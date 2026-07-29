Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Large Dog on Board è il servizio di Ita Airways che permette l'accesso di cani in cabina senza trasportino

Finalmente un po’ di giustizia per gli animali d’affezione con peso entro i 30 kg. Ita Airways rende pubblico il nuovo servizio Large Dog On Board, pensato per consentire il trasporto in cabina di cani di taglia medio-grande senza che debbano trascorrere l’intero viaggio in trasportini o in kennel rigidi.

Il primo volo di questo progetto ci sarà il 3 agosto, una data storica per il trasporto aereo, sempre più pet-friendly.

Dal primo volo dimostrativo alla vendita del servizio

Il volo che ci sarà tra meno di una settimana non è frutto di un’improvvisazione, ma è il culmine di un percorso di sperimentazione. Il primo trasporto dimostrativo con un cane di taglia medio-grande è stato fatto già nel 2025, sulla linea che collega Linate a Fiumicino.

I due passeggeri pelosi hanno viaggiato per più di un’ora direttamente con i passeggeri umani, occupando uno spazio a loro riservato. Dal momento che nessuno dei clienti sembra abbia presentato rimostranze, l’iniziativa si è dimostrata fattibile.

Il servizio Large Dog on Board può essere prenotato fin da subito contattando direttamente il Customer Information Assistance Office della compagnia, con un preavviso obbligatorio di almeno quattro giorni lavorativi rispetto alla data prevista per il volo.

Il preavviso è indispensabile per permettere alla compagnia di organizzare i posti in modo da verificare il peso effettivo e i documenti sanitari del cane.

La nuova normativa per la cabina passeggeri

L’implementazione del servizio c’è stata a seguito dell’autorizzazione ufficiale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, che ha comportato l’adeguamento delle disposizioni operative sul trasporto degli animali d’affezione in aereo.

Su ogni volo di linea abilitato potranno viaggiare contemporaneamente al massimo due cani di taglia medio-grande, divisi in questo modo:

1 cane fino a 30 kg in business;

1 cane fino a 15 kg in economy.

I cani viaggeranno in aree predisposte ai piedi del tutore. Dovranno indossare anche loro dispositivi di sicurezza approvati per le fasi di decollo, volo e atterraggio.

La convivenza a bordo con i cani di piccola taglia

Una delle sfide principali riguarda l’interazione e la gestione della presenza contemporanea di più animali all’interno dello stesso velivolo.

Durante i primi due mesi del progetto Large Dog on Board, il cane entro i 30 kg potrà convivere con al più due esemplari di massimo 10 kg, che dovranno alloggiare in Economy e a 8 file di distanza dal cugino più grande. Se le condizioni lo permetteranno, il limite di cani da trasportino verrà elevato a quattro unità.

Le parole di Joerg Eberhart, AD di ITA Airways

L’amministratore delegato di Ita Airways Joerg Eberhart ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo:

Abbiamo ascoltato le richieste dei nostri clienti e lavorato […] per consentire loro di condividere il viaggio con i propri amici a quattro zampe, evitando separazioni e rendendo l’esperienza di volo più serena per tutta la famiglia.

Dai voli nazionali a quelli continentali

Il servizio sarà disponibile inizialmente su una selezione mirata di rotte nazionali ad alta percorrenza. L’obiettivo di medio termine è di aumentare le rotte sul territorio Italiano, per poi coprire anche voli internazionali e intercontinentali. Questi ultimi in particolare prevedono una cooperazione per quanto riguarda l’armonizzazione tra le normative veterinarie dei singoli Paesi.