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Il bollo auto 2027 sarà gratuito per milioni di automobilisti, ma chi deve effettuare il pagamento entro dicembre 2026 non potrà beneficiare dell’esenzione. La novità è prevista dal decreto-legge n. 162 del 17 settembre 2026, che introduce l’esonero dalla tassa automobilistica per determinate categorie di veicoli. Il provvedimento stabilisce che l’agevolazione riguarda esclusivamente i versamenti con scadenza ordinaria compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Di conseguenza, rinviare a gennaio un pagamento dovuto nel 2026 non permette di evitare il bollo, ma espone il proprietario del veicolo al rischio di sanzioni e interessi per il ritardo.

Bollo auto 2027, perché chi deve pagare a dicembre non è esente

L’articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026 stabilisce che l’esenzione viene riconosciuta in base alla scadenza ordinaria del pagamento, non al periodo di utilizzo dell’automobile. Questo significa che un bollo con termine di versamento entro dicembre 2026 deve essere regolarmente pagato, anche se copre parte del 2027.

Per esempio, se il periodo tributario termina a novembre 2026, il proprietario deve normalmente effettuare il rinnovo entro dicembre. Aspettare gennaio 2027 non cancella l’obbligo di versamento. Diverso è il caso di un bollo in scadenza a dicembre 2026, il cui termine ordinario di pagamento cade a gennaio 2027. In questa situazione, l’automobilista può rientrare nell’esenzione, purché siano rispettati tutti i requisiti. Non è inoltre previsto un rimborso automatico per i mesi del 2027 già coperti da un bollo regolarmente dovuto nel 2026.

Quali auto non pagheranno il bollo nel 2027

L’esenzione riguarda un solo veicolo per persona fisica e non prevede limiti di reddito o Isee. Per beneficiarne, l’automobile deve rispettare alcune condizioni:

essere alimentata a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione;

avere una potenza non superiore a 80 kW, pari a circa 109 cavalli;

essere regolarmente assicurata;

essere intestata, ai fini dell’obbligo tributario, a una persona fisica.

L’agevolazione può interessare anche i soggetti tenuti al versamento della tassa per veicoli utilizzati in leasing o a noleggio a lungo termine, nei casi previsti dalla normativa. Se una persona possiede più automobili che rispettano i requisiti, il beneficio si applica esclusivamente a quella con la potenza inferiore. In caso di identica potenza, viene individuata l’automobile per la quale sarebbe dovuto il bollo di importo più basso. Il decreto prevede inoltre un’esenzione per motocicli e ciclomotori, destinata alle persone che non risultano già beneficiarie dell’agevolazione per un’automobile.

Come controllare la scadenza del bollo auto ed evitare sanzioni

Per verificare se il pagamento rientra nell’esenzione 2027 è necessario conoscere la scadenza del proprio bollo. In generale, il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo tributario, salvo disposizioni specifiche regionali.

Un automobilista con bollo scaduto a settembre 2026, per esempio, deve normalmente versare la tassa entro ottobre 2026. In questo caso, l’esenzione prevista per il 2027 non è applicabile. Per effettuare il controllo è possibile consultare i servizi online dell’Automobile Club d’Italia (ACI) oppure quelli della Regione o Provincia autonoma competente. Inserendo i dati richiesti, tra cui la targa del veicolo, è possibile verificare la posizione tributaria e le informazioni relative al pagamento. È utile anche recuperare la ricevuta dell’ultimo versamento, per individuare il periodo già coperto dalla tassa.