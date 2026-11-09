Dal 15 ottobre pensionati e disoccupati possono comunicare all'Inps i familiari a carico: chi deve farlo, soglie di reddito e la procedura

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Si possono inviare all'ines i dati per la certificazione unica

La gestione dei carichi familiari e delle relative agevolazioni tributarie richiede una costante sincronizzazione tra gli archivi dell’ente di previdenza, le banche dati dell’Agenzia delle Entrate e la posizione reale del contribuente. Con la pubblicazione del messaggio n. 3245 del 13 ottobre 2026, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha diffuso le istruzioni operative per la comunicazione telematica dei dati relativi ai familiari fiscalmente a carico. L’adempimento è finalizzato alla corretta determinazione delle ritenute correnti e alla predisposizione puntuale della certificazione unica 2027, riferita all’annualità d’imposta 2026.

La trasmissione delle dichiarazioni è stata resa accessibile a decorrere dallo scorso 15 ottobre 2026. L’obiettivo primario fissato dall’istituto previdenziale consiste nell’evitare discrasie tra le ritenute operate mese per mese e il conguaglio tributario definitivo, scongiurando addebiti imprevisti a carico dei beneficiari e agevolando l’elaborazione dei prospetti informativi che alimenteranno la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il ruolo dell’INPS come sostituto d’imposta e la certificazione unica

L’INPS riveste la qualifica di sostituto d’imposta ai sensi delle vigenti disposizioni del D.P.R. n. 600/1973 per una platea eterogenea di soggetti, che include i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti, i beneficiari di indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché i percettori di altre prestazioni economiche a sostegno del reddito imponibili ai fini Irpef. Nel corso dell’anno solare, l’ente liquida le competenze applicando le ritenute alla fonte secondo gli scaglioni ordinari di reddito e attribuendo le detrazioni previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

L’intero impianto dei flussi erogati, delle imposte trattenute e delle detrazioni applicate o escluse confluisce annualmente nel modello di certificazione unica. La corretta compilazione della sezione riservata ai carichi di famiglia assume un’importanza centrale: oltre a certificare la congruità delle ritenute subite dal pensionato o dall’assicurato, fornisce all’amministrazione finanziaria gli elementi necessari per verificare la spettanza dei benefici fiscali, prevenendo rilievi in sede di controllo formale automatizzato.

Ambito soggettivo: chi deve inviare la comunicazione

Il messaggio n. 3245/2026 chiarisce che la dichiarazione telematica non riguarda indistintamente l’intera generalità dei pensionati e dei percettori di sussidi, ma chiama in causa specifiche categorie di contribuenti tenuti a manifestare la propria volontà fiscale. In particolare, sono tenuti all’adempimento:

i contribuenti che richiedono l’applicazione di un’aliquota marginale più elevata. I soggetti titolari di ulteriori fonti di reddito (quali locazioni, compensi occasionali o altri trattamenti) che scelgono volontariamente l’applicazione di un’aliquota Irpef superiore per neutralizzare il rischio di un pesante conguaglio a debito nel modello dichiarativo finale;

i percettori che rinunciano, in misura totale o parziale, alle detrazioni fiscali. Coloro che intendono escludere o limitare l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia o delle detrazioni soggettive per redditi da pensione previste dall’articolo 13 del TUIR;

chi registra variazioni nel nucleo familiare nel 2026. I soggetti che devono dichiarare nuovi ingressi (nascite, matrimoni), eventi estintivi (decessi), variazioni di stato civile (separazioni legali o divorzi) o modifiche reddituali dei componenti del nucleo;

chi rimodula le percentuali di carico. I genitori che intendono variare la ripartizione del carico fiscale (50% ciascuno ovvero 100% al genitore avente il reddito complessivo più elevato).

Come puntualizzato nel documento di prassi, in assenza di espressa dichiarazione da parte dell’interessato, l’INPS continuerà ad operare applicando il prelievo ordinario per scaglioni e riconoscendo le detrazioni standard d’imposta calcolate unicamente sull’ammontare complessivo del trattamento erogato.

Le coordinate normative: articoli 12 e 13 del TUIR e soglie di reddito

Il quadro normativo su cui si innestano le istruzioni dell’INPS affonda le radici negli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR). L’articolo 12 disciplina le deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia, fissando i requisiti anagrafici e reddituali che qualificano lo status di soggetto a carico, mentre l’articolo 13 stabilisce le modalità di computo delle detrazioni d’imposta per tipologia di reddito prodotto.

