggio. A partire da maggio 2025, sarà obbligatorio l’utilizzo di carte d’imbarco esclusivamente digitali. I passeggeri, quindi, dovranno eseguire il check-in tramite l’applicazione della compagnia aerea.