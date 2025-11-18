Per 24 ore saranno bloccate prenotazioni, modifiche e servizi aggiuntivi. Attivi solo check-in online e operazioni agli uffici in aeroporto

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ITA Airways ha annunciato che il 22 novembre i sistemi di vendita saranno sospesi per un importante aggiornamento tecnico. La compagnia spiega che, per 24 ore, non sarà possibile effettuare nuove prenotazioni, cambiare biglietti o acquistare servizi aggiuntivi. Si tratta di una procedura che potrebbe creare notevoli disagi per chi viaggia in quel giorno o in quelli successivi.

Lo stop scatterà dalle 00:01 del 22 novembre e durerà fino alla mezzanotte. Secondo ITA Airways, l’intervento serve a migliorare l’esperienza d’acquisto e rientra nelle sinergie con il Gruppo Lufthansa, nuovo partner strategico della compagnia. Resteranno attivi dei servizi, come i fondamentali check-in, altre attività saranno da svolgere in aeroporto.

Blocco dei sistemi ITA: data e ora

Per una finestra di 24 ore, ITA Airways ha annunciato che disattiverà tutti i canali digitali legati all’acquisto e alla gestione dei biglietti. Non sarà quindi possibile:

effettuare nuove prenotazioni;

modificare le prenotazioni esistenti;

emettere documenti di viaggio;

acquistare o modificare i servizi ancillari come scelta del posto, lounge, upgrade;

visualizzare la disponibilità dei voli;

accedere al tool “Smart Group” utilizzato per i gruppi.

Lo stop riguarda esclusivamente le operazioni commerciali, quindi i voli non subiranno variazioni e l’operativo rimarrà invariato. La compagnia precisa inoltre che, per i viaggi con partenza tra il 22 e il 25 novembre, emissioni e modifiche saranno comunque possibili solo in aeroporto, rivolgendosi alle biglietterie e ai banchi di accettazione.

L’aggiornamento, spiega ITA in una nota ufficiale, fa parte di un piano di investimento tecnologico finalizzato a offrire un sistema di vendita più efficiente, flessibile e personalizzato simile a quello di Lufthansa.

Servizi attivi e sospesi: cosa cambia per i viaggiatori

Nonostante la sospensione delle funzioni di prenotazione, il check-in online rimarrà pienamente attivo, così come le normali procedure di accettazione in aeroporto. Chi ha già un biglietto potrà quindi registrarsi online senza problemi.

Restano garantite:

le operazioni di check-in via sito e app;

l’accettazione bagagli e procedure ai banchi;

la gestione in aeroporto di biglietti imminenti dal 22 al 25 novembre.

Risultano invece sospesi per tutta la durata dell’aggiornamento:

l’acquisto di bagagli extra;

la scelta del posto a bordo;

l’accesso alla lounge;

l’upgrade di cabina;

le modifiche online del ticket.

La compagnia invita i passeggeri a portarsi avanti con eventuali operazioni, come l’acquisto dei servizi aggiuntivi, prima del 22 novembre per evitare rallentamenti o code negli aeroporti.

Il ruolo di Lufthansa

L’intervento tecnologico rientra nel percorso di integrazione tra ITA Airways e il Gruppo Lufthansa dopo l’acquisto, che mira all’unificazione progressiva delle piattaforme digitali e alla modernizzazione dei sistemi.

Anche se il sito di ITA Airways era già piuttosto performante, si cerca di uniformare le piattaforme per avere un’esperienza di acquisto più fluida, ma anche nuovi servizi personalizzati e una migliore gestione delle prenotazioni. Tutto sembra andare incontro al viaggiatore.