Ai fini dell’accesso al beneficio e dell’indicazione nel prospetto della certificazione unica, il familiare deve rispettare precisi limiti di reddito complessivo riferiti al singolo periodo d’imposta, computati al lordo degli oneri deducibili:

fino a 4.000,00 euro annui, che è la soglia di favore riservata ai figli fiscalmente a carico di età anagrafica non superiore a 24 anni, introdotta per supportare i giovani nelle prime esperienze occupazionali e formative;

fino a 2.840,51 euro annui, ossia la soglia generale applicabile a tutti gli altri familiari fiscalmente rilevanti, compresi i figli che abbiano superato il ventiquattresimo anno di età, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e gli altri parenti e affini previsti dalla normativa civilistica e tributaria.

Nel computo del reddito complessivo rientrano anche i proventi assoggettati a regimi impositivi sostitutivi, tra cui la cedolare secca sulle locazioni di immobili a uso abitativo e le quote di reddito esenti derivanti da agevolazioni per attività sportive o all’estero.

Come gestire l’Assegno Unico e Universale

Uno dei passaggi di maggiore rilievo del messaggio INPS n. 3245/2026 verte sul coordinamento tra le detrazioni Irpef e l’Assegno Unico e Universale (AUU), introdotto a decorrere da marzo 2022 dal Decreto Legislativo n. 230/2021. Poiché l’assegno unico ha sostituito le tradizionali detrazioni per i figli fino a 21 anni, molti contribuenti hanno erroneamente desunto l’inutilità di trasmettere i dati dei minori all’INPS.

L’istituto di previdenza richiama esplicitamente l’orientamento interpretativo dell’amministrazione finanziaria, consolidato con la risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2023 e successivamente confermato dalla circolare n. 6/E del 2025 dell’Agenzia delle Entrate. I documenti di prassi ribadiscono che il sostituto d’imposta è tenuto ad acquisire e riportare i dati dei figli a carico nel prospetto della certificazione unica anche nell’ipotesi in cui per i medesimi soggetti sia percepito l’assegno unico.

La circolare n. 6/2025 chiarisce infatti che i figli rilevano fiscalmente anche laddove il genitore non percepisca alcuna detrazione diretta per effetto dell’assorbimento operato dall’AUU, ovvero qualora il figlio abbia superato i limiti anagrafici fissati dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR ma conservi i requisiti di reddito per essere considerato a carico.

La finalità di tale adempimento è pratica e sostanziale: soltanto attraverso la presenza del codice fiscale nel prospetto della certificazione unica l’Agenzia delle Entrate è in grado di abbinare correttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese fiscalmente detraibili al 19% sostenute per i figli (visite specialistiche, acquisto di farmaci, spese di istruzione scolastica e universitaria, canoni di locazione universitaria e rette per attività sportive dilettantistiche). In caso contrario, le spese trasmesse dal Sistema Tessera Sanitaria o dagli enti scolastici rischierebbero di essere escluse o non correttamente ripartite tra i genitori.

Riflessi sul taglio del cuneo fiscale e contributivo

Il messaggio n. 3245 del 13 ottobre 2026 evidenzia un ulteriore aspetto operativo di stretta rilevanza contabile: la facoltà concessa al contribuente di modulare le ritenute può incidere sull’erogazione di altre agevolazioni connesse.

In particolare, l’INPS precisa che la presentazione di una domanda volta all’applicazione di un’aliquota Irpef più elevata o alla rinuncia totale o parziale delle detrazioni previste per carichi di famiglia determina il mancato riconoscimento automatico delle misure agevolative derivanti dal taglio del cuneo fiscale e contributivo nei ratei correnti. L’istituto specifica comunque che tale sospensione nei cedolini mensili non comporta alcuna decadenza sostanziale dal beneficio: le quote economiche spettanti a titolo di sgravio potranno essere agevolmente liquidate e recuperate dal contribuente presentando la dichiarazione dei redditi annuale (Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche).

Procedura telematica e canali di accesso

Per effettuare la comunicazione o la variazione dei dati, i contribuenti interessati possono utilizzare i servizi online resi disponibili sul portale telematico dell’ente previdenziale.

L’inoltro si perfeziona attraverso le seguenti fasi:

autenticazione informatica mediante credenziali digitali SPID di livello almeno pari a 2, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

accesso all’area tematica dedicata denominata Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia;

consultazione della scheda anagrafica e verifica dei carichi di famiglia precedentemente registrati;

inserimento, modifica o cancellazione dei dati anagrafici dei componenti, indicando il codice fiscale, il grado di parentela, il numero dei mesi di carico e la percentuale spettante;

selezione delle opzioni relative alla richiesta di aliquota maggiorata o alla rinuncia alle detrazioni ai sensi dell’art. 13 TUIR;

conferma della dichiarazione e download della ricevuta telematica con codice identificativo di protocollazione.

I soggetti privi delle necessarie competenze digitali o di credenziali di accesso possono assolvere l’obbligo affidandosi agli istituti di Patronato e agli intermediari abilitati all’assistenza fiscale (CAF e professionisti iscritti agli ordini competenti).