Ad agosto 2026 l'Italia ha registrato 98,8 milioni di presenze, davanti a Francia e Spagna: quelle straniere crescono del 6,8% in un anno

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Classifica destinazioni più visitate in Europa.

L’Italia conquista il primato tra le destinazioni turistiche più visitate d’Europa e supera alcuni dei principali competitor internazionali. Ad agosto 2026 il nostro Paese ha registrato 98,8 milioni di presenze turistiche, posizionandosi al primo posto nella classifica europea elaborata sulla base dei dati Eurostat pubblicati a novembre 2026.

Mare, montagna, città d’arte, borghi, enogastronomia e turismo esperienziale rappresentano segmenti differenti, capaci di intercettare pubblici con disponibilità economiche, interessi e abitudini di viaggio diverse.

L’Italia tra le destinazioni turistiche più visitate in Europa, la classifica

A fine estate in Italia gli arrivi hanno raggiunto quota 22,4 milioni, mentre le presenze sono aumentate del 3,3% rispetto al 2025. A crescere è stata anche la permanenza media, salita a 4,4 notti, con un incremento del 3% su base annua. Non si tratta, quindi, soltanto di un maggior numero di visitatori, ma anche di soggiorni più lunghi, che hanno contribuito a generare reddito per strutture ricettive, ristorazione e l’intera filiera dei servizi turistici.

Questi numeri hanno permesso al nostro Paese di posizionarsi primo della classifica delle destinazioni più visitate in Europa, seguito da:

Francia, che si posiziona al secondo posto con 89,6 milioni;

Spagna, che registra 75 milioni di presenze;

Germania con 53,8 milioni;

e Grecia con 34,7 milioni.

Anche le variazioni annuali (da agosto 2026 ad agosto 2025) premiano il mercato italiano del turismo. In particolare, in un anno le presenze sono aumentate del 3,3%, mentre la Grecia ha registrato un incremento del 2,1% e la Spagna dello 0,5%. Segno meno, invece, per la Germania, che perde l’1,2%, e la Francia, in flessione dell’1,8%.

La composizione dei flussi, chi sono i turisti che scelgono l’Italia

Secondo i dati pubblicati, ad agosto le presenze straniere hanno:

raggiunto quota 47,1 milioni (il 47,7% del totale dei pernottamenti);

registrato un aumento del 6,8% rispetto al 2025.

I visitatori italiani hanno invece generato 51,7 milioni di presenze, pari al 52,3% del totale.

Nello stesso periodo, il sentiment turistico raggiunge 85,5 punti su 100, in aumento rispetto al 2025. Tra i visitatori, quelli che esprimono i livelli di soddisfazione più elevati arrivano dagli Stati Uniti, dalla Polonia, dal Canada e dall’Ungheria. In tutti e quattro i casi il punteggio supera gli 87 punti su 100. Per quanto riguarda le diverse componenti dell’offerta, le valutazioni migliori riguardano:

le attrazioni turistiche, che raggiungono 87,7 punti;

gli affitti brevi con 87,3 punti;

i locali e la ristorazione con 85,8 punti.

Dall’analisi di circa 4,6 milioni di tracce digitali, tra valutazioni e esperienze condivise dai visitatori, quello che è emerso è che la competitività di una destinazione non dipende esclusivamente dalla bellezza del territorio o dalla disponibilità di strutture ricettive, ma anche dalla qualità dei servizi, dall’accoglienza, dalla ristorazione e dalle opportunità di intrattenimento.