Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Mete preferite dai turisti a Ferragosto.

Secondo i dati diffusi dal ministero del Turismo, l’Italia continua ad attrarre viaggiatori italiani e stranieri, registrando livelli di occupazione delle strutture ricettive superiori rispetto ai principali concorrenti europei in estate. In vista di Ferragosto, poi, crescono le ricerche di voli e il numero di prenotazioni, e molte delle destinazioni più amate si avvicinano al tutto esaurito.

Il risultato è quello di un’estate caratterizzata da una domanda molto sostenuta, con alcune aree che stanno registrando tassi di saturazione particolarmente elevati. A trainare il turismo non sono soltanto le classiche località balneari, ma anche i laghi, le destinazioni termali e le montagne, a dimostrazione di un’offerta sempre più diversificata capace di intercettare esigenze differenti.

L’Italia supera Spagna e Francia per occupazione delle strutture

Secondo le elaborazioni dell’ufficio di statistica del MiTur, l’Italia registra per l’estate 2026 un tasso di saturazione (OTA) pari al 51,2%, percentuale questa che misura il livello di occupazione delle strutture prenotabili attraverso le principali piattaforme online.

Si tratta di un risultato che colloca il nostro Paese davanti ai principali competitor del turismo europeo. La Spagna si ferma infatti al 42,8%, mentre la Francia registra un 32,9%. Il dato assume ancora maggiore rilevanza se confrontato con le tariffe medie praticate dalle strutture ricettive.

L’Italia mantiene infatti una tariffa media di 153 euro a notte, inferiore rispetto ai 170 euro della Spagna e ai 195 euro della Grecia. Questo significa che il Paese riesce a combinare un’elevata domanda con prezzi medi ancora competitivi, elemento che continua a renderlo particolarmente attrattivo sia per il turismo internazionale sia per quello domestico.

Ferragosto 2026: aumentano le ricerche di voli

La festività di Ferragosto rappresenta tradizionalmente il momento di massimo afflusso turistico dell’intera estate e anche quest’anno i numeri confermano il trend. Le ricerche di voli per il periodo compreso tra il 14 e il 16 agosto 2026 registrano infatti un incremento del 17% rispetto al Ferragosto 2025.

L’aumento riguarda sia i viaggiatori italiani sia quelli stranieri, segno che la ricorrenza continua a rappresentare uno dei momenti più richiesti per trascorrere una vacanza nel nostro Paese. Per chi non ha ancora prenotato significa che trovare disponibilità nelle località più richieste potrebbe risultare più complicato, soprattutto nelle settimane immediatamente precedenti alla festività.

Le regioni italiane dove è più difficile trovare posto

Analizzando il tasso di saturazione delle strutture ricettive emergono alcune regioni che stanno registrando livelli particolarmente elevati. In testa alla classifica si colloca il Veneto, con un tasso di saturazione del 57,5%.

Seguono:

Emilia-Romagna, con il 56,7%;

con il 56,7%; Provincia autonoma di Trento , con il 55,7%;

, con il 55,7%; Provincia autonoma di Bolzano , con il 54,9%;

, con il 54,9%; Friuli-Venezia Giulia , con il 53,7%;

, con il 53,7%; Sicilia , con il 53,3%;

, con il 53,3%; Toscana, con il 52,5%.

Tutte queste destinazioni superano la media nazionale e testimoniano come il turismo estivo non sia concentrato esclusivamente sulle tradizionali mete balneari. Il Veneto, ad esempio, beneficia contemporaneamente dell’attrattività delle città d’arte, delle spiagge dell’Adriatico e soprattutto del Lago di Garda, mentre Trentino-Alto Adige continua ad attirare un numero crescente di visitatori interessati al turismo naturalistico, alle escursioni e alle vacanze attive.

Anche la Sicilia conferma il suo momento particolarmente positivo grazie alla combinazione tra mare, patrimonio storico, enogastronomia e collegamenti aerei sempre più numerosi.

Non solo spiagge: il boom delle località lacuali

Uno degli aspetti più interessanti emersi dai dati riguarda le tipologie di destinazioni preferite dai turisti. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non sono le località balneari a registrare il tasso di saturazione più elevato.

A guidare la classifica sono infatti i laghi, che raggiungono una saturazione del 54%, risultando la categoria più richiesta dell’intera estate. Seguono le località termali e balneari, entrambi con un tasso di saturazione pari al 51%.

Il successo delle destinazioni affacciate sui laghi conferma un fenomeno ormai consolidato negli ultimi anni. Luoghi come il già citato Lago di Garda, ma anche il Lago di Como, il Lago Maggiore e altri bacini italiani riescono ad attrarre un pubblico molto eterogeneo grazie alla combinazione di natura, sport, relax, borghi storici e strutture ricettive di qualità.

Anche le destinazioni termali stanno vivendo una fase di rinnovata popolarità, perché sempre più turisti cercano infatti esperienze legate al benessere, alla rigenerazione e al turismo slow, spesso abbinate a soggiorni brevi ma di qualità.

Naturalmente il mare continua a rappresentare uno dei pilastri dell’estate italiana, ma il fatto che non sia più l’unico protagonista evidenzia una progressiva diversificazione delle preferenze dei viaggiatori.

Cresce il turismo internazionale

Un altro elemento particolarmente significativo riguarda la domanda proveniente dall’estero. Le ricerche di voli verso l’Italia aumentano del 26% rispetto all’estate 2025, confermando il forte interesse internazionale nei confronti del nostro Paese.

A distinguersi sono soprattutto alcuni mercati europei che mostrano incrementi molto consistenti:

Polonia : +76%;

: +76%; Germania : +66%;

: +66%; Spagna: +48%.

Cresce anche la capacità dei collegamenti aerei. L’offerta di posti sui voli di linea diretti aumenta infatti del 14%, un incremento superiore rispetto ai principali concorrenti europei:

Spagna : +8%;

: +8%; Grecia : +7%;

: +7%; Francia: +2%.

L’espansione dell’offerta consente di sostenere la crescita della domanda internazionale e rende più semplice raggiungere numerose destinazioni italiane anche durante i periodi di maggiore afflusso.

Un’estate migliore anche rispetto al 2025

I dati mostrano inoltre un miglioramento rispetto allo scorso anno. La saturazione nazionale delle strutture ricettive registra infatti:

+13,4% a giugno rispetto allo stesso mese del 2025;

rispetto allo stesso mese del 2025; +10% a luglio rispetto al luglio dell’anno precedente.

Il bilancio dell’estate 2026 appare quindi positivo.