Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

Editor esperta di economia e attualità

123RF Affitti brevi superano gli hotel in Italia.

Mentre in Italia aumenta l’offerta di appartamenti e case vacanza destinati agli affitti brevi, il comparto alberghiero perde imprese e quote di mercato, soprattutto nella fascia medio-bassa e tra le strutture indipendenti a conduzione familiare.

La differenza tra le due dinamiche restituisce l’immagine di un mercato nel quale l’offerta extralberghiera ha acquisito progressivamente spazio, intercettando una domanda sempre più orientata verso soluzioni flessibili e spesso meno costose rispetto agli alberghi tradizionali.

Gli affitti brevi superano hotel, i numeri della crisi alberghiera in Italia

Secondo i dati Unioncamere-InfoCamere, dal 2020 al 2025 nel nostro Paese sono state diminuitedi 1.604 unità le imprese che gestiscono alberghi, mentre quelle attive negli alloggi per soggiorni brevi sono aumentate del 42%, con oltre 13mila attività in più.

Ad agosto 2026, sulla sola piattaforma Airbnb si contavano quasi 572mila annunci in Italia, il 7% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Elisabetta Fabri, presidente di Confindustria Alberghi, in un’intervista rilasciata a MF-Milano Finanza ha inoltre dichiarato che più dell’80% di queste soluzioni riguarda interi appartamenti nei quali non vive nessuno.

Questi numeri, quindi, riaccendono il dibattito sulla concorrenza tra hotel e locazioni turistiche sulle conseguenze che la diffusione degli affitti brevi produce anche sulla disponibilità di abitazioni nelle principali città turistiche italiane.

Il paradosso del turismo italiano, quando la crescita non premia tutti allo stesso modo

Nel 2025 le presenze turistiche in Italia hanno superato i 535 milioni. Eppure la crescita della domanda, che potrebbe essere un’opportunità per tutte le categorie di operatori dell’ospitalità, non ha prodotto benefici uniformi per tutti. Secondo Confindustria Alberghi, la fascia media alberghiera sarebbe quella che beneficia meno dell’espansione del mercato e che, allo stesso tempo, rischia maggiormente di perdere competitività.

E il motivo è legato alla crescente concorrenza delle locazioni turistiche, che possono intercettare una parte della domanda attraverso prezzi più contenuti e una maggiore flessibilità dell’offerta.

Gli hotel, d’altro canto, devono sostenere costi fissi anche quando le camere rimangono vuote, tra personale, manutenzione, imposte, utenze e adempimenti normativi. Di conseguenza, quando l’occupazione diminuisce, i margini si assottigliano, gli investimenti vengono rinviati e, nei casi più difficili, le imprese sono costrette a chiudere oppure a riconvertire la propria attività.

Hotel e appartamenti turistici offrono sostanzialmente lo stesso prodotto, ovvero il pernottamento, ma operano in un contesto normativo e fiscale differente.

Le proposte degli albergatori

Tra le proposte avanzate dall’associazione degli albergatori per superare questa crisi figura l’introduzione di una norma nazionale che consenta di limitare gli edifici da destinare a B&B e case vacanza nei centri storici, fissando un tetto massimo del 30% (sul modello dell’indirizzo indicato dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi).

A sostegno della possibilità di introdurre restrizioni, Fabri richiama anche la sentenza della Corte di giustizia Ue del 22 ottobre 2026, che ha riconosciuto la legittimità di regimi di autorizzazione preventiva per gli affitti brevi, purché fondati su criteri trasparenti e proporzionati.

Inoltre, è stato chiesto di intensificare i controlli per far rispettare le regole già in vigore sul codice identificativo nazionale (Cin). Dato che ad agosto 2026 oltre 84mila annunci risultavano ancora irregolari. Infine, un altro intervento descritto come necessario è il superamento della frammentazione territoriale. Quello che serve una cornice normativa nazionale con regole uniformi, che lasci poi ai territori la flessibilità di adattarle alle proprie esigenze.