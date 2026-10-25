Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Nuove regole Airbnb per ospiti e proprietari.

Dal 20 novembre 2026 Airbnb introdurrà nuove regole che limiteranno le richieste dei proprietari nei confronti degli ospiti. La modifica fa seguito alle numerose lamentele dei viaggiatori e, dal prossimo mese, imporrà condizioni trasparenti, facilmente consultabili e soprattutto uguali per tutti.

Cosa cambia per gli ospiti Airbnb dal 20 novembre 2026

Chi prenota una casa vacanze su Airbnb non dovrà più occuparsi delle pulizie prima di lasciare l’alloggio, ma solo se si tratta di mansioni che normalmente spettano al personale addetto. Tra queste la piattaforma fa rientrare attività come:

togliere le lenzuola dai letti;

lavare e riporre le stoviglie;

portare i rifiuti fuori dalla proprietà.

In questo modo la piattaforma ha deciso di risolvere il problema segnalato negli ultimi anni da diversi ospiti, che hanno segnalato una discrepanza tra il costo del soggiorno e le incombenze richieste al momento della partenza. In alcuni casi, infatti, anche quando la la tariffa per le pulizie era stata richiesta e pagata al proprietario, i viaggiatori si sono ritrovati a dover svolgere diverse faccende domestiche prima del check-out, poiché così indicato nelle istruzioni lasciate dall’host.

Quando entrano in vigore le nuove regole Airbnb

Le nuove regole entrano in vigore alle prenotazioni effettuate a partire da venerdì 20 novembre 2026.

Se a queste si aggiungono altre richieste da parte dei proprietari, allora queste dovranno essere esposte in modo evidente agli utenti e compariranno anche nei promemoria relativi alla prenotazione. In questo modo, chi organizza una vacanza potrà conoscere meglio le condizioni dell’alloggio prima di partire e durante la preparazione del check-out.

Piatti, asciugamani e rifiuti: che cosa si potrà ancora chiedere

Airbnb lascia spazio a indicazioni ragionevoli, purché non si traducano in lavori impegnativi normalmente svolti da un professionista. Per esempio, può essere ragionevole chiedere agli ospiti di raccogliere gli asciugamani usati o di lasciare le stoviglie sporche nel lavello, senza obbligarli a lavarle e a riporle negli armadietti

Anche per la gestione dei rifiuti la piattaforma ammette qualche eccezione e richiede una valutazione del contesto. La regola generale limita le richieste di portare la spazzatura fuori dalla proprietà, ma quando esistono esigenze particolari, come la presenza di animali selvatici che potrebbero essere attirati dai rifiuti, possono essere giustificate indicazioni diverse da quelle normalmente applicabili.

Un altro esempio riguarda le restrizioni idriche. Se una destinazione è interessata da una grave siccità e sono in vigore limitazioni locali sul consumo d’acqua, il proprietario può chiedere agli ospiti di contenere la durata delle docce. Si tratta di una richiesta legata a un’esigenza concreta del territorio, non di un modo per trasferire ai viaggiatori il lavoro ordinario di gestione della struttura.

Il criterio da considerare è dunque la ragionevolezza. Le richieste devono essere proporzionate e coerenti con le circostanze, senza introdurre obblighi inattesi o sproporzionati.

Come funzioneranno i controlli e quali rischi corrono i proprietari

Le richieste che non rispettano le nuove disposizioni potranno essere segnalate e sottoposte a verifica, con interventi della piattaforma nei confronti dei proprietari.

Le conseguenze potranno variare in base al caso e alla gestione della segnalazione. Tra le misure indicate figurano:

dei primi messaggi di avvertimento;

una minore visibilità dell’annuncio nei risultati di ricerca;

la possibile rimozione dalla piattaforma, nei casi più gravi o reiterati.

Il proprietario avrà comunque la possibilità di contestare la valutazione attraverso una procedura di ricorso.

Le nuove disposizioni prevedono infine limiti alle richieste di stipulare contratti separati con gli ospiti. Questi saranno ammessi soltanto in circostanze specifiche, per esempio quando sono necessari per rispettare obblighi di legge o regole dell’associazione dei proprietari dell’immobile. Mentre non viene quindi riconosciuta una libertà generale di richiedere documenti e impegni aggiuntive senza limiti.

Resta inoltre fermo un punto, ovvero quello che anche se i proprietari potranno continuare a stabilire le regole della casa, tali indicazioni dovranno rispettare le politiche della piattaforma. Airbnb ha chiarito infatti che gli host non potranno imporre multe agli ospiti per violazioni delle regole domestiche.