Vacanze a settembre: Catania è la città più economica in Italia. I costi dei voli e del soggiorno per chi vuole andare in ferie dopo l'estate

Settembre è, per molti viaggiatori esperti, il mese perfetto per partire. Le temperature sono ancora gradevoli, le folle dell’estate si diradano e soprattutto i costi – voli, hotel, ristoranti, attrazioni – tendono a calare rispetto all’alta stagione. Skyscanner, analizzando i prezzi medi delle offerte del mese, ha individuato 15 mete low cost da visitare a settembre, tra le quali spicca una città italiana: Catania.

Catania e le città più economiche dove fare le vacanze

La ricerca di Skyscanner, mette a confronto diverse città low cost dove andare in vacanza, tra cui Barcellona, Siviglia, Dubrovnik, Lisbona, Corfù, Vienna. Ma se guardiamo esclusivamente all’Italia, la regina del turismo economico di settembre è proprio Catania.

Catania si impone su altre città italiane ben note come Firenze, Venezia o Roma, che dopo l’estate continuano a mantenere prezzi medio-alti.

Al contrario la città sicula è un gioiello accessibile. La sua posizione ai piedi dell’Etna, il centro storico ricostruito in stile barocco dopo l’eruzione del XVII secolo, il fascino dei mercati popolari, le spiagge vicine e la vivacità culturale ne fanno una destinazione ideale per chi cerca una vacanza completa a costi contenuti.

Quali sono i prezzi medi a Catania a settembre

Ma quanto costa, concretamente, una vacanza a Catania a settembre? I voli low cost da città italiane come Milano, Roma, Bologna, Torino o Venezia si trovano facilmente sotto i 40 euro a tratta nel mese di settembre, soprattutto se prenotati con qualche settimana di anticipo.

Ryanair, Wizz Air e EasyJet offrono diverse opzioni giornaliere. Per chi viaggia da fuori Italia, si trovano anche ottime offerte da città europee come Parigi, Berlino o Barcellona.

Da quello che emerge dalle principali piattaforme di prenotazione, inoltre, un soggiorno in B&B nel centro storico di Catania costa tra i 35 e i 60 euro a notte per due persone, con colazione inclusa. Per chi viaggia con la famiglia o in gruppo, ci sono ottime opzioni di appartamenti a partire da 50-70 euro a notte.

Infine il cibo, che a Catania è una delle principali attrazioni, e anche una delle più economiche.

Cosa vedere a Catania

Ma Catania non è solo una città economica: è una delle città più affascinanti e vive del Sud Italia, capace di mescolare la forza della natura (con l’Etna sempre sullo sfondo), la cultura barocca e la gastronomia più autentica.

Nel suo centro storico – dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco – si possono ammirare la Piazza del Duomo, il barocco nero della Via Etnea, la fontana dell’Elefante simbolo della città. Non mancano attrazioni culturali e bellezze naturali: la Villa Bellini, i mercati di Piazza Carlo Alberto e la Pescheria, che sono vere e proprie esperienze sensoriali.

Chi cerca il mare, a settembre può contare su acque ancora calde e spiagge meno affollate.

La Playa, lunghissima spiaggia sabbiosa appena fuori città, ma anche San Giovanni Li Cuti (spiaggia di sabbia nera e scogli lavici) o l’intera Riviera dei Ciclopi, da Aci Trezza ad Aci Castello, facilmente raggiungibili con mezzi pubblici o scooter a noleggio.

In un’epoca in cui il turismo sostenibile e consapevole è sempre più importante, scegliere mete come Catania significa anche supportare l’economia locale anche fuori stagione, vivere esperienze autentiche e ridurre i costi senza rinunciare alla qualità.